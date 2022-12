Nincs ötlete? Így válasszon karácsonyi ajándékot a család különböző generációi számára

A karácsony kapcsán sokszor merül fel kritikaként, hogy az ünnepek valódi értéke és szellemisége kiveszett, és minden csak a materiális dolgokról szól, ajándékközpontúvá vált az év elvileg legmeghittebb időszaka. Emiatt évről évre szembesülhetünk azzal a problémával is, hogy a család különböző tagjai számára megtaláljuk azt az ajándékot, ami a leghasznosabb lehet, vagy éppen a legboldogabbá teheti őket, hiszen senki sem szeretne olyasmit kapni, amire nincs szüksége, vagy nagyon távol áll tőle.

A generációs különbségek, ahogyan az élet legtöbb területén, karácsonykor, főként a karácsonyi ajándékok kiválasztásakor is okozhatnak gondot – teljesen másik polcokról és többnyire másik üzletekből kell választanunk meglepetést a család legkisebb tagjától kezdve a legidősebbekig. Természetesen az ajándék a legtöbb esetben sokkal inkább személy-, mint korfüggő, ennek ellenére, ha már tényleg semmi nem jut eszünkbe, egy-két tipp mindig jól jöhet.

A Z-generáció okoskütyü-őrülete segíthet

Ahogyan minden generációnak, úgy a 25 év alattiaknak, azaz az 1997 és 2012 között születetteknek is megvannak a maguk hóbortjai, amelyek meghatározzák a mindennapjaikat. Nem kell azonban egyből megijedni, hiszen nemcsak a méregdrága okostelefonok, divatos ruhák és különleges cipők azok, amelyekkel meglephetjük a család fiataljait.

A Z-generáció tagjai számára talán a legfontosabb az, hogy – anyagilag és életvitelszerűen is – minél hamarabb függetlenné tudjanak válni, és hogy a nap bármely szakaszában elérhetők legyenek az online platformokon, hiszen társas kapcsolataik nagy részét a közösségi média oldalain élik, és a legújabb trendekről is onnan értesülnek.

A legjobb így az lehet, ha ezeket szem előtt tartva választunk számukra meglepetéseket. Mivel ez korosztály szinte tényleg már mindent az interneten csinál, így az egyik, talán leginkább hasznos ajándék egy előfizetés lehet az általuk kedvelt és preferált platformra, streamingszolgáltatásra, alkalmazásra vagy videójátékra. Lehet ez akár a temérdek sorozatot és filmet felvonultató Netflix, HBO vagy a Disney+ egyike, illetve a hazánkban is népszerű zenei szolgáltatást nyújtó Spotify- vagy Apple Music-előfizetés. Ezek mellett érdeklődési körtől függően a különböző zene- és videószerkesztő programok megvásárlása vagy előfizetése is nagy örömet szerezhet a Z-generáció számára.

A legtöbb fiatal szinte már a szomszéd szobába sem hajlandó átmenni az okostelefonja nélkül, a különböző okoseszközök pedig az életük legtöbb területén megtalálhatók. Mivel ezek nagyban megkönnyíthetik a hétköznapi életüket, az okosórák és karkötők, hangszórók vagy otthoni asszisztensek is ott lehetnek a kívánságlistájukon.

Természetesen ez a generáció sem csak a tárgyi javakban leli örömét, a fiatalok legtöbbje szeretne élete során minél több élménnyel gazdagodni, így számukra is tökéletes ajándékok lehetnek a közös programok, utazások, fesztiválbérletek, de akár egy ejtőernyőzés vagy egy koncert és kiállítás is mosolyt csalhat az arcukra.

Az Y-generációval talán a legkönnyebb

Mivel az Y-generáció születésekor és fiatalkorában még egyáltalán nem – vagy nem ilyen széles körben – volt elterjedt a közösségi média és az internethasználat, okoseszközökről pedig még hallani sem lehetett, ők azok, akik egyfajta hidat képeznek a Z-generáció és az idősebb korosztály tagjai között, hiszen mindkét korcsoport bizonyos dolgaival azonosulni tudnak.

Talán pont emiatt a legtöbbször az 1980-tól egészen 1996-ig datált generáció tagjai számára a legegyszerűbb ajándékot találni az ünnepi időszak alatt, hiszen akár a Z-generációnál felsoroltaknak is hasznát vehetik, de az X-generáció tagjai és a baby boomerek számára is értékes meglepetésnek is jó eséllyel örülni tudnak.

Mivel az Y-generáció még sokkal inkább a személyes kapcsolatok híve, így nekik fontos, hogy társaságban, a barátaikkal vagy a családjukkal töltsék a szabadidejüket, emiatt számukra – de természetesen ez is személyiségfüggő – egy társasjátékkal bármikor fel lehet dobni a karácsonyt. Egy jól célzott választással pedig még a szilveszteri partit is megalapozhatja egy izgalmas játék a barátokkal.

Az okoseszközöket ugyan már ők is napi szinten használják, esetükben sokkal inkább a létszükségletű funkciók azok, amelyeket ezekben az eszközökben keresnek, így egy vezeték nélküli fülhallgató vagy egy okosóra is népszerű lehet a körükben.

Emlékek és új élmények az X-generációnak és a boomereknek

Az X- és a baby boom generáció tagjainak legtöbbje mára már nemcsak hogy szülő, de sokkal inkább nagy- vagy dédszülő, így számukra a legfontosabbak általában a családjukhoz vagy a fiatalkorukhoz kötődő emlékek. Emiatt örök slágerajándékok a különböző családi képes albumok, könyvek vagy okosképkeretek.

Emellett természetesen a legnagyobb ajándék mindig az együtt töltött idő, ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül ejtőernyőzni kell elvinni a nagymamát, egy közös színház- vagy koncertbérlet, férfiak esetén pedig egy meccsbérlet is jó ajándék lehet. Esetükben sem kell visszariadni akár rövidebb külföldi utazásoktól, hiszen az ő életük is bővelkedik bakancslistás helyszínekben és élményekben.

(Borítókép: Friso Gentsch / picture alliance / Getty Images)