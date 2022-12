Kiszivárgott, hol folytatja pályafutását az ATV-től távozó Kárász Róbert

Október közepén jött a hír, hogy Kárász Róbert közös megegyezéssel távozik az ATV-től az év végén. A csatornával történő szakítás bejelentése után a műsorvezető azt mondta, számára a fogyatékkal élők ügye és foglalkoztatása a legfontosabb, ezért döntött a távozás mellett. Az ATV december elején jelezte, megtalálták Kárász Róbert utódját, a Start című műsor új műsorvezetője Somos András Pulitzer-díjas újságíró lesz, ő lesz látható a képernyőn Krug Emília oldalán.

Most arra is fény derült, hogy Kárász Róbert visszatér a közmédiához, ahol nem mellékesen a műsorvezetői pályafutását kezdte. „Ugyan hivatalosan ilyen titulus egyelőre nincs, a magyar közmédia kreatív vezetője lesz. A kereskedelmi médiában eltöltött tapasztalatai miatt keresték meg őt, hiszen több mint húsz évet dolgozott az RTL-nél, a TV2-nél és az ATV-nél” – közölte a Blikkel a lap informátora, aki azt is megjegyezte, a döntésnél sokat nyomott a latba Kárász jótékonysági munkája.

Ez csak azért érdekes, mert Kárász Róbert éppen az alapítványi feladatai miatt nem tudott megegyezni a folytatásról korábbi kenyéradójával. „A két munkakörrel együtt járó feladatok nézetbeli különbséget okoztak, amelyeket nem tudtunk feloldani” – nyilatkozta korában a műsorvezető a Mandinernek.