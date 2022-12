Gelencsér Tímea feljelentést tett a rendőrségen

Instagram-oldalán jelentette be Gelencsér Tímea, hogy a rendőrséghez fordult, miután megelégelte, hogy közösségi oldalait elárasztották a rosszakaróktól származó kitalált és hazug történetek. Mint írta, az ilyen megnyilvánulások nemcsak erkölcsi, hanem anyagi kárt is okoznak neki, így rendkívül várja, hogy kiderüljön, kik állnak az álprofilok mögött.

Nyár óta tart a jelenség, ahol hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb, valótlan történeteket olvasok magamról, amit emberek teljes bizonyossággal állítanak és terjesztenek. Olyan emberek, akik a klaviatúra mögé bújva, nevüket és arcukat nem vállalva bármilyen hazugságot leírnak, nemcsak erkölcsi, hanem anyagi kárt is okozva ezzel az általuk egyébként nem ismert, de ok nélkül megítélt személynek! Nem tűröm ezt tovább, és azt sem hagyom, hogy ezek az emberek (minden mellett) a valós, emberi kapcsolataimat is tönkretegyék a kreált, valótlan állításaikkal, majd mindezt büntetlenül megússzák