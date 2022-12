Egy magyar királyi hercegnő is bemutatkozott a párizsi debütánsbálon

Két év kihagyás után, november végén rendezték meg ismét a világ egyik legprominensebb társasági eseményét, a párizsi debütánsbált, amelyen idén több királyi család is képviseltette magát – köztük a Habsburg–Lotharingiai-ház is. Az elegáns rendezvény kétségkívül legtöbbet fotózott szereplője idén a norvég király unokája, Leah Behn lett.

A koronavírus megjelenése óta először rendezték meg a Bal des débutantes-ot, amely a XIX. század debütánsbáljainak hagyományát élesztette fel immár a 26. alkalommal. Ezek az események valaha ugye arra szolgáltak, hogy az elit bemutassa felnőtté cseperedő, házasulandó korba lépő lánygyermekeit a társaságnak – és mindenekelőtt a potenciális kérőknek. A fővárosokban az arisztokratáknak ekkor volt alkalmuk akár az uralkodócsaládnak is bemutatni csemetéjüket, de vidéken a köznemesség is megrendezett azért ilyesmi eseményeket, még ha szerényebb keretek közt is – gondoljunk csak a Büszkeség és balítéletre, amelyben szintén hangsúlyos szerep jutott ennek a mulatságnak.

A párizsi esemény azonban már nem akarja a házasságszerző szerepét játszani, egyszerűen csak platformot teremt a kapcsolatépítésre és a szórakozásra – természetesen fényűző körítéssel. A helyszín idén is a híres Shangri-la luxusszálloda Szajnára és az Eiffel-toronyra panorámás bálterme volt – ahol egyébként Franciaország egyetlen Michelin-csillagos kínai étterme (Shang Palace) is található.

Az esemény a kiválasztottak számára ingyenes, és már több évvel korábban megkeresik őket a szervezők. A csodás haute couture ruhakölteményeket és gyémánt ékszereket a hírverésre vágyó divat- és ékszerházak kölcsönzik, de van profi sminkes és fodrász is, hiszen más, vörös szőnyeges eseményhez hasonlóan itt is sokan kíváncsiak arra, mit viselt az eseményen az idei 18 debütáns, legyen bár Sir Sean Connery, Gregory Peck, netán Jakarta volt kormányzójának unokája az illető. Idén olyan couture márkák támogatták az eseményt, mint a Christian Dior, a Chanel, az Elie Saab, a Giambattista Valli, a Georges Hobeika vagy az Alexis Mabille – adta hírül összeállításában az uralkodócsaládokkal és az arisztokráciával foglalkozó, bennfentes Point de Vue magazin.

Kékvérűek a táncparketten

Természetesen egy ilyen eseményen ma már nem csak a történelmi arisztokrácia tagjait látják szívesen, így bemutatkoztak művészek csemetéi is, többek közt A Karib-tenger kalózainak zenéjét is szerző Hans Zimmer lánya. De a reflektorfény mégis a koronás főkön van, ez talán természetes is. A már említett, 17 éves Leah Behn talán azért is kapott kitüntetett figyelmet, mert az élete elég fordulatos irányt vett az utóbbi időben. Nem csak édesapja öngyilkosságával kellett megbirkóznia, de édesanyja, a spirituális beállítottságú Märtha Lousie (a norvég király lánya) meg bejelentette pár hónappal ezelőtt, hogy visszavonul kötelezettségeitől, mivel férjhez megy egy celebsámánhoz.

A bált egyébként Chartres hercege és lánya, Orléans-i Ilona nyitotta meg egy keringővel, de később egy magyar vonatkozású hölgy is táncra perdült Badeni Lipót Királyi herceg oldalán.

A Magyarországon nevelkedett Habsburg–Lotharingiai Zsófia osztrák főhercegnőt, magyar és cseh királyi hercegnőt családja is elkísérte az eseményre. Édesanyja és testvérei mellett természetesen édesapja, Habsburg György is – aki történetesen éppen Párizsban és Monte-Carlóban látja el nagykövetként Magyarország képviseletét. A 21 éves Zsófia főhercegnő egyébként egy pazar Franck Sorbier estélyit viselt, amelyhez egy XIX. századi gyémánt fülbevalót párosítottak, amely egykor Savoyai Mária Terézia pármai és piacenzai hercegné megrendelésére készült.

Mulatozás a jó ügyekért

A jobbára történelmi családokkal foglalkozó híres újságírót, Stéphane Bernt kérték fel az esemény házigazdájának, míg a dekorációért az ugyancsak világhírű lakberendező, Jacques Grange felelt. De a csak szimplán „A Bálnak” hívott rendezvény több volt, mint pompa és kacagás, Szent Jakab-kagyló, champagne meg vittelo tonnato! Mivel manapság, a közösségi média korában már nem nagyon kell így bemutatni senkit sem, így olyan értékek kerültek előtérbe, mint a kulturális diverzitás ünneplése vagy a szolidaritás.

Nagy hangsúly helyeződött például a jótékonyságra is, ugyanis több szervezetnek is gyűjtöttek pénzt: a kedvezményezettek közt találunk gyermekkórházat, kardiológiai kutatóintézetet és humanitárius ingyenkonyhát is. Az egykor a Taittinger champagne háznál rendezvényszervezőként dolgozó alapító, Ophélie Renouard szerint ez a világon az egyedüli olyan karitatív esemény, ahol a résztvevők frakkot és haute couture-t viselnek, és ahova nem lehet jegyet vásárolni, csak meghívásos alapon vehetnek azon részt a vendégek. És hogy az efféle zárt elitizmusnak lesz-e helye a jövőben, azt nem tudjuk, mégis, valahogy sokaknak jóleső érzés nézegetni egy képes magazinban mások Hamupipőke-pillanatait.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: a Bal des débutantes 2014-es rendezvénye. Fotó: AFP/Martin Bureau)