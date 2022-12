Kiderült, melyik nógrádi celebet zárták fogdába a rendőrök

A napokban elterjedt a hír, miszerint egy Nógrád megyei celebet három napra fogdába zárt a rendőrség, valamint bíróság elé is állították. Most kiderült, hogy pontosan ki az érintett személy.

A minap derült ki, hogy több közúti szabálysértés után jogosítvány nélküli vezetés miatt három napra elzártak, pénzbüntetésre ítéltek, és a vezetéstől is eltiltottak egy nógrádi celebet. Az esetről részletesen írtunk ebben a cikkünkben.

A Blikk most értesült arról, hogy az illető egy énekes, méghozzá nem más, mint

Oláh Gergő, az X-Faktor harmadik sorozatának győztese.

Az énekes Karancslapujtőn született, ahonnan később átköltöztek Salgótarjánba (mindkét település Nógrádban található). A lap telefonon el is érte az énekest, de ő egyelőre nem kívánt nyilatkozni.

A megbüntetett személyt a Salgótarjáni Járásbíróság a 3 nap elzárás mellett 300 ezer forint pénzbírságra és 3 hónap járművezetéstől való eltiltásra is büntette. Az ítélet már jogerős, mivel fellebbezést nem nyújtottak be az ellen. Amennyiben az érintett a 3 hónapos eltiltást megszegve volán mögé ül, akkor azért akár egy év börtönbüntetést is kaphat.