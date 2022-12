Harry herceg és Meghan Markle páros lábbal állt bele a királyi családba

Csütörtökön debütált a Netflixen Harry herceg és Meghan Markle sorozatának, a Harry & Meghannek következő három része, amelyben azt igyekezett kifejteni a pár, ők hogyan élték meg az esküvőjük körüli sürgés-forgást, illetve az azt követő éveket, amelynek az lett a vége, hogy királyi kötelezettségeiket hátrahagyva az Egyesült Államokba költöztek. A széria első három részének megjelenését követően csak úgy forrongott Nagy-Britannia, és a brit sajtó is nagyítóval figyelte a pár minden kijelentését. Az elhangzott állításokkal, illetve akár a sorozat előzetesében látottakkal kapcsolatban már fény derült egy-egy valótlanságra, így a herceg és neje minden bizonnyal tartanak a második etap debütálását követő reakcióktól.

A pár már az első három részben a támadások epicentrumaként a médiát tette felelőssé, viszont a királyi család egyes tagjairól is neheztelően számoltak be. A csütörtökön megjelenő újabb három epizódban azonban a herceg még a korábbiaknál is keményebben beleszállt családjába, felelevenítve azt az időszakot, amikor a búcsú mellett döntöttek. Harry herceg kiborította a bilit, és a királyi család még egy jó darabig ázni fog benne.

Nem mindig királynőként kezelte II. Erzsébetet

A széria első epizódja főként a pár esküvője köré körvonalazódott, amit óriási készültség övezett, mivel a világ minden pontján tudósítottak róla. Sussex hercegnéjének elmondása szerint a menyegző napján kifejezetten nyugodt volt. Bár tudta, hogy a Windsor-kastélyhoz érve rengeteg ember fogja várni, ekkora tömegre nem számított.

Diana fiaként nyilvános esküvőt vártak tőlem is. Vilmostól már megkapták, most már csak én voltam hátra, aztán küldetés teljesítve

– mondta Harry herceg, hozzátéve, ő választotta azt a dalt, amire a hercegné bevonult.

Az akkor még herceg Károlynak nagy szerepe volt az esküvőn, mivel ő kísérte az oltárhoz a hercegnét. Ahogy arról Meghan Markle beszámolt, szürreálisnak ítélte meg ezt a nagy felhajtást a menyegző körül, viszont Harry herceggel mindig egymásra találtak a káoszban. A lagzi a Szent György-teremben volt, a tortát karddal vágták fel, és Elton John is fellépett. A templomi szertartás egyébként rendhagyó volt, mivel előttük még a királyi család egyik tagjának az esküvőjén sem énekelt gospel kórus – ezt az ötletet egyébként a família is jó ötletnek tartotta. Ezzel kapcsolatban Markle barátnője, Serena Williams teniszező is megszólalt a sorozatban, kijelentve, csodás dolognak tartja, hogy a hercegné kultúráját is beleolvasztották a szertartásba, mert bátor dolog volt így elszakadni a hagyományoktól. Ahogy a sorozatban elhangzik, többek Markle-től várták azt, hogy frissülést hoz a családba.

Markle visszaemlékezése szerint 2018. június 14-én volt az első hivatalos útja II. Erzsébet királynővel, a királyi vonattal utaztak Cheshire-be.

A férjem nagymamájaként kezeltem. Persze, tudtam, hogy a nyilvánosság előtt teljesen másfajta tiszteletet kell mutatnom, de aztán csak ültünk, reggeliztünk, és beszélgettünk

– fejtette ki a hercegné, illetve megjegyezte, amikor két program között kocsiba szálltak, akkor a királynő takarót terített a lábukra. Mint hozzátette, örült, hogy nagymama szerepben látta őt, mert ettől érezte úgy, hogy egy családhoz tartoznak.

Balhé Katalin hercegné miatt?

A szériában bővebben bemutatják, miképp segített a hercegné a Grenfell-torony tragédiájának túlélőin. Felvette a kapcsolatot azon nőkkel, akik a katasztrófát követően egy mecsetben kezdtek dolgozni, hotelban laktak és ételutalványokból éltek. Közeli viszonyba került velük, és nyolc-kilenc hónapon át rendszeresen meglátogatta őket, segített nekik a főzésben. 2018 szeptemberében közösen egy szakácskönyvet is kiadtak, ami nagy siker lett, és óriási segítséget jelentett a rászorulóknak.

Nem sokkal ezután derült ki, hogy a hercegné terhes, Ausztráliából jelentették be a hírt. Még 76 hivatalos programon kellett részt venniük, ami a hercegné elmondása szerint terhesen igen nehéz volt. Mint a pár kifejtette, Ausztrália egy fordulópontot jelentett, mivel a palota egyre fenyegetőbbnek találta, hogy ők népszerűbbek, mint Vilmos herceg és Katalin hercegné.

A gond ezzel az, hogyha az a fél, aki beházasodik a családba, ellopja a rivaldafényt, vagy jobban végzi a dolgát, mint az aki ebbe született, az felborítja az egyensúlyt. Mert addig az ember azt hitte, hogy egyedül úgy tudja növelni vagy sikeresen javítani a hírnevét, ha minél többet szerepel az újságok címlapján. Azt viszont a média dönti el, kit rak a címlapra

– tette hozzá a herceg, megemlítve, a hercegnében akkor tudatosult ez először, amikor a Buckingham-palotában aludtak egy esemény után, és a reggelinél észrevették, hogy Markle került a Telegraph címlapjára.

Harry megjegyezte, nem a hercegné tehetett erről, ahogy ez az édesanyja, Diana hercegné esetében is mindig így volt. Ahogy kiemelte, ő is népszerűbb volt az édesapjánál, ami féltékenységet okozott, holott ez nem az anyja hibája volt. Ahogy a szériában elhangzik, az esküvő után ugyan még dicsérték Markle-t, azonban később elkezdte őt szétszedni a sajtó. Míg az egyik cikkben Katalin hercegnét dicsérték, a mellette lévőben Sussex hercegnéjét becsmérelték.

Katalinról így írtak, Meghanről pedig úgy. Aki nem látja a különbséget és nem érti, hogy miért így írták meg, azokon nem tudok segíteni. Sajnálom, de nem tudok

– magyarázta a herceg.

Öngyilkos gondolatai támadtak

A sorozatban bemutatott cikkek szerint olykor szörnynek vagy épp Antikrisztusnak festették le Markle-t. A herceg kifejtette, drogozással és terrorizmussal is kapcsolatba hozták nejét, ezen támadásokat rasszistának ítélte meg. Ahogy Markle kijelentette, azt gondolta, a bulvárlapoknak senki nem hisz, de egy liverpooli látogatása során, amikor egy nő azt vágta hozzá, nem szép, amit az apjával tesz, rájött, hogy vannak, akik elhiszik a róla szóló híreszteléseket. Mint mondta, akkor teljesen összedőlt benne a világ.

A sok hazugság egy dolog. Aki ebben a családban él, idővel megszokja, de amilyen hatással ez Meghanre volt. Elég volt a fájdalomból, elég volt a szenvedésből. Senki sem látja, mi zajlik a zárt ajtók mögött. Régen volt olyan, hogy anya a kocsiban ült és zokogott. Apám meg azt mondta neki: 'Mindjárt ott vagyunk'. Aztán fél perc alatt letörölte a könnyeit, rakott fel egy kis sminket és amikor kinyílt az ajtó, már mosolygott, mintha semmi nem történt volna

– idézte fel a herceg.

Meghan Markle sötét időszakon ment keresztül ekkor, öngyilkos gondolatai támadtak. Kifejtése szerint úgy volt vele, ha nem lenne, akkor mindez véget érne, és az volt ebben a legijesztőbb számára, hogy teljesen logikusnak találta.

Emlékszem, amikor mondta, hogy öngyilkos akar lenni, és majd megszakadt a szívem, mert tudtam, hogy ez rossz. De az, hogy megállás nélkül alázgatták ezek a keselyűk és annyira kikészítették, hogy már arra gondolt, nem akar tovább élni, ilyet nem egyszerű hallani egy anyának

– emlékezett vissza Doria, a hercegné édesanyja.

Ahogy azt Harry herceg kifejtette, tudta, hogy feleségének nagyon nehéz, de nem gondolta volna, hogy ez idáig fajul. Dühös volt és szégyellte magát, illetve nem kezelte jól a helyzetet, mivel nem férjként, hanem az intézmény részeként tekintett rá.

Az érzéseimet felülírta a királyi szerepem. Arra tanítottak, hogy jobban aggódjak amiatt, hogy mit gondolnak mások, ha nem megyünk el egy rendezvényre vagy ha késünk. Most visszatekintve gyűlölöm magam érte. Sokkal többre volt szüksége, mint amit adhattam

– jelentette ki, ahogy azt is megemlítette, a családban senki nem értette, Markle miért nem bírja a gyűrődést. A hercegné hozzátette, segítséget szeretett volna kérni, de nem engedték neki, mert féltek, hogy rossz színben tüntetné fel a királyi családot.

A herceg a család kommunikációs csapatainak fura kapcsolatáról is beszámolt. Mint mondta, ha el akarnak távolíttatani egy cikket valakiről, felajánlanak egy hírmorzsát másról. A sajtóirodák a családban így egymás ellen dolgoznak. Testvérével, Vilmos herceggel ugyan megegyeztek, nem hagyják, hogy ugyanaz menjen majd az ő sajtóirodájukban, mint az apjukéban, azonban a sorozatban elhangzottak szerint végül Vilmos csapata megszegte ezt az ígéretet.

Önzőnek állították be őket

A pár akkor keveredett újabb botrányba, miután megszületett első gyermekük, Archie, akit a korábbi hagyományoktól eltérően nem mutattak be egyből a szülést követően a nyilvánosságnak. Ahogy Markle megjegyezte, nagy volt rajta a nyomás a fotózkodás miatt, és nagyon félt a szüléstől. Végül két nappal Archie világrajövetelét követően adtak először interjút, ekkor már sokan önzőnek mutatták be a párt, amiért nem mutatták meg előbb az újszülöttet, mondván, ők finanszírozzák a családot.

Hihetetlen, hogy mennyi kritikát kaptunk, főleg Meghan, amiért nem akartuk felkínálni nekik a gyerekünket ezüst tálcán

– jegyezte meg a herceg, illetve Markle édesanyja, Doria hozzátette, olyan volt, mintha nem is az ő gyermekük lenne, hanem az intézményé. A közösségi médiában is egyre több mémmel gúnyolták ki őket.

A pár felidézte, Archie négyhónapos korában utaztak először családként, Dél-Afrikába mentek. Turnéjukról dokumentumfilm készült, amit engedélyezett a család. Egy újságíró is velük tartott, aki arról kérdezte a hercegnét, hogyan telt az elmúlt egy év, milyen hatással van rá a nagy nyomás. Markle ezen kérdésre válaszolva komoly küzdelemként írta le az elmúlt időszakot. Kijelentése ezt követően bejárta a világot, és sok nő érezte úgy, hogy nincs egyedül.

A családomban senki nem beszélt ilyen nyíltan. Csak egyvalaki, az édesanyám. Az intézmény szempontjából vele volt a baj, nem pedig a rendszerrel

– mondta a herceg, megjegyezve, a közvélemény reakciójával teljesen ellentétes volt az, amit a címlapokon láttak, és ekkor kezdtek el komolyabban beszélgetni arról, mit tehetnek az ügyben.

Az elszakadás fájó volt

Ahogy azt Meghan Markle kifejtette a sorozatban, mindig nagy családra vágyott, ami neki nem adatott meg, azonban fia születése izgatottsággal töltötte el, mivel tudta, megteremtheti, ami neki nem volt. Mint hozzátette, mindent megtett, hogy a királyi család büszke legyen rá és a família részévé váljon, de aztán „kipukkadt a lufi”. Megjegyezte, a sajtó nemcsak az oroszlánok elé vetette őt, hanem azt akarták, hogy felfalják. Visszaemlékezett az esküvőjüket követő időszakra is, amikor édesapja, Thomas Markle interjúkat adott vele kapcsolatban.

Az egész hihetetlenül fájt, és minden a világ szeme láttára zajlott. Aztán elkezdte szidni a királyi családot, nagyon kellemetlen volt rájuk nézve. Muszáj volt tennünk valamit, le kellett állítanunk. A királynőhöz fordultam tanácsért, elmeséltem neki, mi a helyzet és kértem, hogy adjon tanácsot. Végül a királynő és a walesi herceg azt javasolta, hogy írjak levelet apámnak

– fejtette ki a hercegné, aki előbb egy ismerősének címezte a levelet, hogy ő küldje tovább az apjának, nehogy rossz kézbe kerüljön, azonban végül nem jutott el Thomas Markle-höz, hanem valaki kiszivárogtatta.

Markle elmondása szerint ebben az volt a legszörnyűbb, hogy egyes részeket kitakartak a levélből, és kiragadták a kontextusból a mondatokat, hogy más képet fessenek az édesapjával való kapcsolatáról. A pár úgy vélte, nem legális, hogy nyilvánosságra hozták a dokumentumot, így jogi útra akarták terelni az ügyet, viszont a királyi család semmit nem tett, hiába kérték a segítségüket, így máshoz fordultak, Jenny Afiához. Az ügyvéd állítása szerint a királyi család szokása, hogy nem reagálnak a médiában felreppenő hírekre, viszont látott bizonyítékokat azzal kapcsolatban, hogy a palota próbálta rossz színben feltüntetni a párt, hogy mások érdekeit védjék. Hozzátette, a levél kiszivárogtatása volt az első lépése annak, hogy Harryék még jobban elszakadjanak a monarchiától, végül pert indítottak az ügyben.

A királyi családból való kilépés akkor fogalmazódott meg bennük először, amikor Vancouverbe, ahol béreltek egy családi házat, is követték őket a lesifotósok. Bár otthonuk egy szigeten volt, csónakkal beeveztek, hogy képet készítsenek róluk.

Egy ép elméjű ember sem tűrné ezt a végtelenségig. Jól látszott, mennyire megviselt minket ez az egész érzelmileg, főleg Meghant, muszáj volt változtatnuk a saját érdekünkben

– mondta a herceg.

Ahogy Harry felidézte a sorozatban, december végén-január elején kidolgoztak egy tervet, hogy kiköltöznek Kanadába, és onnan végzik a munkájukat, távol a brit sajtó fojtogatásától. Hozzátette, nem szerettek volna az adófizetők pénzéből élni, és már évek óta azt akarták elérni, hogy a sajtó végre ne játszhassa ki ellenük a közérdek kártyát, mivel azt mondták: aki csak egy százalékban is közpénzből él, annak meg lehet sérteni a magánszféráját bármelyik pillanatban.

2018-ban már felmerült, hogy Új-Zélandra költözünk, de abból aztán nem lett semmi. 2019 elején pedig Dél-Afrikába akartunk költözni, hogy támogatni tudjuk az afrikai segélyszervezeteket. A palotában aztán jóváhagyták, hogy Dél-Afrikába költözzünk

– fejtette ki a herceg, akinek törekvéseiről az ekkor még herceg Károly, Vilmos herceg és II. Erzsébet sajtóirodája is tudott, bizalmas dokumentum volt, azonban végül valaki kiszivárogtatta, így füstbe ment a terv, miután az nyilvános vita tárgyává vált. Mint mondta, mire beszélni tudott édesapjával Kanadába költözésükről, már legalább két éve tudta mindenki a családból, hogy másképp akarják végezni a munkájukat.

Elmondtam apámnak, hogy ez a tervünk, erre kérte, hogy adjam be írásban. Azt mondtam, a múltkori miatt nem szeretném, erre ő, akkor másképp nem tehet semmit. Úgyhogy írtam neki egy e-mailt január 1-jén, 2-án és 3-án is, és az egyikben említettem neki, hogy ha ez nem jön össze, akkor szükség esetén hajlandóak vagyunk lemondani a címünkről

– idézte fel a herceg, aki arról az esetről is beszámolt, amikor megbeszélte II. Erzsébet királynővel, hogy egy hetet nála töltenek, mert nem lesz semmilyen programja. A repülőjük felszállása előtt azonban érkezett egy üzenet, miszerint nem látogathatja meg őt, mivel sok dolga lesz.

Ez pont az ellenkezője volt annak, amit tőle hallottam. Amikor megérkeztünk fel is hívtam: 'Most hallom, hogy mégsem érsz rá', mire ő: 'Igen, én sem tudtam, nekem is most szóltak, hogy egész héten nem érek rá'. Mondom, az igen

– jegyezte meg a herceg, ahogy neje is hozzáette, itt nem arról volt szó, hogy nem engedték Harrynek, hogy lássa a királynőt, hanem arról, hogy egy unoka nem találkozhatott a nagyanyjával.

A pár elmondása szerint ez azért történhetett, mivel azt készültek nyilvánosságra hozni, hogy Kanadába akarnak költözni, ahogy azt is megírták, készek lemondani a címükről. Ebből tudták, hogy rossz kezekbe került a levél, amit az akkor még herceg Károlynak küldtek öt nappal azelőtt. Érezték, hogy ketyeg az óra, ezért úgy döntöttek, ők maguk jelentik be a hírt, hogy visszavonulnak. A bejelentést követően már olyan hírek terjengtek, hogy a királynő is csak a közlemény kikerülése előtt tíz perccel értesült róla, ami a pár kifejtése szerint nem egyezik a valósággal. A herceg kiemelte, sosem okozott volna ekkora fájdalmat a nagyanyjának. Megkereste a három legrangosabb magántitkárt, hogy beszéljék meg, mitévők legyenek a jövőben, de visszautasították a kérést. Azt követően viszont, hogy Markle visszarepült Amerikába közös fiukhoz, mégis kitűzték a beszélgetés időpontját. A nagy családi kupaktanácsra 2020 januárjában került sor a Sandrigham birtokon.

Öt lehetőséget ajánlottak fel. Az első, hogy semmi nem változik, az ötödik pedig, hogy teljesen kiszállunk. Én a harmadikat választottam, félig kiszállunk, félig nem. Lesz saját munkánk, de közben továbbra is dolgozunk a királynő nevében. Nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez az opció nem képezhette vita tárgyát

– mondta, ahogy arról is bővebben beszámolt, hogyan telt a találkozó:

Szörnyű volt, ahogy a bátyám ordítozott velem. Az apám meg olyasmiket vágott a fejemhez, amik nem is voltak igazak. A nagyanyám pedig csak ott ült, és hallgatott, de meg kell értenünk, hogy a család szempontjából, főleg a nagyanyám szempontjából bizonyos dolgoknak megvan a bevett menete. Ő képviseli az intézményt. Ha valaki azt mondja neki, hogy ez a javaslat ilyen és ilyen veszélyt jelenthet az intézményre nézve, akkor ő meg fogja fogadni a tanácsokat.

Ahogy azt Harry herceg megjegyezte, az ő szemszögükből nézve azt kellett hinniük, hogy a családban lévő gondok okoztak fájdalmat, és nem a média, ami a családdal áll kapcsolatban, pedig pont az ő viszonyuk okozta a legtöbb gondot.

A legszomorúbb, hogy ez az egész éket vert közénk a bátyámmal, ő most már az intézmény oldalán áll, amit meg is értek, elvégre ez az ő öröksége, és belesulykolták, hogy az intézmény fennmaradása részben az ő felelőssége is

– magyarázta.

A herceg elmondása szerint még aznap megjelent egy cikk, amiben azt írták, azért mennek el Meghan Markle-lel, mert Vilmos herceg kifúrta őket. Nem sokra rá pedig a nevükben egy nyilatkozatot adtak ki, amellyel rácáfoltak a pletykákra. Mint kifejtette, nem akart hinni a fülének, mivel senki nem kért tőle engedélyt, hogy a nevét adja egy közleményhez.

Felhívtam Meget, elmondtam neki, erre sírva fakadt, hiszen a családom négy órával később hajlandó volt hazudni a bátyám védelmében. Előtte viszont egyszer sem mondták el az igazat, hogy kettőnket védjenek

– mondta Harry, kijelentve, ekkor már tudták, hogy el kell menniük. Ugyanakkor azt is kiemelte, ő döntött így, neje sosem kérte erre.

Féltestvére is beleszállt

Ahogy a szériában részletezik, a Bot Sentinel egy jelentést készített arról, hogyan próbálták befeketíteni a párt a médiában, illetve a közösségi felületeken. 114 ezer Twitter-bejegyzést vizsgáltak meg, amiből rájöttek, hogy a gyűlölködő posztok hetven százaléka 83 fióktól származott, illetve a bejegyzések 17 millió emberhez jutottak el. Ezen felhasználók előre megbeszélték, melyik nap milyen hír kerüljön ki. Mint kiderítették, főképp fehérbőrű, középkorú háziasszonyok támadták a párt, közöttük volt a hercegné féltestvére, Samantha Markle is, akinek több mint tíz fiókja volt. A jelentésből kiderült, ezen profilok főképp a haszonszerzésre, illetve a gyűlöletkeltésre játszottak, és a hercegnére koncentráltak. Volt olyan, aki azt írta: „Meghannek meg kell halnia. Valaki ölje meg. Lehet, hogy én fogom".

Olyanokat írnak, amik miatt egyesekben felmerül, hogy megöljenek, és ez már nem csak egy bulvárlap, nem csak egy sztori. Rettegés az életem, éjjelente fel-le járkálok és ellenőrzöm, hogy be van-e zárva minden, be van-e kapcsolva a riasztó, biztonságban vannak-e a gyerekeim. Nekem ez a valóság

– fakadt sírva a sorozatban a hercegné.

A pár 2020 márciusában végzett hivatalos királyi teendőivel. Utolsó hetükről úgy számoltak be, mint egy keserédes időszakról. Markle kifejtette, úgy érzi, bűnbaknak lett beállítva. Mint mondta, őt kellett hibáztatnia a családnak azért, hogy bebizonyítsák, nem ők vétettek. A pár utolsó hivatalos szereplése 2020-ban volt a Nemzetközösség napján, amikor a westminsteri apátságban újra találkoztak a családdal a nyilvánosság előtt.

Nagyon izgultunk a találkozás miatt. Minden kamera ránk szegeződött és mindenki minket nézett. Olyan volt, mint egy szappanopera, amiben mi voltunk a szórakoztató elemek. Nagy távolságot éreztem köztem és a családom között, ami azért érdekes, mivel mindig a látszatra adnak, mintsem az érzésekre, de akkor hidegnek tűntek és annak is érződtek

– emlékezett vissza a herceg, aki az eseményt követően egyből visszarepült Kanadába. A hercegné kifejtette, a repülőn a legénység egyik tagja letérdelt mellé, és köszönetet mondott azért, amit az országukért tett: „Akkor éreztem azt először, hogy valaki látta, mennyi áldozattal járt, és nem a saját hazámért, hanem az övéért".

A szériában mindemellett hosszabban boncolgatták, hogy a palota annak ellenére sem védte meg a hercegnét – aki a fekete közösséget szimbolizálta –, hogy a Nemzetközösségben – aminek az élén a brit uralkodó áll – 2,5 milliárd színes bőrű él. Mint kifejtették, félő, hogy a Nemzetközösség egyre több állama akar majd függetlenedni a britektől, ahogy Barbados is tette tavaly, illetve Jamaica is ezen az úton halad.

A rendszeren belül senki, se a családom, se a személyzet, se a PR nem ismerte fel a Meghanben rejlő lehetőséget, és hogy ennek mekkora jelentősége lehet világszerte

– mondta a herceg.

Új élet?

A pár a Nemzetközösség napját követően, Kanadába való visszautazásakor szembesült azzal, hogy körbevették a házukat, csónakokból és kocsikból lesték őket, vagy épp megpróbáltak átmászni a kerítésen. Ekkor vált világossá, mivel királyi kötelezettségeiket hátrahagyták, nem finanszírozzák tovább a védelmüket, ami elengedhetetlen volt, mert anélkül nem voltak biztonságban. Békésebb élet reményében Los Angelesbe költöztek, ami épp a koronavírus-járvány kitörése előtt volt. Elmondásuk szerint a sajtó ezesetben is kiszivárogtatta a tartózkodási helyüket, ezért új otthon után kellett nézniük. Egyik barátjuk, Tyler Perry otthonában húzták meg magukat.

Kész idegroncs voltam, egyre csak zokogtam. Néha könnyebb olyannak megnyílni, aki semmit sem tud, és Tylerrel pontosan ez volt a helyzet

– idézte fel a hercegné Perryvel való telefonbeszélgetésüket.

Ahogy a pár kiemelte, az első hat hétben senki nem tudta, hol vannak, ami felemelő érzés volt. A Daily Mail viszont előbb-utóbb megneszelte, hol lehetnek, így kerítést kellett építeniük a ház köré, hogy a lesifotósok ne lássanak be. Helikopterek és drónok köröztek fölöttük, illetve egyes paparazzók a kerítést is átvágták, hogy bejussanak. A hercegné pert akart indítani a lap ellen, amelynek részleteit szintén kiszivárogtatták, és azzal érveltek, aki közszereplő, lemond a magánszféráról.

Anyám mindig azt mondta, ha valakit mocskolnak a bulvárlapok, az valamit jól csinál, így hát úgy éreztem, ezt a csatát érdemes megvívni

– fejtette ki véleményét az üggyel kapcsolatban a herceg.

Sussex hercege és hercegnéje végül Santa Barbarába költözött, azonban már az első reggelüket egy szomorú esemény árnyékolta be, ugyanis Markle elvetélt. Harry herceg részben a Daily Mailt és az ellene indított hadjáratot tette felelőssé ezért, mert a hercegnét sok stressz érte terhesen, alig aludt.

Azért szoktam beszélni az életem ilyen sebezhető pillanatairól, például a vetélésről vagy az apám miatt érzett szégyenről, hogy megmutassam, emberek vagyunk, és nem szégyen erről beszélni

– jegyezte meg Markle.

A pár az ezt követő időszakban a jótékonykodásra koncentrált, a mentális egészség, a környezetvédelem és a nemi egyenlőség ügyében szólaltak fel. Az pedig csak még boldogabbá tette őket, hogy kiderült, második gyermeküket várják. Ráadásul a bejelentés is pont azon a napon volt, amikor Diana hercegné anno közölte a nyilvánossággal, hogy Harry herceggel várandós.

Rossz fordulatot vett az Oprah interjú

Harry herceg és Meghan Markle elmondása szerint Oprah először a kommunikációs igazgatójukon keresztül kereste meg őket, amíg még a Kensington-palotában laktak. Az interjú időpontja folyamatosan változott, de végül egy évvel az Angliából való elköltözésük után összejött a beszélgetés. A pár hozzátette, a 2020-as év történéseire reagáltak.

Azzal, hogy ideköltöztünk, és kevesebb szerepet vállaltunk a monarchián belül, egyre nagyobb lett a légüres tér, és az emberek tényleg nem értették, miért jöttünk el

– mondta a hercegné, illetve a herceg megjegyezte:

Elképzelni sem tudom, mit szenvedett el anyám a sok év alatt. Megdöbbentő volt látni az intézményen belül zajló érzelmi bántalmazást, és épp ezért, ami velünk történt, az ígyis-úgyis megtörtént volna. Ha valaki a hatalom szemébe mondja az igazat, így reagálnak.

Bár a 2021 márciusában megjelenő interjúval az volt a céljuk, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, a visszájára sült el. Mint a hercegné kijelentette, azt hitte, az lesz a legnagyobb üzenete, hogy őszintén mert beszélni a depresszióról, amin keresztülment, de az egészet a faji kérdésre hegyezték ki. Az interjú megjelenése után a palota egy közleményt adott ki, amelyben közölték, szomorúsággal tölti el őket, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül a pár, és hogy a faji kérdésről szóló állításokat komolyan kezelik.

Fülöp herceg hozta össze a családot

Harry herceg akkor utazott ismét Angliába, amikor meghalt nagyapja, Fülöp herceg. Úgy emlegette őt, mint egy szolgálatkész, becsületes és jóhumorú embert, aki a grillezés mestere, a kvízek királya volt, és élete végéig pimasz maradt. A herceg a temetés miatt ismét a szigetországba repült, míg a hercegné Santa Barbarában maradt. Ez volt az első alkalom az utolsó hivatalos szereplése óta, hogy újra találkozott a családjával.

Nehéz volt,. Főleg, hogy beszélgetnem kellett az apámmal és a bátyámmal, akik továbbra is ugyanolyan tévesen értelmezték az egész helyzetet. Egyikünk sem akarta felhozni a nagyapám temetésén, de végül mégis beszéltünk róla. Meg kellett békélnem a gondolattal, hogy sosem várhatok tőlük őszinte bocsánatkérést

– mondta a herceg, ahogy azt is kiemelte, nejével már sikerült túllépniük ezen, és csak a jövőre koncentrálnak. Ezen a kislányuk, Lilibet Diana is segített, aki 2021. június 4-én látta meg a napvilágot.

Archie-ban nagyon sok mindent látok Megből, Liliben pedig anyámból, kiköpött Spencer. Ő is ugyanúgy kékszemű, a haja pedig vöröses-arany színű

– jegyezte meg gyermekeivel kapcsolatban a herceg, hozzátéve, amit az Egyesült Államokban csinál a gyerekeivel, azt nem tehetné meg Angliában.

Pont került az ügy végére

A sorozat záró epizódjának végén említést tesznek a hercegné Daily Maillel folytatott peréről is. A bíróság Markle javára hozott ítéletet 2021-ben, azonban a lap fellebbezett a döntés ellen, így folytatódott a jogi hercehurca.

Amikor ez az egész elindult, még nem volt gyerekem. Most már van kettő, egyet pedig elvesztettem, és még mindig nincs vége

– magyarázta a hercegné.

A pár ügyvédje kiemelte, mielőtt még a fellebviteli bíróságra mentek volna, az ügyben tanúvallomást tett Vilmos herceg csapatának egyik tagja, amire egyáltalán nem volt szükség. Hozzátette, az alkalmazott csak a felettesei felhatalmazásával járhatott el így, ami arra utalt, hogy Vilmos hercegék ellenük akartak játszani. A lap fellebbezése végül nem ért célba, és másodjára is a hercegné javára döntöttek.

Mi lesz a jövőben?

Mint arról a hercegné a sorozat utolsó perceiben beszámolt, nyugalomra vágyik, és számára az a béke, ha visszaszerzi a lénye azon részeit, amit elvesztett. Ezen kijelentésével az unokahúgával, Ashleigh-vel való kapcsolatára is utalt, akivel eltávolodtak egymástól, azonban mára sikerült rendezniük a viszonyukat. A herceg elmondása szerint azt szeretné, hogy olyan legyen a világ, mint amilyennek jelenleg látják a gyerekei, és hogy ne kelljen aggódniuk azon, amiken nekik.

Ahogy azt Harry herceg kifejtette, az intézményben töltött életéből a fura családi összejövetelek hiányoznak neki a legjobban, ahogy Anglia és a barátai is – a történtek miatt több barátját is elvesztette. Állítása szerint amiatt ment Amerikába, mert megváltozott, kinőtte az addigi környezetét, sőt, úgy véli, hogy az édesanyja is ott kötött volna ki.

Voltak idők, amikor dühös voltam, de már nem tudok az lenni, mert úgy érzem, hogy ott vagyunk, ahol lennünk kell, túlvagyunk a nehezén

– jegyezte meg Harry herceg.

A sorozat második etapjának megjelenésével úgy tűnik, Sussex hercege és hercegnéje mindent elmondott, amit szeretett volna. Bár az kissé különös, hogy a szeptember elején elhunyt II. Erzsébet királynő halálával kapcsolatban egyáltalán nem nyilatkoztak, holott a dráma akkor sem kerülte el a királyi családot. Harry herceg a família több tagjával együtt késve érkezett a Balmoral kastélyba, így nem tudott elbúcsúzni a néhai uralkodótól, ahogy a korábbi hírek szerint édesapja, az akkor már király Károly vacsorameghívását is visszautasította. A feszültség, illetve a szakadék nem csökken, hanem sokkal inkább nő közte és a família között, ám a szériában látottak alapján kijelenthető, Harry hercegnek már más családja van, ami a gyerekeit és a feleségét jelenti.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle 2018. október 28-án. Fotó: Rosa Woods - Pool / Getty Images)