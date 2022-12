Elon Musk legalább 40 milliót költhetett plasztikai műtétekre

Az Elon Musk hajával, illetve az állkapocsvonalával kapcsolatos beavatkozásokról már évek óta folynak találgatások, ami nem véletlen. Musk például egy 2000-ben készült képen már megritkult hajjal látható, a feje tetején kezdett kopaszodni, így érthető, miért akart változtatni a külsején. Az erről szóló pletykákat ugyanakkor sosem erősítette meg – holott a képek önmagukért beszélnek.

Ahogy azt a plasztikai sebész kiemelte, a nyakemelés egy olyan eljárás, amely során a felesleges bőrt és zsírt eltávolítják a nyakról, ami karcsú hatást eredményez. Mint mondta, általában áll alatt, fül körül, néha pedig hajvonal mellett végeznek metszést.

Úgy tűnt, Elon 2015 körül sokat hízott, majd elkezdett fogyni. Sajnos ha az öregedés és az ilyen típusú fogyás párosul, a laza bőr évről évre rosszabbul néz ki, és megereszkedett bőrrel kapcsolatos problémákat okoz

– fejtette ki, hozzátéve, Musk esetében a súlyvesztés miatt a megereszkedett bőr valóban gondot okozhatott, és valószínűleg azt akarta, hogy az állkapocsvonala élesebb legyen.

A hajvonalához is hozzányúltak

Westreich egy 2015-ös kép kapcsán kifejtette – amelyen Elon Musk Kanye Westtel együtt szerepel –, látszik, hogy a Tesla-vezér túlsúlyos, és az álla alatt is zsír látható. Míg egy 2022-es fotóról már azt lehet leolvasni, hogy az arcát megműtötték. Többek között egy bemetszést vélt felfedezni a fülcimpája körül, illetve olyan elszíneződéseket látott, amelyek plasztikai műtétre utaló zúzódásoknak tűntek.

Mint mondta, Musk a szem alatti karikáit is feltöltethette zsírátültetéssel vagy töltőanyaggal, ahogy azon sem lenne meglepődve, ha botoxot is kért volna. Sőt, állítása szerint Musknak egyre több haja van, ahogy a hajvonala is változott az elmúlt esztendők alatt. Hozzátette, több évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a hajbeültetésnek látni lehessen az eredményét, így minden bizonnyal Musk is visszajáró vendég volt.

Néha egyszerűen nem tudnak mindent átültetni egy munkamenet alatt, de Elonnál látszik, hogy az elülső hajvonal alakja legalább négyszer megváltozott

– jegyezte meg a plasztikai sebész, illetve azt is kifejtette, szerinte Musk semmit nem vitt túlzásba, és csak olyan szépészeti beavatkozásokhoz nyúlt, amelyekhez általában az ismertebb férfiak szoktak.

(Borítókép: Elon Musk 2022. április 14-én. Fotó: Ryan Lash / AFP)