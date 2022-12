Kirúgták a főszereplőt a Supermanből

A DC-filmek vezetősége néhány napja törölte a Wonder Woman 3. részét , és szárnyra kapott az a híresztelés is, hogy az Aquaman 3, egy Michael Keaton főszereplésével érkező futurisztikus Batman (Batman Beyond) és a Zack Snyder által épített univerzum mind a darálóban végezte.

Ezt tetőzte az is, hogy a vezetőség James Gunn-nal az élén nem számol már Henry Cavill Supermanjével sem, hiába szerepelt az egyébként anyagilag megbukott Black Adamben (ennek folytatása is lóg a levegőben), és a jövőre érkező The Flashhez felvett cameót sem biztos, hogy fel akarja használni a Warner Bros. Discovery, ugyanis nem akarnak hamis ígéreteket tenni.

Az viszont biztos, hogy a The Batman és a Joker folytatásai érintetlenek, utóbbit már forgatják is.

Henry Cavill búcsúzik

A 39 éves Henry Cavill legutóbb a Warner Bros. Discovery Black Adam című filmjének végén tűnt fel Superman szerepében néhány nappal azelőtt, hogy James Gunnt és Peter Safrant a DC-filmek új vezetői közé választották – írja a Daily Mail.

„Most volt egy találkozóm James Gunn-nal és Peter Safrannal, szomorú hírt kell közölnöm mindenkivel. Mégsem térek vissza Superman szerepében” – kezdte Henry Cavill a bejelentését az Instagramon.

Miután a stúdió még októberben közölte, hogy a felvétel előtt bejelenthetem a visszatérésemet, nehezen viselem ezt a hírt, de ilyen az élet. Az őrségváltás olyan, ami megtörténik. Ezt tiszteletben tartom. Jamesnek és Peternek egy univerzumot kell felépítenie

– írta a színész, majd hozzátette, sok szerencsét és boldogságot kíván nekik és mindenkinek, aki részt vesz az új univerzumban.

A színész ezután azokhoz szólt, akik az évek alatt mellette álltak, majd hozzátette, „gyászolhatunk egy kicsit, de aztán emlékeznünk kell”. A franchise jövőjéről kiemelte, „Superman még mindig itt van. Minden, amit képvisel, még mindig létezik, és a példák, amiket mutat nekünk, még mindig léteznek.”

A köpeny viselésében az én körömet már megfutottam, és az időm lejárt, de amit Superman képvisel, az sohasem jár le. Jó volt veletek együtt utazni

– zárta Henry Cavill.

(Borítókép: Henry Cavill a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala című film európai premierjén 2016. március 22-én Londonban. Fotó: Justin Tallis / AFP)