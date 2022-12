Tornóczky Anita: Halálos lehet, ha nyírfacukrot eszik a kutya karácsonykor

A karácsonyi időszak alatt nemcsak szeretteinkre, hanem a velünk együtt élő négylábúakra is különös tekintettel kell lennünk, mivel az ünnep nekik is sok stresszel járhat. Hogy mire kell ügyelnünk a leginkább, arról az Országos Állatvédőrség Alapítvány elnöke, Tornóczky Anita számolt be az Indexnek.

Az ünnepeket megelőző készülődés, illetve a meghitt családi hangulat okozta izgalom könnyen elveheti a figyelmet a háziállatokról, akik hozzánk hasonlóan szintén másképp élik meg ezt az időszakot. Számukra a karácsonyi menü mellett akár a szilveszteri ünneplés is komoly gondot okozhat, így nem árt tisztában lenni azzal, mire kell odafigyelni pontosan az ünnepek közeledtével az állatokat tekintve. Mint azt az Országos Állatvédőrség Alapítvány elnöke, Tornóczky Anita – aki maga is nyolc kutya, illetve egy macska tulajdonosa – elárulta az Indexnek, ez igen sokrétű kérdés, viszont azt érdemes kiemelni, hogy ne akarjunk feltétlenül karácsonyra kutyát venni a családnak.

Ez több szempontból is problémás. Egyrészt hirtelen felindulásból megadjuk magunkat a gyerek akaratának, ami általában úgy zajlik, hogy nem gondolják át a szülők, hogy ez elsősorban nekik jelent majd feladatot

– fejtette ki, hozzátéve, a gyerek nem tudja elvinni orvoshoz az állatot, sem kutyaiskolába, vagy épp egyedül sétálni, pláne nem sötétben. Így még ha részt is szeretne venni a kutya nevelésében, a szülő akkor sem marad ki ebből, és egy néhány éves gyerek esetében több év kell ahhoz, mire maga is képes lesz ellátni az állatot.

Ahogy azt Tornóczky megemlítette, sok gyermek a jó részét veszi ki a kutyázásból, tehát az állattal alszik vagy játszik, viszont az már háttérbe szorul, hogy tanítsa, vagy gondoskodjon róla. Hozzátette, megegyezésen kell alapulnia a karácsonyi kutyavásárlásnak a családban, mivel az sosem szül jót, ha a família egyik tagja nem, de a többiek szeretnének állatot. Ilyen helyzetekben előfordulhat az is, hogy a kedvencek menhelyen landolnak.

A lelkiismeretes tenyésztő visszaveszi, de menhelyre vagy utcára is kerülhetnek. Nyilván, ha valahonnan örökbe fogadják, akkor az a valószínűbb, hogy ugyanoda viszik vissza, de ez egy törés az állatnak. Meggondolatlanul nem jó ilyen jellegű döntést hozni

– tette hozzá, ahogy arról is beszámolt, sok figyelmet kell fordítanunk az ünnepi időszakban arra, mennyi időt töltünk a kutyával, mivel a karácsony alatt az állat abba szokik bele, hogy egész nap otthon van valaki, és sokat foglalkoznak vele, azonban ez nem lesz mindig így.

Hozzászokik ahhoz a mennyiségű ingerhez, és hogy mindig van otthon valaki. Majd január 8-án, amikor rácsukjuk az ajtót, csodálkozunk, hogy lebontja a lakást, vagy egész nap üvölt. Könnyen szeparációs szorongást válthatunk ki a kutyákból a két hét alatt, amíg mindenki otthon van

– jegyezte meg, illetve jó tanácsként megemlítette, aki mindenképp ebben az időszakban szeretne kutyát befogadni, mesterségesen szeparálja, és annyit foglalkozzon vele, amennyit majd a januári hétköznapokon is tud, mivel amihez hozzászoktatjuk a kutyát, arra lesz igénye a későbbiekben.

Ne etessük mindennel az állatot!

A legtöbb állattulajdonos számára ismerős jelenség, hogy a karácsonyi időszak alatt az őket meglátogató rokonok hajlamosak egy-egy falatot adni az ünnepi ebédből az állatnak, azonban abba sokan nem gondolnak bele, hogy ez akár komoly egészségi problémákat is eredményezhet.

Érdemes ilyenkor legalább evés közben elzárni a kutyát és tudatosan tartani, hogy ne térjünk el a normál étrendjétől, mert a kutyák nagy része nagyon rosszul reagál erre. Hasmenést, hányást okozhat

– mondta, megjegyezve, lehet, hogy normál étrend mellett nem jön ki a hasnyálmirigy-problémája egy kutyának, de ha túletetik, akkor igen.

Nagyon súlyos következményei lehetnek, akár halálos is lehet egy hasnyálmirigy-gyulladás, úgyhogy ezzel nem érdemes játszani

– tette hozzá.

Tornóczky kiemelte, fontos, hogy jól rögzítsük a fenyőfát, illetve hogy ne hagyjunk alatta semmilyen ehető ajándékot. Kórházban köthet ki a kutya, ha például felfalja a nagyi bonbonmeggyét. Beszámolt saját tapasztalatáról is, ami még kezdő kutyás korában esett meg vele, amikor a német juhászkutyája egyesével bontotta ki a bonbonmeggyet, és megette, amitől annyira berúgott, hogy egy napig aludt. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, a karácsonyi időszakban amúgy is sokkal több csokit, illetve egészségtelen ételt fogyasztunk, viszont vannak olyan élelmiszerek, amelyek nekünk ugyan egészségesek, de a kutyáknak halálosak. Ilyen például a nyírfacukor, vagyis a xilit:

A nyírfacukor becsapja a kutyák hasnyálmirigyét, és gyakorlatilag egy olyan cukorsokkot kap, ami kilencven százalékban halálos lehet. Ez egy-két gramm egy kis testű kutyánál. Mondjuk, egy nyírfacukros keksz, az jelentheti a kutya halálát.

Mint kifejtette, a nyírfacukor mellett a nagyon magas kakaótartalmú csokoládéban van szintén olyan anyag, ami nagy gondot okozhat. Ha a kutya megeszik, mondjuk, egy tábla 70 százalékos csokoládét, akkor szintén komoly mérgezéses tünetei lehetnek. Hozzátette, a mazsola – ami akár egy karácsonyi kalácsban, gyümölcskenyérben is benne lehet – is problémás. Ugyan nagy általánosságban nem jár mérgezéses tünetekkel, de vannak olyan kutyák, amelyek érzékenyebbek rá, és a gazdik nem tudják előre, az ő állatuknál épp milyen hatást vált ki.

A tiltólistás ételekre nagyon oda kell figyelni, de a legfontosabb a nyírfacukor és a magas kakaótartalmú csokoládé kerülése, mert ez a kettő végzetes lehet

– tette hozzá.

A szilveszter is odafigyelést igényel

Ahogy Tornóczky kifejtette, a szilveszter elsősorban a petárdák és a tűzijáték miatt kritikus időszak, így aki teheti, vigye be a kutyáját a lakásba. Illetve aki nem teheti, az szökésbiztos helyet biztosítson a számára, ami lehet akár a garázs is. Mint mondta, nem fogja megviselni a kutyát, ha tizenkét órára bezárják a garázsba, az viszont igen, ha kiugrik a kerítésen, elszalad, és elütik. Kiemelte, minden kutya chipregisztrációját érdemes ellenőrizni, hogy jó cím és telefonszám van-e benne, illetve egyáltalán regisztrálva van-e.

Nekem volt három-négy olyan szilveszterem, amit az utcán töltöttem, hogy megfogjam ezeket a kutyákat, akik a világba szaladtak

– mondta, hozzátéve, ha jó adatok vannak megadva, akkor a chipet leolvasva akár már aznap visszakerülhet a gazdájához az állat, viszont ha nincs regisztrálva a chip, akkor lehet, hogy soha nem kerül haza. Mint kiemelte, a chip a benti kutyáknál is fontos, mivel sokszor előfordul, hogy sétáltatás közben dobnak le a közelükben egy petárdát, és a kutya kitépi magát a gazda kezéből.

Van, amikor egy zárt udvarba dobnak be petárdát, és a kutya vagy megsérül a petárdától, vagy egyszerűen csak kiugrik a kerítésen, világgá szalad, aztán elüti egy autó

– jegyezte meg, hozzátéve:

Ha nagyon excesszív félelmet mutat a kutya, akkor vannak teljesen homeopátiás jellegű nyugtatók, például olyan nyakörv, ami nyugtató feromonokat párologtat, van párologtató, vannak különböző, szájon át adható készítmények, amik segítenek megnyugtatni a kutyát.

Ugyanakkor viselkedésterapeutaként arra is figyelmeztetett, ha a kutya fél, attól, hogy elkezdjük simogatni, nem fog megnyugodni, mivel ez benne másképp fog lecsapódni.

Ő ezt nem tudja értelmezni. Azt érzi, hogy most egy megerősített viselkedést produkál, mert a gazdi simogatja, tehát legközelebb is ugyanígy fog viselkedni. Viszont azt nem tudják félreérteni, ha semlegesek vagyunk egy helyzetben. Nyilván, ha ez nem egy excesszív félelem, hanem csak azt látjuk, hogy egy kicsit diszkomfortos neki a helyzet, akkor eltereléssel jól lehet operálni

– mondta, megemlítve, ha elkezdünk játszani vele és úgy tenni, mintha semmi rendkívüli nem történt volna, akkor az is tökéletesen tud működni.

Elmondása szerint ő azt szokta csinálni, hogy a kutyáknak hangszórón bekapcsol egy kutyameditációs zenét a YouTube-on, amit ők sokkal erőteljesebben hallanak, mint a kinti zajokat, és ez nyugtatólag hat rájuk. Ugyanakkor azt is hozzátette, a nagyon elhatalmasodó félelemnél ez nem használ, ahogy az sem, ha jutalomfalattal próbáljuk elvonni a figyelmét.

Az életféltés mindig a legerősebb ösztön, tehát egy olyan kutya, aki ténylegesen nagyon fél, mondjuk, egy erős zajtól, nem fogja elfogadni sem a jutalomfalatot, sem a vacsorát. Ez nem azt jelenti, hogy valami baja van, csak az életféltés, az mindennél erősebb

– jelentette ki, kiemelve, ennek nem kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani, másnap reggelre el fog múlni. Az is segít, ha szilveszterkor otthon vagyunk, és egy olyan helyiségben van a kutya, ahol a gazdái is tartózkodnak. Azoknak a kutyáknak pedig, amelyek szobakennelbe vannak szoktatva, az is tud egyfajta biztonságot adni, ha berakjuk a szobakennelbe, letakarjuk egy pokróccal, hogy úgy érezze, mintha egy barlangban lenne.

Ne nyúljunk ittasan a kutyához!

Tornóczky Anita az Országos Állatvédőrség Alapítvány elnökeként már számtalan olyan esettel találkozott az ünnepek alatt, amely intő példaként szolgálhat. Mint kifejtette, kismillió olyan eset történt, mikor egy részeg baráti társaságból valaki elkezdte ölelgetni a kutyát, amely rátámadt, majd az eb volt a hibás. Arra is emlékeztetett, az alapvetés, hogy ittasan idegen kutyát ne fogdossunk, még akkor sem, ha ismerjük.

A részeg ember nem ismeri a határokat, úgyhogy ha olyan kutyánk van, aki esetleg ilyen helyzetben reaktívabb lehet, és házibulit rendezünk, akkor érdemes olyan helyre elzárni, ahol a vendégek nem férnek hozzá. Az ital olyan jellegű energiákat szabadít fel, amiket nem feltétlenül szeretnek a kutyák, még az alkohol szagát se szeretik

– jegyezte meg, illetve egy örökbe adott kaukázusi kutyájuk történetét is felelevenítette, aki még beengedte a vendégeket, de haza már nem.

Az ünnepek alatt sincs pihenés

Tornóczky Anita kiemelte, az Országos Állatvédőrség Alapítványhoz az ünnepek alatt is fordulhatnak a segítségre szorulók. Bár korlátozottak a lehetőségeik, igyekeznek egymásnak átadni a feladatokat. Sok szervezettel vannak kapcsolatban, mivel különböző szupermarketek eledelgyűjtéseit is ők koordinálják. Szoktak kapni leselejtezett termékeket is, amiket a kisebb szervezeteknek adnak.

Sokszor veszünk át olyan kutyát tőlük, akinek nagyon magas orvosi költséggel járó problémája van, vagy éppen olyan beavatkozásról van szó, amit az adott településen nem tudnak elvégezni

– magyarázta.

Bár igyekeznek leosztani a feladatokat, nagyon nehéz, mivel Kelet-Magyarországon van olyan település, ahol ötven kilométerre van a legközelebbi állatorvos, akinek nem feltétlenül van elég kapacitása. Ugyanakkor hozzátette, mindent megtesznek, hogy segítsenek.

Ilyenkor nagyon sokszor, mint az amerikai filmekben, instruáljuk telefonon keresztül a gazdát, hogy hova milyen kötést tegyen, és mit csináljon, hogy reggelig túlélje a kutya

– mondta, illetve fontosnak tartotta kiemelni, ha bármi történik, ne adjon senki embereknek való fájdalomcsillapítót a kutyának, mert szinte az összes az állat halálát okozhatja.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)