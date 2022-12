Újabb huszonéves modellre vethette ki a hálóját Leonardo DiCaprio

Bár már egy ideje találgatások folynak arról, hogy a színész Gigi Hadiddal szűrhette össze a levet, most egy fiatal modell is feltűnt a színen.

A nyár végén derült ki, hogy Leonardo DiCaprio és kedvese, Camila Morrone négy év után szakítottak. Mindez azt követően történt, hogy a fiatal lány betöltötte 25. életévét. Be is indultak az összeesküvés-elméletek azzal kapcsolatban, hogy a 48 éves színész csak 25 év alatti hölggyel hajlandó együtt lenni, ami nem megalapozatlan kijelentés, mivel számos példa akad rá. Morrone és DiCaprio szakítása óta találgatnak arról, a színész vajon kire veti ki legközelebb a hálóját. Az elmúlt hónapokban szóba került már a 27 éves Gigi Hadid is – aki meglepő módon a 25-ös csapdáján kívül esik –, azonban nem ő az egyetlen.

DiCapriót a napokban a 23 éves Victoria Lamasszal, Lorenzo Lamas színész lányával együtt kapták lencsevégre.

Bár külön hagyták el a Los Angeles-i The Birds Street Clubot, végül egy kocsiba szállva hajtottak el. A színészhez közel álló egyik állítólagos forrás ugyanakkor azt állítja, nem alkotnak egy párt, csak egy vacsorán vettek részt közösen egy nagyobb társasággal, majd együtt is távoztak – írja a Daily Mail.

Ki az a Victoria Lamas?

Az 1999. április 24-én született Victoria Lamas feltörekvő színésznő, akinek Lorenzo Lamas színész az édesapja és Shauna Sand modell az édesanyja. Édesapja neve a Falcon Crest szappanoperából és a Grease filmből lehet ismerős, Golden Globe-díjra is jelölték, édesanyját pedig 1996 májusában a hónap Playmate-jének választotta a Playboy magazin, és feltűnt többek között a Megfizetsz! és az Air America filmekben.

Híres szülők gyermekeként már Victoria Lamas is bontogatja a szárnyait, illetve próbál szülei nyomdokaiba lépni. Az IMDb oldala szerint eddig hat szerepben volt lehetősége bizonyítani. Feltűnt többek között a 2019-es Talk Later rövidfilmben, illetve egy epizód erejéig a 2020-as Secret Identity-sorozatban. A színészet mellett egyébként modellkedéssel is foglalkozik, illetve nagy rajongója a képzőművészetnek – ahogy az az Instagram-oldalán is látható.

(Borítókép: Leonardo DiCaprio 2021. december 5-én. Fotó: Theo Wargo / WireImage)