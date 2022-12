Kiállítással készül a Quimby frontembere a soproni fesztiválra

Két héttel ezelőtt a város polgármestere jelentette be, hogy Sopron a jövőben sem marad fesztivál nélkül. Azt ígérte, a 2023 tavaszán induló SopronFest programját a hűség napján, vagyis december 14-én hozzák nyilvánosságra. Mára megérkeztek a legfontosabb részletek, amelyeket ugyanazok a szervezők közöltek, akik harminc éve a VOLT Fesztivált is alapították. Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert elmondta:

a SopronFest 2023. április 22–30. között városszerte közel húsz helyszínen várja majd a közönséget, a fesztivált a helyiekkel közösen szervezik.

Ikonikus soproni klubok, kávézók, éttermek, utcák és terek adnak otthont képzőművészetnek, gasztronómiának, turisztikai programoknak, színháznak, podcastfesztiválnak és természetesen rengeteg zenének, sok-sok koncertnek. A városban egy műalkotássá avanzsált Trabantot is felavatnak, de sok év után a SopronFesten lesz a Quimby első fesztiválkoncertje is,

a frontember, Kiss Tibor pedig kiállítással készül az eseményre, Sopron egyre közelebb van címmel.

A kiállítások terén további négy projekttel készülnek a szervezők a SopronFest idejére, többek között a rendszerváltás és a hűség témáját dolgozzák fel – derül ki a szervezők közleményéből. A Fő téren és környékén vásár és koncertek zajlanak majd, illetve sztárséfek is érkeznek Sopronba, a Páneurópai Piknik helyszínére vezetett túrákat szerveznek, április 28-29-30-án pedig a Lővérekben felállított gigantikus sátorban és annak környékén a SopronFest fő programja várja a közönséget. Közel harminc koncertet láthatnak-hallhatnak itt, többek között a Halott Pénz, a Tankcsapda, Majka, Beton.Hofi, Dzsúdló, Krúbi, a Carson Coma és Azahriah is fellép.

Birtokba veszik a várost

A SopronFest újszerű formátumként jelenik meg a hazai piacon: a tíznapos rendezvény olyan fesztivál, amely egy egész várost birtokba vesz, ugyanis – ahogy azt Váncza Panna projektvezető kiemelte – 2023-ban kicsit másképp képzelik el a fesztiválozást a szervezők, mint a korábbi években. A SopronFest hangsúlyos része az a koncertkínálat, amelyet a Lővérekben láthat-hallhat a közönség, ahol aktuális nevek és nagy legendák váltják egymást három napon át – olyanok, akiket arénasztároknak tartanak. Sopron adottságait kihasználva ráadásul az egész várost igyekeznek bevonni a fesztiválozásba a szervezők: a megnyitó a Fő téren lesz, napközben pedig koncertekkel készülnek a Liszt Ferenc Kulturális Központban, a város több pontján színház, podcastfesztivál, kiállítások, a legjobb kávézók, éttermek pedig különleges ajánlatokkal várják a közönséget.

Fülöp Zoltánnak és Lobenwein Norbertnek szintén nagy öröm, hogy újra van lehetőségük szülővárosukban fesztivált szervezni. Elmondásuk szerint régóta vágynak arra, hogy egy újfajta fesztivált indíthassanak, amely kellően mai, ugyanakkor a város értékeire, a helyiek büszkeségeire épül. A szervezői munkában nagy szerep jut a soproniaknak, hiszen a városi programokat részben ők szervezik majd – olvasható a közleményben.

Koncertek a Lővérekben

A SopronFest fő helyszíne a Lővérek, ahol április 28-29-30-án egy különleges kialakítású, gigantikus sátorban a hazai klubok és fesztiválok fontos produkciói váltják egymást.

A nyitónapon a 2023-as év első koncertjével érkezik a Quimby, de színpadra lép még a Carson Coma, Azahriah, a Follow the Flow és az On the Low legénysége is. Szombaton a Halott Pénz és a Wellhello mellett Beton.Hofi, Krúbi, a Valmar, Lil Frakk a World is Mine vendégeként pedig Yamina és Jauri érkezik a hűség városába. A zárónap kínálata ugyancsak erősre sikeredett: Majka, a Tankcsapda, Dzsúdló, a ByeAlex és a Slepp, illetve a Punnany Massif és a Margaret Island lép fel, a háromnapos ünnep zárására pedig a Necc Party jelentkezik sok-sok apró részlettel rengeteg nagy slágerből.

A Fő téren is lesznek programok

Fontos szerep jut a SopronFest programjában az ország egyik legszebb, legikonikusabb helyszínének, a Fő térnek. A Tűztorony tövében napközben Lovasi András, illetve Szalonna és Bandája lép fel, de itt mutatkozik be Müller Péter Sziámi, Kirschner Péter és Bérczesi Róbert új közös formációja, a SziamiKarma zenekar is. A SopronFest hivatalos megnyitója április 27-e, amikor az Analog Balaton ad itt koncertet, a fényfestéssel felöltöztetett Tűztorony erkélyén pedig a Be Massive Horizon, Dj Metha és a soproni Secret Fusion indítja a fesztivált.

A rendezvény idején sok-sok étterem, kávézó, borozó különleges kínálattal várja a vendégeket, kedvezményekkel, kedvességekkel és vendég séfekkel. Az Erhardt Étterem és a Harrer Édességműhely elsőként csatlakozott a SopronFesthez, sztárséfek érkeznek a városba, a csokigyárban pedig a szerencsések maguk is kivehetik a részüket a csokigyártás titokzatos világából, miközben a látogatók bortúrán kóstolhatják végig a borvidék büszkeségeit.

Képzőművészet és kiállítások

Másfél hétig egy egész sor képzőművészeti projektnek ad otthont Sopron.

Kiss Tibor, a Quimby szövegíró-frontembere hosszú ideje csak nagyon ritkán alkot, a SopronFest szervezőinek felkérésére viszont Sopron egyre közelebb van címmel készül tárlatra.

Weiler Péter Kár lett volna disszidálni című kiállítása a rendszerváltás korszakát idézi abban a városban, amely ezen időszak szimbólumának számít. A különleges projekt a 2023-ban nyolcvan éve született fotóművésznek, Lobenwein Tamásnak, a rendszerváltás pillanatainak legismertebb dokumentalistájának állít emléket.

A SopronFest szervezői ef Zámbó István alkotását, egy korabeli Trabantot ajándékoznak a városnak, amely közterületi szoborként lesz látható.

Öt képzőművész érkezik a városba, akik a SopronFest ideje alatt alkotnak, és a hűség témáját mutatják be. Az elkészült műveket soproni éttermek, szállodák vásárolhatják meg és állíthatják ki.

Sopron híres arról, hogy a városban megforduló világsztárok egy-egy széket hagynak a városban, amelyeket bárki kipróbálhat. Ma már többek között Lemmy, a Depeche Mode, a Linkin Park vagy Iggy Pop széke is megcsodálható, kipróbálható Sopronban.

A Csillagok Városa túra keretében popkultúrában jártas idegenvezető mutatja be a város zenei történelmét.

A Soproni Egyetem is csatlakozik

A SopronFest programjában nagy szerep jut a Soproni Egyetemnek is, amely több ponton kapcsolódik a fesztiválhoz. Prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora úgy fogalmazott:

„A Soproni Egyetem számára kiemelten fontos, hogy sokrétű, értékálló diplomát nyújtó képzésein túl hallgatóinak a mindennapokban is tartalmas programokat nyújtson. Ezért is hoztuk létre 2022-ben a Soproni Egyetemi Napok rendezvénysorozatát, amely osztatlan sikerrel startolt a város és az idelátogató fiatalok körében. Nagy örömmel csatlakoztunk stratégiai partnerként a SopronFest programsorozatához, hiszen a Soproni Egyetem Diákbérlet létrehozásával is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a látogatók az egyetem és a város keretein túlnyúló kulturális élményhez jussanak. Külön öröm számunkra, hogy a Soproni Egyetem campusa a SopronFest ideje alatt az esemény egyik színterét is biztosíthatja.”

Az arculat is a sokszínűséget tükrözi

A SopronFest arculata a leginkább a Pilvaker atyjaként ismert Takács Ákos nevéhez köthető M15 Project munkája, aki az első fesztiválos munkájáról elmondta: „Sopron és a fesztiválos emlékek sokat jelentenek nekem, így nagyon örültem a felkérésnek. A SopronFest arculatában igyekeztünk kifejezni az esemény sokszínűségét, hiszen itt nem egy pár napos koncertsorozat jelenik meg, hanem tíz napon át színház, gasztronómia, képzőművészet és persze zene. Ezt tükrözi az a képi világ is, amelyet a SopronFesthez megálmodtunk.”

(Borítókép: Az 58 méter magas Tűztorony Sopron Fő terén 2022. szeptember 19-én. Fotó: Baranyai Balázs / MTI)