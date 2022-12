Vadon Jani imitátora is hiába próbálkozott, a 17 éves srác lett a kedvenc

Véget ért a TV2 átalakulós tehetségkutatója. Ha nem is a legképzettebb hangú énekes nyerte meg a versenyt, a 10 milliós fődíj mindenképp jó helyre került: a 17 éves Kökény Dani, akit a nézői szavazatok a dobogó legfelső fokára juttattak, már korábban is elmondta, hogy többek között a családját is szeretné segíteni az összegből. Az pedig, hogy ilyen fiatalon sikerült helytállnia a műsorban, óriási motivációt jelent neki a jövőre nézve, nem csoda hát, hogy hálás a közönségnek, akik olyannyira megkedvelték, hogy egyértelműen őt akarták a versenyben győztesként látni.

Vasárnap este elérkezett a Sztárban sztár leszek! című műsor utolsó adása, amelyben eldőlt, hogy Kökény Dani, Yulajsi Miranda és Kaly Roland közül ki nyeri el a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet, amihez persze egy csomó pénz is jár. A fináléba visszatért a széria összes versenyzője, a döntősök pedig az önálló produkciók mellett vendégelőadók társaságában duettekkel is készültek. Emellett Pápai Jocinak is megvolt a saját pillanata: élő adásban mutatta be legújabb, Utolsó tánc című dalát.

A kötelező ruhamustra Köllő Babett túlzottan felsliccelt ruháján, illetve órákat formázó fülbevalóin, valamint Tóth Gabi Zsolnay-szerelésén kívül túl sok izgalmat nem tartogatott, még talán annyit, hogy Köllő uszályát Majoros Péter cipelte a mestertársa után, melynek kapcsán meg is jegyezte:

Azért sikerült, tíz hét után majdnem a Babett seggében zártam az adást.

Ezt követően Tilla sakktáblát mintázó öltözetére utalva fekete parasztnak nevezte a műsorvezetőt a rapper, majd miután ezt a vonalat egy darabig még tovább vitték, nagy nehezen rátértek arra, ki mit lát a még versenyben lévő tehetségekben.

Kökényt nem hallották, Yuli lebontotta a stúdiót

Első körben önálló előadásokkal álltak színpadra a tehetségek. Kökény Dani nyitotta a sort, aki Ray Charles bőrébe bújva igyekezett elvarázsolni a zsűrit és a közönséget. Ugyan láthatóan nagyon jól és viccesen hozta a karaktert, a mesterek szerint ezt „hallhatóan” nem annyira sikerült kiviteleznie – a zsűri arra panaszkodott, hogy olyan halkan énekelt a versenyző, hogy igazából értékelni sem tudják a produkcióját. Innen üzenjük, hogy a képernyőn keresztül egyébként lehetett hallani, és tök jó volt.

Másodikként Kaly Roland állt színpadra, aki Robbie Williams Feel című dalával érkezett. Az előadásával teljesen lenyűgözte a zsűrit a versenyző, akinek sikerült teljesen átszellemülve hoznia a brit showman karakterét. Yulaysi Miranda végül mindent vitt: a kubai tehetség Beyoncé bőrébe bújva akkorát énekelt, hogy Tóth Gabi zokogásban tört ki a végére és közölte: a kubai énekesnő kiszakította a lelkét. A mesterek mind egyetértettek abban, hogy

Yulinál jobb énekest a Sztárban Sztár brandje alatt még egyetlen évadban sem nevelt ki a csatorna.

Tilla levadonjanizta Sugár Bercit

A duettek sorát Yulaysi Miranda kezdte, aki Váczi Esztert alakítva Sugár Bertalannal állt színpadra. Nem mondanám, hogy tökéletes előadást láthattunk, de az, hogy a kubai tehetség magyarul énekelt, nagyon bájossá tette az egészet. Ami a humorfaktort illeti, Till Attila most sem okozott csalódást:

Te lehetnél egy ilyen Vadon Jani-imitátor is

– közölte Sugár Bercivel, a mesterek közül Majka pedig azonnal el is kezdett az énekes magasságán viccelődni, amivel egyébként a Vadont is rendre húzzák:

Nem, nem lehet, a Berci magasabb, mint a Jani.

Sugár persze vette a poént, amit még egypár pillanatig nyújtottak, majd a végén szavazásra buzdítva a nézőket olyan dicsérő beszédet mondott Yuliról, hogy abba bárki belepirult volna.

12 Galéria: Sztárban sztár leszek!-döntő Galéria: Sztárban sztár leszek! döntő (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Kaly Rolandot a duettben Vastag Csaba segítette, a tehetség az énekes testvérét alakítva lépett színpadra, hogy közösen előadják az Őrizd az álmod című számot. A produkció jól sikerült, az igazi Vastag kifejezetten ügyelt rá, hogy Kalyt előtérbe tolja, amit a zsűri is nagyra értékelt. Kökény Daninak már nem volt ennyire egyszerű a dolga, neki ugyanis Lil G-t kellett alakítania, a női szerep pedig egy férfi számára sosem túl kényelmes. A fiatal versenyző azonban elég lazán vette a feladatot, és a duettpartnere, Nemazalány, azaz Falastyik Fanni is nagyon támogató volt vele.

A műsor alatt nemcsak a döntősök, hanem a visszatérő versenyzők is színpadra álltak. A hölgyek és a férfiak külön produkcióval készültek, Pápai Joci pedig, ahogy azt legutóbb Tóth Gabi is tette, a Sztárban sztár leszek! stúdiójában mutatta be az új dalát. Mindenképp hasznos dolog ez az előadók számára, akik ezáltal tökéletes promóciós felületként használhatják a TV2 műsorát, és ha úgy adódik, a friss szerzeményeik premierje mellett a közelgő koncertjeiket is előszeretettel beharangozzák. Ez egyébként nem csak a műsor arcaira igaz, feltehetőleg a vendégelőadók is ennek reményében állnak színpadra olykor a csatorna különböző produkcióiban. Nem mellesleg barternek is remek, hiszen a műsorba kellenek az extra produkciók, hogy valahogyan kitöltsék azt a három óra hosszát, amíg a nézőket a képernyők előtt akarják tartani.

12 Galéria: Sztárban sztár leszek!-döntő Galéria: Sztárban sztár leszek! döntő (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Óiási meglepetés a bronzérmes

Aki követte a Sztárban sztár leszek! adásait, nem gondolom, hogy nem adna igazat abban, hogy az idei évad legjobb hangja egyértelműen a kubai énekesnő volt. Yulaysi Miranda olyan produkciókat rakott le a műsorban, hogy az ember néha valóban szájtátva nézte, Majoros Péternek feltehetően nem is lehetett olyan nehéz dolga vele, már ami az éneklést illeti. Hogy a szövegeket mennyire sikerült könnyedén elsajátítania, főleg, amikor magyar dalt kapott, más kérdés persze – mindenesetre látszott, hogy becsülettel felkészült minden adásra, de ez a többi versenyzőre is ugyanúgy igaz.

Nagy meglepetést okozott, amikor Till Attila közölte, hogy a Sztárban Sztár leszek! harmadik évadának Yulaysi Miranda lett a bronzérmese, bár a kubai énekesnőt úgy tűnik, az eredmény nem rázta meg – mosolygósan, könnyek nélkül fogadta a közönség döntését.

A 17 éves srác lett a közönség kedvence

Hogy ki nyeri el végül a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet, az Kaly Roland és Kökény Dani között dőlt el. Majoros Péter jó szokásához híven most is igyekezett szavazásra buzdítani a követőit a Facebookon, nem egyszer bejelentkezett, még az élő adás alatt is, hogy voksoljanak a versenyzőjére. Úgy tűnik azonban, hogy még ez sem volt elég ahhoz, hogy ha már Yulaysi Mirandát nem sikerült, Kaly Rolandot győzelemhez segítse,

a Sztárban sztár leszek! harmadik évadát ugyanis Kökény Dani nyerte meg.

A fiatal srác, aki köztudottan nehéz anyagi körülmények között él a családjával, talán az első percben még maga sem hitte el, hogy a közönség őt segítette hozzá a győzelemhez, ami nem mellesleg pénzjutalommal is jár. A műsor után adott interjújából kiderült, tisztában van azzal, hogy nem ő volt a legképzettebb hangú énekes a mezőnyben, főleg, hogy még énektanárhoz sem járt soha – de pont azért, hogy a többiek mellett így is helyt tudott állni, nagyon büszke arra, amit elért.

Amikor megérkezett a műsorba, Kökény Dani talán a fiatal korából is adódóan nagyon sok gátlással küzdött, ám az elmúlt hetek elmondása szerint rengeteget adtak neki. Azt már a színpadon elmondta, mennyire hálás a közönségnek, és mennyire komolyan vette hétről hétre a felkészüléseket, az pedig, hogy végül ő nyerte meg a műsort, elképesztő motivációt jelent neki a zenei karrierjében.

Az interjút itt tudja visszanézni:

(Borítókép: Sztárban sztár leszek!, harmadik évad, döntő. Fotó: Papajcsik Péter / Index)