A november végi bírósági ítélet sokkolta a nemzetközi műtárgypiacot. Hogyan lehet, hogy Nagy-Britannia egyik legelismertebb műtárgykereskedője nem vette azt észre, hogy a több ezer évesnek mondott szobrok valójában utángyártott dekorációs tárgyak, és miként lehet, hogy a világ egyik legértékesebbnek mondott magángyűjteménye is simán befogadta azokat? Kérdés sok van, válasz annál kevesebb.

A jelenlegi katari emír egyik unokatestvére, a világelit által híres műgyűjtőként ismert Hamad bin Abdullah Al-Thani sejk 2014–2015 között hét darab régiséget vásárolt az antik ázsiai művészetre specializálódott Eskenazi galériától – írja a Daily Mail. A London egyik elegáns negyedében, Mayfairben működő neves intézménytől egyébként olyan múzeumok is rendszeresen vesznek tárgyakat, mint a londoni British Museum, a New York-i Metropolitan Museum, vagy a párizsi Louvre. A weboldalukon több mint 40 prominens közgyűjtemény van felsorolva, amelyekkel az 1925 óta működő családi vállalkozás üzleti kapcsolatban áll.

A forrás tehát minden gyanú felett állt, és kéznél is volt, hiszen Hamad sejk már jó ideje londoni lakos, a Park Lane-en lévő, kb. 400 millió fontot, azaz közel 200 milliárd forintot érő Dudley House-ban lakik, London egyik legdrágább ingatlanában, amelyet látogatása alkalmával II. Erzsébet királynő így jellemzett: „Emellett a Buckingham-palota igencsak unalmasnak tűnik.”

A világ egyik legfontosabbnak tartott magángyűjteménye Párizsban

A katari uralkodócsalád kötődése az egykori protektorukhoz, Nagy-Britanniához közismert. Ahogy az is, hogy már a brit királyi családnál is több négyzetmétert birtokolnak a fővárosban, többek közt az övék a Harrods luxusáruház, a Ritz hotel és a Heathrow repülőtér egynegyede is. Éppen ezért hatott roppant furcsán, hogy a gyerekkora óta a történelem és a művészettörténet bűvkörében élő sejk nem itt, hanem Párizsban állította ki a magángyűjteményét.

A Place de la Concorde-on található Hôtel de la Marine (ami nem egy szálloda, hanem a francia haditengerészet székháza volt 200 éven át) húsz évre vette bérbe a gyűjteményt. A kiállítás tavaly november óta látogatható, és egy csapásra a város egyik kulturális kuriózuma lett. A 6000 évet felölelő művészeti gyűjtemény darabjai megjárták már a szentpétervári Ermitázst, a velencei Dózse-palotát vagy a fontainebleau-i kastélyt is.

Az elmúlt húsz évben a sejk közel 5000 tárgyat vásárolt, amivel az Al-Thani Collectiont a világ élvonalába repítette a vezető kurátor, az indiai származású dr. Amin Jaffer segítségével, aki a Christie's aukciósház ázsiai művészeti osztályának egykori nemzetközi igazgatója, így tökéletes igazolás volt egy ázsiai dominanciájú gyűjtemény élére.

Műanyag darabok a 2000 éves szoborban

A brit lovas életben is megkerülhetetlen, az ascoti lóverseny fő támogatójaként elhíresült sejk több mint 800 millió forintot fizetett a legdrágább darabért, a Hari-Hara hindu istenséget ábrázoló szoborért – amelyet, mint 600 dolláros „kerti kődekorációt” szállítottak Vietnámból Hongkongba. A bíróság által kirendelt szakértő szerint egyértelműen hamisítványról van szó, az 1000 évesnek mondott tárgyon nem látszódnak a természetes öregedés jegyei, ellenben végig van csiszolva a felülete.

Egy másik tárgyon, a közel félmilliárdért vett márvány Dionüszosz-fejen modern szerszámoktól eredeztethető nyomokat találtak, és olyan vegyi anyagokat, amelyekkel mesterségesen lehet antik hatást kölcsönözni.

Egy másik tárgyból pedig jól láthatóan műanyag darabok állnak ki.

A bíróság végül is a vételár visszafizetésére és kártérítésre kötelezte a galériát jelenleg vezető, a sejk által beperelt John Eskenazit, akit azonban nem marasztaltak jobban el, mondván, jóhiszeműen végezte a munkáját. A kérdés ugyanakkor felmerül, hogy nem vették észre a világszerte elismert szakemberek, hogy itt bizony olcsó utánzatokról van szó. A szakértők szerint ez az eset egyébként remekül rávilágít arra, hogy mennyi hamisítvány kering jelenleg a piacon, ami alatt azt kell akár érteni, hogy a bárki által, kertészetekben, áruházakban megvásárolható sorozatgyártott kerti dekorációt antikolják különböző módokon és adják el vagyonokért a csalók.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Hamad bin Abdullah Al-Thani a későbbi III. Károllyal beszélget az ascoti derbin 2021-ben. Fotó: Andrew Matthews / PA Images via Getty Images)