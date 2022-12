Vidéki luxuskúriát bérelt ki a lánykéréshez G.w.M

Kulcsár Edina és G.w.M a napokban lettek jegyesek. A rapper a lánykérést már egy ideje tervezgette, és meg is adta a módját a nagy eseménynek.

Szintet lépett Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata. Mindamellett, hogy első közös gyermeküket várják, a rapper csütörtökön a nagy kérdést is feltette kedvesének, miszerint hozzámenne-e feleségül. A szépségkirálynő erről a közösségi oldalán számolt be, azonban további részleteket akkor még nem árult el a lánykéréssel kapcsolatban.

Mint arról Kulcsár a Blikknek beszámolt, mivel párjával együtt sokat dolgoztak az évben, az ünnepek előtt három napra a tarcali Andrássy-kúriába mentek pihenni. Azt azonban nem tudta, hogy G.w.M az egész kúriát kibérelte kettőjüknek, és még tűzijátékot is szervezett. A lakosztályukat a kérésére teleszórták rózsaszirmokkal, illetve lufik, egy virágcsokor és gyümölcstál is várta őket.

Ahogy Kulcsár elmondta a lapnak, párját kifejezetten romantikusnak tartja, amit most is sikerült megmutatnia. Hozzátette, szóhoz sem jutott, amikor meglátta, milyen gyönyörű a szobájukban a díszítés. Akkor meg is fordult a fejében, hogy talán megkéri a kezét, de mivel nem történt meg azonnal, biztos volt benne, hogy ennek nem jött el még az ideje.

Aztán csütörtök este Márk leszaladt valamiért a recepcióra, és amikor visszajött a szobánkba, mondta, nézzek ki az ablakon. Ott volt az udvaron egy nagy tábla 'Marry me' felirattal, gyönyörűen kivilágítva. Akkor tette fel nekem a nagy kérdést a szerelmem, amire természetesen igent mondtam. Akkor Márk kiszólt az ablakon, hogy igent mondott!, s abban a pillanatban elindult a tűzijáték. Nagyon megható volt az egész, olyan, mint egy romantikus tündérmese

– fejtette ki a lapnak a szépségkirálynő, illetve megjegyezte, G.w.M nagyon kitett magáért, és a lánykérés élete legszebb emléke marad majd, amit örül, hogy közös kislányuk a pocakjában élhetett át.

Kulcsár kifejtette, abban biztos volt, hogy előbb-utóbb sor kerül az eljegyzésre, mivel régóta beszéltek már róla, és együtt is képzelik el a jövőt. Mint kiemelte, sokat beszéltek a gyűrűkről korábban, még ékszerboltban is jártak, ahol lehetősége nyílt felpróbálni néhányat. Végül G.w.M azzal a gyűrűvel kérte meg a kezét, ami a legjobban tetszett neki.

