Betegség miatt több koncertjét lemondta Bereczki Zoltán

Lassan hagyománnyá válik, hogy Bereczki Zoltán minden évben újabb karácsonyi dallal jelentkezik, nem is meglepő, hiszen a színész-énekes saját bevallása szerint nagyon szereti az ünnepi időszakot. Az idei évben azonban keresztül húzta számításait egy váratlan betegség: komoly gégegyulladással küzd.

Az a rossz hír, hogy amint azt az előbb is említettem, gégegyulladással küzdök. Az a helyzet, hogy a beszédhangomon meg tudok szólalni, megyek felfele, akkor elmegy

– mondta Bereczki Zoltán a TV2 Mokka című műsorában.

A színész-énekes azt is elmondta, hogy hétvégi koncertejeit mind le kell mondania, és a televízió stúdiójából egyenesen az orvosához megy, hogy kiderüljön, hétfői fellépéseit meg tudja-e tartani. Bereczki Zoltán egyébként egészen december 20-ig meg sem áll, rengeteg előadása, koncertje és fellépése lesz, ezért arra kért mindenkit, szorítsanak érte, hogy mindez összejöjjön.

„Nagyon rég nem volt ilyen jó karácsonyi évad, hogy ennyi minden összejöjjön, ennyi lehetőség, hogy ennyi helyre el tudok menni, úgyhogy nagyon szeretném, ha ezt tudnám teljesíteni” – tette hozzá.

Mint megírtuk, a TV2-n belül több televíziós arcot is leterített a napokban a vírus, ami Till Attila szerint a Sztárban sztár leszek! egész stábján végigszaladt, hiszen múlt vasárnap Köllő Babett csaknem hang nélkül tolta végig az adást, de a betegségen Tóth Gabi is átesett, akinek emiatt több fellépését is le kellett mondania.

A műsorvezető minderről az 51. születésnapja alkalmából Facebookra feltöltött videójában mesélt. A felvételen Till Attila elmondta, hogy a héten beteg volt, erős torokfájással és náthával küzdött, de mindezek ellenére végigcsinálta a forgatásokat.

(Borítókép: Bereczki Zoltán. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)