Rogán-Gaál Cecília minden 35 év feletti nőnek receptre írna egy kisbabát

A TV2 Mokka című műsora szerint a „ránézésre törékeny, bájos fiatal hölgy, de valójában nagyon erős, vagány háromgyermekes édesanya héthónapos kisfiával, Fülöppel érkezett meg a stúdióba. Az üzletasszony azt mondta: a kisbaba „nagyon cuki", és ez látszik az adásban is.

Mindenkinek receptre írnám 35 felett a kisbabát

– mondta Rogán Cecília, aki szerint most nagyon más élmény babázni, mint fiatalon, minden percét másképp élvezi ki.

Az adásban szóba hozták azt is, hogy Rogán Antal volt feleségének egy 14 és 11 éves fia is van. Rogán-Gaál Cecília ezzel kapcsolatban elmondta: úgy érzi, most érett meg igazán az anyaságra, és arra, hogy a nehézségekkel együtt is élvezze ezt.

Minden pillanata öröm. Nyolchetes kora óta alszik éjszaka egyébként, úgyhogy szerencsésnek mondjuk magunkat, de ha fel kell kelni, akkor sem úgy élem meg, mint amikor huszonévesen fel kellett kelni

– mondta az üzletasszony, miközben egy baba-mama tornán is részt vettek.

Rogán-Gaál Cecília végül arra is kitért, hogy napjainkban a munkája része a tenisz, a sportrendezvények és a szépségkirálynő-választások szervezése is.

(Borítókép: Rogán-Gaál Cecília. Fotó: Szollár Zsófi / Index)