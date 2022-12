Drew Barrymore gyerekei ajándék nélkül maradnak karácsonykor

Közeleg a karácsony, ami főleg a gyerekeknek számít jelentős eseménynek, mivel ilyenkor ajándékokkal halmozzák el őket. Azonban nem minden családban bevett szokás az, hogy különböző tárgyakkal lepik meg a kisebbeket. Drew Barrymore színésznő például egy nemrég megjelent interjúban számolt be bővebben arról, az ő gyerekeinek nem hoz ajándékot a Mikulás. Hozzátette, igyekszik inkább élménnyel örömöt szerezni nekik, mivel az örökké velük fog maradni. Mint azt a beszélgetés alatt kifejtette, a nyolcéves Frankie és a tízéves Olive nem kifejezetten szeretik, hogy nem kapnak ajándékot karácsonykor, viszont ő kitart a döntése mellett.

Minden karácsonykor elutazunk valahova. Úgy gondolom, hogy egy emlék jobb ajándék. Inkább fektetek ebbe, mintsem akár egy babaházba

– magyarázta a színésznő.

Ahogy Barrymore megjegyezte, így legalább gyermekei nem is panaszkodnak soha arra, amit kaptak. Mint mondta, ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne venne ajándékot nekik, mivel az is előfordult, hogy épp nem tudtak elutazni sehova, így félre kellett tennie minden ellenérzését, és inkább az ajándék mellett döntött. Végül arra a következtetésre jutott, nem bánja, hogy kihagyja az ajándékvásárlást, mivel egy szívásnak tartja.

Nem fél újra randizni

Drew Barrymore a karácsonyi ünneplés mellett arról is szót ejtett az interjúban, miszerint nem fél újra randizni. Mint ismert, 2016-ban vált el előző férjétől, Will Kopelmantól. A színésznő elmondása szerint egy ideig elzárkózott az új kapcsolat elől, azonban már úgy érzi, kész van rá. Hozzátette, egy férfiban főképp azt tartja fontosnak, hogy úriemberként viselkedik-e vagy sem.

Amikor valaki azt mondja: 'Ez a pasi olyan dögös'. Azt gondolom: 'Oké, de úriemberként viselkedik?' Mert ettől legalább tízszer olyan dögös lesz

– tette hozzá, ahogy azt is kiemelte, ezzel együtt megtanulta élvezni a szinglilétet is, amire másokat is bátorít.

Mint azt a színésznő elárulta, már van valaki, aki megdobogtatta a szívét, több randin is túl vannak, azonban ennél többet nem árult el. Munka terén sem tétlenkedik, mivel a nevével fémjelzett beszélgetős műsorának, a The Drew Barrymore Show-nak már a harmadik évadát is berendelték. Nagy népszerűségnek örvend, mivel az októberi adatok szerint a tavalyi évhez képest körülbelül hatvan százalékkal nőtt a nézettsége a produkciónak.

(Borítókép: Drew Barrymore 2014. május 21-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)