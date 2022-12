Az első karácsony II. Erzsébet nélkül, nem mindenki kér az ünneplésből

Idén tölti először II. Erzsébet királynő nélkül a karácsonyt a királyi család. Az ünnephez több hagyomány is fűződik, amelyek nagyját III. Károly király fogja továbbvinni, azonban lesz némi változás.

A brit királyi család a néhai királynő 70 éves uralkodása alatt már hozzászokhatott, miképp telnek az ünnepek, így nem voltak meglepetések. Az idei azonban egy sokkal rendhagyóbb karácsony lesz. Már csak azon oknál fogva is, hogy tavaly II. Erzsébet a koronavírus-járvány, illetve feltételezhetőleg Fülöp herceg halála miatt lemondta az ünnepséget, tehát a királyi családnak idén kell először karácsonyoznia az egykori uralkodó, illetve volt párja, Fülöp herceg nélkül.

III. Károly király trónra lépését többen azzal társítják, hogy neki köszönhetően új szelek fognak majd fújni, változásokat remélnek tőle, ami akár már a karácsonyi ünnepléskor megmutatkozhat. II. Erzsébet királynő az uralkodása alatt olyan hagyományokat vitt tovább vagy épp teremtett, amelyek nagy részét legidősebb fia is megtart. Vannak olyanok viszont, akik idén nem kérnek a királyi karácsonyból.

II. Erzsébet lemérte a rokonait

Bár a hatvanas években, amikor III. Károly király és testvérei, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd herceg még gyerekek voltak, a királyi család olykor a windsori kastélyban karácsonyozott, 1988 óta II. Erzsébet norfolki birtokán, a Sandrigham-házban töltik az ünnepeket. Állítólag Zsófia Sarolta királynénak köszönhető, hogy szokássá vált a karácsonyfa felállítása a palotában. Ezt a hagyományt pedig csak még tovább népszerűsítette Viktória királynő és Albert herceg, ahogy jelenleg is nagy divat a famíliában.

II. Erzsébet királynő idején a család napirendje még úgy állt össze, hogy karácsony első napján egy reggeli istentiszteleten vettek részt a sandrighami Szent Mária Magdolna-templomban. Darren Grady séf – aki korábban a famíliának főzött – elmondása szerint akkoriban a reggeli étkezés rendszerint főtt ételből állt, míg az ebéd mindig sült pulyka volt.

Általában zsályás-hagymás volt a töltelék, mellé kelbimbó, szalonna, gesztenye, néha paszternák és sárgarépa – ez évről évre változott –, krumplipüré, sült burgonya, házi mártás, majd karácsonyi puding brandyszósszal

– mondta Grady, hozzátéve, a délutáni teázás sem maradt el, illetve a fatörzstorta és a csokis sütemények.

Az ünnephez egyébként egy bizarr hagyomány is fűződik, ami még VII. Eduárd király uralkodásának idejére nyúlik vissza az 1900-as évek elejére. II. Erzsébet is folytatta a szokást, ami szerint a karácsonyi ünnepség azzal kezdődik, illetve végződik, hogy lemérik a királyi család tagjait egy antik mérleggel, hogy megnézzék, híztak-e. Állítólag így tudja megmondani az uralkodó, hogy a vendégek élvezték-e az ott-tartózkodást vagy sem.

Ajándékok terén verhetetlenek

A királyi család tagjai általában már szenteste megajándékozzák egymást teaidőben, és igyekeznek valamilyen egyszerű vagy épp frappáns, szokatlan ajándékkal előrukkolni. Meghan Markle például az első királyi családnál töltött karácsonyán 2017-ben egy kanalat adott Vilmos hercegnek, amin a cereal killer felirat szerepelt, amit az tesz viccessé, hogy ugyanúgy ejtjük ki, mint az angol serial killer, azaz sorozatgyilkos kifejezést. Cereal killerként viszont inkább müzligyilkost jelent, ebből tudhatjuk, hogy a herceg nagy rajongója a gabonapehelynek. Markle egyébként II. Erzsébetnek is vicces ajándékot választott, egy daloló hörcsögöt.

Az is megesett, hogy Katalin hercegné egy üveg csatnit adott II. Erzsébetnek, amit a nagymamája receptje alapján készített, míg Harry hercegnek évekkel ezelőtt egy „Növessz magadnak saját barátnőt" készletet ajándékozott. Eddig Harry herceg is mindig megcsillogtatta a humorérzékét. 2013-ban például egy zuhanysapkával lepte meg a királynőt, amin a következő szöveg díszelgett:

Szar az élet.

A hírek szerint II. Erzsébet imádta az ajándékot. Vilmos herceg pedig korábban egy pár papucsot is adott neki, amin az arcképe volt. Az akkor még herceg Károly sem maradt ki a sorból, neki testvére, Anna hercegnő vett egy bőr WC-ülőkét. A hercegnő az édesapjának is igazán hasznos ajándékot választott, egy borsdarálót, aminek lámpa volt a végén, így a kinti grillezések során sötétben is tudta használni. A királyi család tagjai közül egyedül Diana hercegné volt az, aki kissé félreértelmezte az ajándékozást. Az első karácsonyán ugyanis kasmírpulóverekkel és mohersálakkal lepte meg a famíliát. A hercegné egyébként kifejezetten utálta a királyi család karácsonyait, mivel klausztrofóbiás érzéssel társította, így gyakran töltötte az idejét a konyhában, hogy a személyzettel csevegjen.

Az ajándékozásból rendszerint egyik karácsony alkalmával sem maradnak ki a királyi család alkalmazásában állók. Az elmúlt években némelyiküknek II. Erzsébet személyesen adta át az ajándékot a Buckingham-palotában és a windsori kastélyban. Az apjától, VI. György királytól és nagyapjától, V. Györgytől származó hagyományt folytatva a királynő karácsonyi pudingot (ami nem összekeverendő a nálunk ismert pudinggal, Nagy-Britanniában inkább süteményt takar) adott az alkalmazottaknak. Körülbelül 1500 darabot osztott szét, amelyekből a paloták személyzete mellett többek között részesültek a királyi család védelmét ellátó rendőrök is.

A karácsonyi puding mellé korábban járt egy üdvözlőlap is II. Erzsébettől és Fülöp hercegtől. Mindemellett 750 karácsonyi képeslapot küldtek szét, amelyen egy családi fotó volt látható. Ezt kapták például a családtagok, a barátok, személyzet, a brit és a Nemzetközösség miniszterelnökei és a főkormányzók. Fülöp herceg pedig további 200 képeslapot küldött a hozzá közelálló ezredeknek és egyesületeknek. II. Erzsébet karácsony alkalmával jótékony célból pénzt adományozott különböző windsori szervezeteknek is, továbbá ő állta a westminsteri apátságba, a Szent Pál-székesegyházba, a Szent Giles-székesegyházba, az edinburghi Canongate Kirkbe, illetve a Sandringham körzetében lévő templomokba és iskolákba kerülő karácsonyfák költségeit.

Divat lett a karácsonyi üzenet

A királyi családban már évtizedek óta hagyomány, hogy az uralkodó karácsony napján a tévén keresztül kíván kellemes ünnepeket a népnek. Ezen bejelentkezések alatt rendszerint szó esik a világ aktuális problémáiról, ahogy az uralkodó azt is megosztja, mit jelent neki a karácsony. V. György volt az első, aki 1932-ben az ünnepek alatt a néphez intézte áldásait rádión keresztül. A halálát követően VI. György 1937-ben folytatta az ünnepi hagyományt. Az előtte trónon lévő VIII. Eduárd király viszont nem mondott karácsonyi beszédet, mivel december 11-én lemondott (egy évig sem volt trónon). Így tehát 1936-ban és két évvel később, 1938-ban is elmaradt a karácsonyi bejelentkezés, majd VI. György 1939-ben folytatta a hagyományt.

Azóta egyedül 1969-ben nem volt látható az uralkodó a tévében, mivel a királyi családról szóló dokumentumfilmet az ünnepi időszakra tervezték, és a beszédből egy nyomtatott változatot adtak ki. II. Erzsébet királynő volt viszont az első uralkodó, aki a tévében jelentkezett jókívánságaival. Bár uralkodásának első felében, 1952 és 1956 között még a rádióban üzent karácsonykor, 1957-ben már a tévén keresztül szólt a néphez sandringhami otthonából. Csak Nagy-Britanniában 16,5 millióan nézték a műsort, ami 1960 óta helyi idő szerint mindig 15 órakor került adásba, előre felvett formában.

Nagyon remélem, hogy ez az új médium személyesebbé és közvetlenebbé teszi karácsonyi üzenetemet. Elkerülhetetlen módon sokatok számára meglehetősen távoli alaknak tűnhetek. A történelem királyainak és királynőinek utódja; valaki, akinek az arca ismerős lehet az újságokból és a filmekből, de aki személyesen nincs jelen az életetekben. Most legalább néhány percre üdvözölhetlek titeket otthonom békéjében

– mondta első tévés üzenetében II. Erzsébet, azonban most legidősebb fián, III. Károly királyon van a sor, hogy elsőként szóljon a néphez idén karácsonykor.

Mi fog változni?

III. Károly király számára nemcsak amiatt lesz emlékezetes 2022 karácsonya, hogy már uralkodóként lesz szerepe az ünnepségeken, hanem szülei elvesztéséből fakadóan is érezhet némi űrt. A hírek szerint a király és neje, Kamilla királyné II. Erzsébethez hasonlóan a Sandrigham-házban fogják tartani a mulatságot, mivel az uralkodóváltás ellenére nem szeretnének szakítani a a korábbi hagyományokkal. Az azonban biztosnak tűnik, hogy Harry herceg és családja nem fog megjelenni az ünnepségen.

Különös érzés lesz a családnak a királynő nélkül Sandringhamben. Az elmúlt két év azonban meglehetősen furcsa volt a Covid miatt is, így jelenleg csak abban reménykednek, ahogy mindenki más, hogy rendezhetnek majd egy nagyobb összejövetelt

– fejtette ki a királyi pár egyik barátja.

Sussex hercege és hercegnéje egyébként utoljára 2018-ban ünnepelte a karácsonyt Sandringhamben, mindössze 13 hónappal azelőtt, hogy bejelentették, lemondanak királyi kötelezettségeikről. A hírek szerint tavaly visszautasították a királynő meghívását, mivel szerették volna elkerülni a médiaőrületet. Ehelyett a montecitói otthonukban töltötték a karácsonyt két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel. Valószínűleg az is közrejátszik a döntésükben, miszerint idén is inkább otthon ünnepelnének, hogy debütált az igen sok kritikát kapó sorozatuk, illetve a jövő év elején jelenik meg Harry herceg életrajzi könyve, ami nagy viszályt szíthat a királyi családban, így inkább elkerülik a bajt.

Egy informátor elmondása szerint a kegyvesztett András herceget arra kérhetik, hogy húzódjon meg a háttérben. A meghívottak listájára viszont minden bizonnyal még annak ellenére is felkerül, hogy bátyja, III. Károly szerint komoly károkat okozott kétes múltja a monarchiának. Katalin hercegné és Vilmos herceg, illetve gyermekeik biztosan Sandrighamben töltik az ünnepeket. Tekintve, hogy a herceg a trón várományosa, nem is nagyon van más választása. A hírek szerint a királyi család rangosabb tagjain kívül meghívást kaptak még Kamilla királyné gyermekei, illetve harminc év után András herceg volt neje, Sarah Ferguson is.

Egy palotabeli forrás megerősítése szerint III. Károly folytatni kívánja az édesanyja, II. Erzsébet, illetve az elődjei által kialakított hagyományokat és szokásokat. Ennek részét képezi az is, hogy német szokás szerint szenteste lesz az ajándékozás, és karácsonyfát állítanak. Azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogyan fog zajlani a karácsonyi ebéd, mivel II. Erzsébet királynő idejében viszonylag rövid volt, 13 órakor kezdődött és 14 óra 45-re fejeződött be, hogy az uralkodó visszavonulhasson a dolgozószobájába, és megnézhesse beszédét a tévében. Ez idén minden bizonnyal másképp lesz. Jelenleg III. Károly királyon a sor, hogy uralkodásának kezdetével újabb hagyományokat teremtsen, amelyek később az ő utódainak szolgálhatnak szamárvezetőként.

(Borítókép: John Stillwell – WPA Pool / Getty Images)