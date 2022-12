YouTube-videóban kérték meg a Sztárban Sztár leszek! győztesének kezét

A Sztárban sztár leszek! 2019-es győztesét, Békefi Viktóriát egy zenei YouTube-videó felvétele közben kérte meg Feng Ya Ou Ferenc, aki szintén szerepelt a tehetségkutatóban, azt megelőzően pedig az X-Faktorban is feltűnt.

Pár nappal ezelőtt az Instagramon jelentették be, hogy eljegyezték egymást, most az a videó is nyilvánosságra került, aminek a felvétele közben elhangzott a nagy kérdés. A két énekes már több közös éneklős, rendszerint medley videót tett közzé az előző években.

A medley videók lényege, hogy már meglévő, ismert daloknak a részleteit fűzik össze. Ilyen válogatásból Feng Ya Ou Ferenc és Békefi Viki már többféle dalcsokrot is készített, például Disney-számokból vagy karácsonyi dalokból. A medley-k mellett több mashup videót is összeraktak már, ez műfajban nagyon hasonlít az előzőhöz, csak itt sokkal folyékonyabban következnek egymásból a dalrészletek, amik igazodnak egymás vokál- vagy zenei sávjához is.

Rendhagyó lánykérés

A tegnap feltöltött videójuk Sorozat Medley, amiben ismert külföldi és magyar sorozatok főcímzenéjének részleteit fűzték össze, a Dallastól kezdve a Vad Angyalon át egészen a Jóbarátokig. Amikor is hirtelen megszólalt egy telefonhívás, amiben a Leánykérés Nonprofit kft. kereste őket, hogy megtudják Feng Ya Ou Ferenctől, hogy komolyak-e a szándékai.

Miután a fiú mindenre igennel válaszolt, letérdelt a zavarában nevetgélő Békefi Viki mellé, és feltette a nagy kérdést, amire állítólag már minden ismerősük várt. Legalábbis a videót napokkal megelőző Insta-posztban Feng Ya Ou Ferenc azt írta, hogy a válasz a sokat feltett kérdésre, hogy „Na, és leánykérés mikor lesz?” az, hogy most.