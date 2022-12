Kiengedik a börtönből a rockénekest, aki fiatal lányok életét tette tönkre

Paul Francis Gadd, vagy ismertebb nevén Gary Glitter angol énekes – aki a hetvenes években a glam rock zenei műfaj nagyágyúja volt –, tizenhat éves börtönbüntetése felének letöltését követően februárban szabadulhat a börtönből. Még 2015-ben ítélték el három, 8 és 13 év közötti lány ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt: egy 13 év alatti kislánnyal közösült, egy nyolcévest meg akart erőszakolni, illetve egy harmadikat molesztált.

Mivel határozott idejű büntetést kapott, ügye nem fog a feltételes szabadlábra helyezést felülvizsgáló bizottság elé kerülni, azonban ha úgy ítélik meg, hogy továbbra is kockázatot jelent a társadalomra, akkor megakadályozhatják a szabadulását.

A The Sun információi szerint az énekes kifogástalanul viselkedett a börtönben. Mint arról egy forrás beszámolt a lapnak, mivel határozott időre ítélték, ez tulajdonképpen azt jelenti, amint letelik az a minimumidő, amit rács mögött kell töltenie, szabad emberként távozhat. A hírek szerint továbbra is tetemes pénzösszeg csücsül a bankszámláján, illetve lakása is van Londonban, így lesz hova hazatérnie.

Mint azt az igazságügyi minisztérium közölte a lappal: a rácsok mögül szabadult szexuális bűnözőket figyelemmel kísérik, és bármikor visszahívhatják őket a börtönbe, ha úgy ítélik meg, megszegték a szabályokat.

Nem először kerül börtönbe

Az énekest 2015-ben ítélték el legutóbb, azonban korábban is előfordult már, hogy rács mögé került. 1999-ben négy hónapos börtönbüntetést kapott, mivel négyezer, gyermekekről készült kép volt a birtokában. 2006-ban pedig három évre ítélték Vietnámban, ahol szintén kiskorúakat bántalmazott, végül 2008-ban szabadult.

Ahogy azt egyik áldozata, Diem – akivel 2006-ban bánt erőszakosan Vietnámban, amikor még csak tízéves volt – az énekes szabadlábra helyezésével kapcsolatban kifejtette:

Mindig is szörnyű veszélyt jelent majd a fiatal lányokra. Félelmetes belegondolni, hogy hamarosan szabadulhat, még annak ellenére is, hogy tőlem távol, a világ másik felén tartózkodik.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Gary Glitter 2015. január 13-án. Fotó: Rob Stothard / Getty Images)