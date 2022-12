Harry herceg: Szörnyű volt, ahogy a bátyám ordítozott velem

Harry herceg és Meghan Markle szériájának második etapja is debütált a Netflixen, amelynek egyik epizódjában a pár azt meséli el, mi zajlott abban az időszakban, amikor eldöntötték, visszalépnek királyi kötelezettségeiktől. A herceg bővebben kifejtette, hogy annak érdekében, hogy kapjanak egy kis levegőt, és kiszakadjanak abból a nyomásból, ami Nagy-Britanniában érte őket, elsőként 2018-ban Új-Zélandra, majd 2019-ben Dél-Afrikába akartak költözni – mindkét esetben kiszivárogtatták a tervüket. Végül Kanadára esett a választásuk.

Elmondtam apámnak, hogy ez a tervünk, erre kérte, hogy adjam be írásban. Azt mondtam, a múltkori miatt nem szeretném, erre ő, akkor másképp nem tehet semmit. Úgyhogy írtam neki egy e-mailt január 1-jén, 2-án és 3-án is, és az egyikben említettem neki, hogy ha ez nem jön össze, akkor szükség esetén hajlandóak vagyunk lemondani a címünkről

– fejtette ki a herceg, hozzátéve, az intézmény kiszivárogtatta a levelüket, amelyből kiderült, Kanadába készülnek, illetve készek lemondani címükről, így megtették a bejelentést.

Mint elmondta, a lapok ezt követően arról cikkeztek, II. Erzsébet királynő is csak tíz perccel a bejelentés előtt tudott a tervükről, azonban a valóságban már hónapok óta tervezték. Hozzátette, e-mailben felkereste a három legrangosabb magántitkárt, hogy beszéljék meg, mitévők legyenek, de elutasították a kérést. Később, amikor Meghan Markle visszautazott Kanadába közös fiukhoz, Archie-hoz, kitűzték a találkozó időpontját. 2020 januárjában gyűlt össze a család a Sandrigham-birtokon.

Öt lehetőséget ajánlottak fel. Az első, hogy semmi nem változik, az ötödik pedig, hogy teljesen kiszállunk. Én a harmadikat választottam, félig kiszállunk, félig nem. Lesz saját munkánk, de közben továbbra is dolgozunk a királynő nevében. Nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez az opció nem képezhette vita tárgyát

– mondta, ahogy arról is bővebben beszámolt, hogyan telt a találkozó:

Szörnyű volt, ahogy a bátyám ordítozott velem. Az apám meg olyasmiket vágott a fejemhez, amik nem is voltak igazak. A nagyanyám pedig csak ott ült, és hallgatott, de meg kell értenünk, hogy a család szempontjából, főleg a nagyanyám szempontjából bizonyos dolgoknak megvan a bevett menete. Ő képviseli az intézményt. Ha valaki azt mondja neki, hogy ez a javaslat ilyen és ilyen veszélyt jelenthet az intézményre nézve, akkor ő meg fogja fogadni a tanácsokat.

Ahogy azt Harry herceg megjegyezte, az ő szemszögükből nézve azt kellett hinniük, hogy a családban lévő gondok okoztak fájdalmat, és nem a média, ami a családdal áll kapcsolatban, pedig pont az ő viszonyuk okozta a legtöbb gondot.

A legszomorúbb, hogy ez az egész éket vert közénk a bátyámmal, ő most már az intézmény oldalán áll, amit meg is értek, elvégre ez az ő öröksége, és belesulykolták, hogy az intézmény fennmaradása részben az ő felelőssége is