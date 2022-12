A szorongás teszi tönkre az ünnepeket, eszetlenül hajszoljuk a tökéletes karácsonyt

Az év utolsó napjairól általában a karácsony és az azt övező ünnepi közeg jut elsőre az eszünkbe, azonban a csodálatos díszfények és családi összejövetelek árnyékában bizony az év ezen szakaszában is komoly stressznek és szorongást okozó tényezőknek vagyunk kitéve.

Elég csak az ajándékvadászatra gondolni egy zsúfolt, zajos bevásárlóközpontban, az ünnepi menü fejfájást okozó elkészítésére vagy az utolsó pillanatos takarításra és csomagolásra, de szoronghatunk egyedüllétünkben, a családunk társaságában, a magas pénzügyi kiadások miatt és az ünnepek alatt felszaladó pluszkilók miatt is.

A karácsony árnyoldalait vélhetően a végtelenségig lehetne sorolni, azonban nem feltétlen kell, hogy az ünnepi időszakot – így az előkészületeket is – beárnyékolják ezek. De mit tehetünk azért, hogy megőrizzük az ünnepi hangulatot és elkerüljük a fölösleges idegeskedést?

Ne hajszoljuk a tökéletességet!

A pszichológusok szerint a legtöbb, karácsonyi időszakban szorongó ember számára az idézi elő a stresszhelyzetet, hogy túlságosan is szeretne megfelelni annak, amit előzetesen elképzelt és eltervezett az ünnepekre. Legyen szó akár a kiszemelt ajándékok beszerzéséről vagy a pontról pontra felvázolt karácsonyi menü elkészítéséről, a legtöbben érthetően szeretnék, ha minden úgy sikerülne, ahogyan azt a nagykönyvben megírták.

Nem kell azonban mindenáron a tökéletességre törekedni, ugyanis ezzel pont a vágyottal ellentétes eredményt érhetjük el, meghittség helyett pedig a bosszúság és a folyamatos stressz – akárcsak egy kíváncsi macska a karácsonyfát – teljesen felboríthatja az egész karácsonyi hangulatot.

A szakemberek szerint ezekre a helyzetekre is felkészíthetjük azonban magunkat egy kis odafigyeléssel.

Az ünnepi készülődésbe semmiképpen se vágjunk bele fizikailag vagy mentálisan fáradtan. Fontos az öngondoskodás, ezért oda kell figyelni a megfelelő testmozgás és étrend beiktatására, illetve az alvás mennyiségének és minőségének növelésére

– mondta a Daily Mailnek a klinikai pszichológus Elizabeth Lombardo.

Ilyen állapotban már sokkal könnyebben fogadjuk majd a különböző stresszhelyzeteket és váratlan szituációkat is, a tökéletességre törekvés mellett pedig sokkal könnyebben tudunk boldogok és felszabadultak lenni – amely az ünnep egyik fő, ha nem a legfontosabb célja.

A pszichológus szerint ha azt érezzük, hogy az ünnepek sokkal nagyobb terheket rónak ránk, mint amekkora örömet okoz a készülődés és a karácsony maga, akkor érdemes újfajta szokásokat kitalálni, amelyekkel nem hárul ránk ekkora nyomás és teher. Ez lehet egyel kevesebb étel vagy sütemény elkészítése, vagy az ajándék-központúság háttérbe szorítása, a lényeg, hogy az ünnepi menetrendet, menüt úgy állítsuk össze, hogy az senki számára se jelentsen kellemetlenséget vagy terhet.

Mindezzel pedig nem csak a lelkünket, de a pénztárcánkat is megóvhatjuk, hiszen a fölösleges 10. fogás és a minden évben kötelességből megvásárolt tizedik bögrére kidobott pénzt is megspórolhatjuk, így pedig megóvjuk magunkat attól, hogy az ünnepek alatt még az üresen kongó malacperselyünk miatt is stresszesek legyünk. Többet ésszel, mint pénzzel!

A családi viszályokkal meg kell birkózni, de nem ma!

Ahogyan nincs karácsony Kevin nélkül, úgy nem múlhatnak el az ünnepek komolyabb családi összezördülések nélkül sem, igazán szerencsés az a família, amelyik az ünnepek végéig teljesen meghitt hangulatban tud ünnepelni.

Természetesen részben érthető az, hogy a hétköznapokat nem együtt töltő rokonok és családtagok nincsenek hozzászokva a másik szeszélyeihez és szokásaihoz, így azonban az sem meglepő, hogy hol rövidebb, máshol hosszabb idő elteltével konfliktusoktól visszhangzanak a karácsonyfadíszek és a bejglik.

Akár a nagynéniről van szó, aki mindig többet iszik a kelleténél, akár az anyjáról, aki mindig megjegyzést tesz az életére, a legfontosabb, hogy ne várja el azt, hogy a családtagjai másképpen viselkedjenek, mint amilyenek

– mondta a pszichológus, aki szerint ugyan érdemes a konfliktusokat kezelni, az ünnepek alatt mindenki jobban jár, ha nem kezd bele a család világmegváltó, évekkel ezelőtti sérelmeinek megbeszélésébe. Akárcsak a politikai és közéleti témákat is érdemes elkerülni a vacsoraasztalnál, hiszen ezek taglalása hamar véresszájú – esetünkben inkább halászlével itatott bajszú – vitába torkollhatnak.

Ezek ugyan akár egy átlagos vasárnapi családlátogatásra is igazak lehetnek, a karácsonyi időszakban – mivel többnyire kimerültek és fáradtak vagyunk – sokkal hamarabb érjük el azt a pontot, ahonnan már nehéz higgadtan kezelni egy-egy vitahelyzetet vagy éles véleményt.

Ha úgy érezzük, hogy már nagyon feszültek vagyunk a társaságtól, vonuljunk el, sétáljunk a levegőn – akár közösen –, és csak azt követően folytassuk a közös programot, amikor már a gőzölgő székelykáposzta fölött, nyugodtan szót tudunk érteni a másikkal.

Súlyos probléma a magány

Ugyan az év minden napján hatalmas tömegeket érint a magány, a karácsonyi időszak, a magukat egyedül érző vagy ténylegesen egyedül lévő személyek számára még inkább fájó lehet. Természetesen van, akinek saját választása a magány, de legtöbben igenis igényelnének emberi kapcsolatokat. Hatványozottan karácsonykor, amikor úton-útfélen azt látják, hogy családok készülnek az együtt töltött szünidőre, a reklámok pedig másról sem szólnak, mint az ünnepi hercehurcáról.

Érezhetjük azonban magunkat akkor is magányosnak, ha az ünnepek alatt bizonyos szeretteinktől távol kell lennünk, vagy éppen olyan személyeket hiányolunk, akik már nem ülhetnek velünk a feldíszített fa mellett. Emiatt fokozottan érdemes odafigyelni az idősebb, főként az egyedül élő szeretteinkre, ugyanis számukra már egy együtt töltött vacsora, délutáni társasjátékozás vagy beszélgetés rengeteget segíthet abban, hogy az ilyenkor felszínre törő veszteségeket könnyebben tudják kezelni.

Mások esetében egy-egy közös emlék felidézésével vagy egy érzelmes ajándékkal is enyhíthetjük az általuk érzett hiányt, ezért ha mindenféleképpen ajándékozni szeretnénk, érdemes sokkal szentimentálisabb meglepetésre adnunk a fejünket az esetükben.

A felsoroltak mellett ugyan rengeteg dolog van még, amely belerondíthat a karácsonyba, egy a lényeg, az ünnepeket ne túlélni akarjuk, hanem megélni.

(Borítókép: Mario Tama/Getty Images)