Senki nem motivál úgy, mint Tom Cruise

A filmforgatások már önmagában is egy stresszes időszakot jelenthetnek a színészek számára, így nem meglepő, hogy a körülmények miatt néha eltörik a mécses. Pontosan ez történt Emily Blunt színésznővel is, aki egy nem várt akadályba ütközött még évekkel ezelőtt egy forgatáson. Mint arról egy nemrég kikerült podcastben beszámolt, A holnap határa nevezetű, 2014-ben megjelent film forgatása közben egy kissé szokatlan tanácsot kapott színésztársától, Tom Cruise-tól. A színésznő akkor érzékenyült el, mikor realizálódott benne, nem tudja, hogyan fog egy körülbelül 38 kilós szerelést magán cipelni a forgatás ideje alatt – mivel egy katonát alakít a filmben.

Ahogy Blunt kifejtette, bár egyszerűbb lett volna számítógéppel rájuk szerkeszteni az egyenruhát, a készítők praktikusabb megoldást szerettek volna. Hozzátette, ugyan a praktikus szó hallatán többeknek egy kellemesebb megoldás juthat az eszébe, egyáltalán nem volt könnyű dolguk a nehéz öltözék miatt.

Amikor először felvettem, sírni kezdtem, de ő (Tom Cruise) azt sem tudta, mit tegyen

– fejtette ki.

Mint azt a színésznő kiemelte, egyre jobban kezdett bepánikolni a katonai egyenruha miatt, de Cruise csak bámulta őt. Blunt elmondása szerint ezt követően közölte a színésszel, nem tudja, hogyan fogja túlélni a forgatást, és egyre csak sírt. Cruise mindeközben tehetetlenül álldogált, majd egy igen szokatlan, motiválónak szánt kijelentéssel igyekezte orvosolni a problémát.

Sokáig csak bámult rám, nem tudta, mit tegyen, majd azt mondta: 'Gyerünk már, ne legyél ekkora p.nci, oké?'

– mondta Blunt, akit nagyon meglepett és váratlanul ért ez a reakció, így elnevette magát, ami teljesen kizökkentette őt. (Ez a kifejezés egyébként jobban értelmezhető, ha úgy fordítjuk: ne legyél ilyen besz.ri.)

Komoly sérülést szenvedett

Emily Bluntnak ugyanakkor A holnap határa forgatása során nem csak az igen súlyosnak mondható katonai egyenruha okozott fejfájást. A színésznőnek ugyanis egészségi gondokkal is szembe kellett néznie. Mint kiderült, a bordái és a kulcscsontja is megsérült, ami azóta sem javult. Ahogy arról Blunt a podcastben beszámolt, még mindig nem jött rendbe teljesen, holott már nyolc éve annak, hogy megjelent a produkció.

A holnap határa egyébként igen nagy sikert aratott akkoriban a mozikban, mivel a ráfordítási költség több mint dupláját hozta a konyhára, 370,5 millió dollárt. A produkciót összesen 29 díjra jelölték, amelyek közül hetet be is zsebelt. Emily Bluntnak történetesen a legjobb színésznő kategóriában sikerült nyernie a Critics' Choice Movie Awardson és az Alliance of Women Film Journalists Awardson. Mindemellett az alkotás több díjat is kapott a vágás és a filmben látható vizuális effektek elismeréséül.

