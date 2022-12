Celine Dion sírva beszélt betegségéről, lemondta budapesti koncertjét is

Könnyek között, Instagram-oldalán jelentette be Celine Dion, hogy kénytelen lemondani európai turnéját. Mint kiderült, az énekesnőnél egy rendkívül ritka neurológiai betegséget, az úgynevezett izomgörcs-szindrómát, nemzetközi nevén stiff-person-szindrómát (SPS) diagnosztizálták.

A betegség olyan ritka, hogy körülbelül egy embert érint a millióból, maguk az orvosok is még csak tanulmányozzák azt, de az énekesnő elmondta, szerencsére a legjobb szakemberekkel van körülvéve, valamint családja is rengeteget segít abban, hogy minél hamarabb felépülhessen.

Sajnos ezek a görcsök a mindennapi életemre is hatással vannak, néha a sétálás is nehézséget okoz, és a hangképzésemet is akadályozza, nem tudok úgy énekelni, mint szoktam