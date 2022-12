Három napra fogdába csuktak egy nógrádi celebet

Több közúti szabálysértés után három napra elzártak, pénzbüntetésre ítéltek, és a vezetéstől is eltiltottak egy nógrádi celebet.

Az esetről a nool.hu számolt be, amely szerint az érintett (egy „fiatal férfi”) engedély nélkül vezetett, és egy rendőri ellenőrzésen bukott le.

RÁADÁSUL NEM EZ VOLT AZ ELSŐ KÖZÚTI SZABÁLYSÉRTÉSE, EZÉRT MOST HÁROM NAPOT A FOGDÁN TÖLTÖTT, SZERDÁN PEDIG BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTJÁK.

A Balassagyarmati Törvényszék sajtótitkára, Bárány Dávid a nool.hu megkeresésére annyit árult el, hogy a férfival szemben a Salgótarjáni Járásbíróság szerdán 3 nap elzárást, 300 ezer forint pénzbírságot és 3 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki büntetésként (az elzárás letöltését a celeb már a szerdai bírósági döntés előtt megkezdte). Az érintett nem fellebbezett a döntés ellen, ezért az jogerőre emelkedett.

A sajtótitkára azt is elmondta, az elzárást a rendőrök a férfi visszatartása érdekében alkalmazták. Hozzátette azt is, hogy a fenti büntetést az indokolta, hogy a férfinak korábban összegyűltek a büntetőpontjai, és elvették a jogosítványát, de ennek ellenére autóba ült, így érték tetten a rendőrök. Végül arra is kitért, hogy ha a celeb a következő három hónapban volán mögé ül,

akkor a mostaninál jóval szigorúbb büntetésre számíthat, és akár egy évre is börtönbe kerülhet.

A nool.hu-nak telefonon sikerült elérni a celebet is, aki nem cáfolta a fentieket, de nem kívánt nyilatkozni.

Felhívták Gáspárékat

A Bors napilap először a Farm VIP szereplőjénél, Gáspár Zsoltnál érdeklődött telefonon a történekkel kapcsolatban. Ő azt mondta:

Hallottam az esetről, de tisztáznám: nem én vagyok az. Engem amúgy is sofőr szokott hozni-vinni.

A bulvárlapnak ezután sikerült elérnie Gáspár Győzőt is, ő viszont mindössze annyit mondott: