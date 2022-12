Kijött az előzetes, érkezik a Marvel népszerű animációs filmjének folytatása

Megjelent a Spider-Man: Across the Spider-Verse előzetese, amelyben többek között visszatérő karaktereket is láthatunk, de feltűnik az Insomniac Games által készített Spider-Man játékokból ismert Peter és Miles is.

A Pókember: Irány a Pókverzum! animációs film 2018-ban jelent meg, és egy olyan alternatív univerzumban játszódik, ahol elsősorban Miles Morales kalandjaiba nyerhetünk betekintést.

Ahogy az első filmben számos alteregójával karöltve harcolnak a világ megmentéséért, úgy a második részben is hasonló kalandok várhatóak – írja a GameStar.

A Spider-Man: Across the Spider-Verse előzetese Miles Morales és Gwen Stacy kapcsolatának fejlődését tárja a nézők szeme elé, miközben egy újabb harcot vívnak majd meg együtt. A Pókember: Irány a Pókverzum! folytatása 2023 júniusában érkezik a mozikba.

