Jennifer Lawrence a napokban a Hollywood Reporter kerekasztal-beszélgetésén vett részt, ahol többek között arról számolt be, miképp viszonyul a rendezőkhöz a forgatások során. Pontosabban azt hasonlította össze, miben különbözik az, hogy női vagy férfi direktora van-e egy-egy produkciónak. Mint kifejtette, együtt dolgozott korábban Bryan Singerrel, az X-Men-filmek rendezőjével is. A férfit azzal vádoltak, hogy kiskorúakkal szemben követett el szexuális visszaélést, miután több áldozat is jelentkezett, azonban Singer mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat.

Láttam érzelmes férfiakat és a legnagyobb dühkitöréseket is a forgatásokon

– mondta a színésznő, aki elmondhatatlanul megnyugtató érzésnek írta le, amikor nem érzi egy-egy forgatáson a túlzott, már-már mérgező maszkulinitást.

Ahogy Lawrence kifejtette, tapasztalatai alapján elmondhatja, téves az a feltevés, hogy a nők alkalmatlanok vezető pozícióra pusztán amiatt, mert érzelmesebbek. Mint hozzátette, minden sokkal gördülékenyebben ment a forgatásokon, amikor női rendezővel dolgozott együtt.

Az időbeosztásnak volt értelme. Nem voltak nagy viták. Ha egy színésznek dolga akadt, és korán el akart menni, ahelyett hogy azt hallgatta volna: »Ó, mi is szívesen elmennénk korábban«, inkább összedugtuk a fejünket, és azt mondtuk: »Oké, hogyan tudjuk ezt megoldani?«

– jegyezte meg a színésznő, illetve kiemelte, nagyon szeret női rendezőkkel dolgozni, mivel ők a legjobb döntéshozók és a legnyugodtabbak is munka közben.

(Borítókép: Jennifer Lawrence. Fotó: Emma McIntyre / WireImage)