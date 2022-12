Hiába a Megxit, ott lehet a koronázáson a sussexi hercegi pár

Harry és Meghan részt vehetnek a május 6-i történelmi szertartáson, ha szeretnének, bár úgy tudni, hogy még nem kaptak meghívót. A Westminster apátsági alkalom vendéglistáját a következő hónapokban állítják össze, de egy forrás elmondta, „a család minden tagját szívesen látják”.

A Buckingham-palota nem fűzött hozzá semmit az állításhoz, de egy forrás azt mondta a királyról, hogy „mindkét fiát szereti”.

A koronázás napja azonban Harry herceg és Meghan Markle fia, Archie negyedik születésnapjával is egybeesik, ezért meglehet, hogy inkább azt ünneplik.

III. Károly kibékülne fiával

Csütörtökön lement a párról szóló dokumentumfilm utolsó epizódja, amely számos új vádat hozott a királyi család ellen.

Harry herceg azt állította, hogy a walesi herceg megrémítette őt azzal, hogy üvöltözött és kiabált vele a sandringhami csúcstalálkozón, amelyet 2020 elején hívtak össze a magas rangú királyi családtagok, hogy megvitassák a pár döntését, miszerint visszalépnek a királyi szerepkörből.

Harry azt is mondta, hogy a Kensington-palota hazudott, hogy megvédje a bátyját, amikor közleményt adott ki, amelyben tagadta azt a történetet, hogy Vilmos utálta ki őt a királyi családból. A Buckingham-palota és a Kensington-palota is hallgatott a dokumentumfilm-sorozatban elhangzott állításokról, de a The Telegraph beszámolója szerint a királyt elszomorítja a helyzet, viszont továbbra is bízik abban, hogy békét köthet legkisebb fiával.

Mark Borkowski PR- és válságtanácsadó elmondta, hogy a dokumentumfilm az amerikai nézőknek szól, nem az Egyesült Királyságban élőknek. „Ez egy háború, egy zsigerből jövő érzelmi háború, amit Harry és Meghan Amerikában vívnak, és úgy festik le a királyi családot, hogy az veszélyesen közel áll A koronanarratívájához” – fogalmazott a szakértő.