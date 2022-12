II. Erzsébet miatt lázadtak fel ismét Meghan Markle ellen

Nagy-Britanniában már eddig is a kelleténél többet foglalkozott a sajtó Meghan Markle-lel és Harry herceggel, amire a közös sorozatuk csak rátett egy lapáttal. A Netflixen megjelent hatrészes szériában a pár a saját szemszögéből mutatta be, miképp teltek az elmúlt évek, megismerkedésük pillanatától a királyi családból való kiválásukig.

Már az első három epizód debütálását megelőzően kisebb botrány robbant ki, mivel a sorozat előzetesében olyan felvételek tűntek fel, amelyek más eseményen készültek, illetve többek hazugsággal vádolták a párt.

A széria kikerülése után pedig a britek egy része azt is elvárta volna, hogy elvegyék tőlük a Sussex hercege és hercegnéje címet, illetve tiltsák meg, hogy részt vegyenek III. Károly jövő évi koronázásán – eddig egyik sem történt meg. A megosztóra sikeredett sorozatnak hála Meghan Markle és Harry herceg folyik a csapból is.

Legutóbb amiatt szálltak bele a párba, mert az ünnepi üdvözlőlapjukon nem említették meg a karácsony szót, viszont Meghan Markle-ba most más miatt is belekötöttek.

Tudott pukedlizni vagy sem?

A hercegné a sorozatban többek között visszaemlékezett II. Erzsébettel való első találkozására is. Ő volt a királyi család első magas rangú tagja, akivel találkozhatott még 2016-ban, azonban erről nem tudott előre. A pár a Royal Lodge-ba volt hivatalos ebédre, és Harry herceg a kocsiban ülve közölte vele, hogy a néhai királynő is ott lesz, így reméli, tud pukedlizni. Markle elmondása szerint azt sem tudta, mit csinál, viszont később azt a megerősítést kapta, hogy jól oldotta meg a helyzetet. Be is mutatta a szériában, hogyan hajolt meg először II. Erzsébet előtt, kissé szerencsétlenül. Ezen képsorokat pedig többen is tiszteletlennek és sértőnek minősítették.

Sőt, a Daily Mail arról cikkezett, miszerint Markle hazudott a szériában arról, nem tudta, hogyan kell pukedlizni. Ezt a feltevést egy nemrég előkerült videóban látottakra alapozzák, amelyen a hercegné szerepel a Briliáns elmék második évadában, amint pukedlizik színésztársa előtt. Az epizódban – amit még 2010-ben forgattak – az látható, hogy a Rick Hoffman által alakított Louis Litt köszönetet mond a hercegnének a kutatásért, amit egy ügyben végzett, majd megkéri, pukedlizzen előtte, amit meg is tesz. Egyes kommentelők úgy vélik, Markle-t ismét hazugságon kapták, bár kérdéses, mennyire lehet egy lapon említeni egy sorozatbeli, poénra vett pukedlizést azzal, amit az illemszabályok is kimondanak.

(Borítókép: Meghan Markle 2022. szeptember 19-én. Fotó: Karwai Tang/WireImage)