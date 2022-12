Valaki a hideg miatt, valaki magányában, míg mások a kötelező, karácsonyi meghitt hangulat nyomására vágnak bele az online társkeresésbe az ünnepek alatt – emiatt is lehet, hogy karácsonykor és az új év első napjaiban lendül fel igazán a társkereső oldalak és applikációk használata. Azonban mégsem ez a csúcs.

Az ünnepi időszakban a legtöbb ember a családja körében ünnepel, azonban akadnak olyanok is, akiknek ezek a hetek sokkal inkább a magányról és az egyedüllétről szólnak. Az igazi megtalálása ugyan a társkereső applikációknak köszönhetően talán minden korábbinál nagyobb lehetőséget nyújt arra, hogy már párba állva ünnepelhessük a karácsonyt és az újévet, nem mindenki olyan szerencsés, hogy ezt már december 24. előtt összehozza.

Ez egyben azonban pont azt is jelenti, hogy a társkereső oldalakon és a különböző applikációkban elképesztő forgalom van az ünnepek alatt, mindenki szeretne társaságot és szórakozást találni és romantikát csempészni ezekbe a napokba.

December első heteiben ezen applikációkon 15 százalékos növekedés tapasztalható, míg karácsony napjától egészen az új év elejéig 30–50 százalékkal többen használják a társkeresőket. De miért lehet ez?

Amikor hidegebbre fordul az idő, sokan hajlamosak magányosabbnak érezni magukat, emiatt érthetően a társaság melegét kezdik el hajszolni. A karácsonyt övező elégedettség és öröm ünnepi érzése elől nehéz menekülni, emiatt teljesen természetes, hogy szeretnénk valakivel összebújni a kandalló melege mellett.

A tél igazán romantikus évszak lehet ugyanis a szerelmesek számára. A halloweeni bulik, a karácsony, a szilveszter rendkívül szórakoztatóak, főleg ha együtt töltjük, ajándékokat cserélünk, és együtt bulizunk azzal, aki a legfontosabb számunkra. A téli időszakban az egyedülállók a külső ingerek miatt sokkal erősebb késztetést érezhetnek egy kapcsolatra, mint az év bármely másik időszakában. Ezt szintén kutatások bizonyítják, egy felmérés szerint ugyanis 55 százalékkal nő a párkeresési kedv akkor, amikor hidegre fordul az idő.

Az online társkeresés enyhíti a magányt, és még fagyoskodnunk sem kell

A tél sok ember számára borzalmas évszak lehet. A korai sötétedés és a fagyos idő, valamint a szezonális depresszió miatt az emberek hangulata is könnyen romlik. Egyesek számára pontosan erre jelent megoldást az online társkeresés.

Egy kétezer, 21 és 40 év közötti felhasználó körében végzett felmérés szerint a résztvevők 75 százaléka érzi elszigeteltnek és magányosnak magát a téli hónapokban. Ezeknek az embereknek viszont a 69 százaléka jegyezte meg azt, hogy kevésbé érzi magát magányosnak, miután online ismerkedik egy potenciális partnerrel vagy számára szimpatikus, vonzó személlyel.

Ha két jobbra húzás után mindezt a kanapéról elérhetjük, akkor miért is hagynánk el a meleg lakás kényelmét azért, hogy egy drága randevúra menjünk el személyesen valakivel, akit esetleg nem is kedvelünk? Az applikációk télen részben emiatt ennyire sikeresek, hiszen időt, energiát és pénzt spórolunk azzal, ha az ismerkedést a virtuális térben tesszük meg, ráadásul hosszasan fagyoskodni sem kell addig, amíg a randipartner megérkezik. Ez persze mindig csak az első lépést helyettesítheti, amíg kiderül az, hogy a felek szeretnék-e személyesen folytatni az ismerkedést.

Szünidő, szabadság, új célok

A diákok a szünidejüket, míg mások a szabadságukat töltik általában a karácsonyi időszakban, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy családjukat és barátaikat látogatják meg. Ez egyrészt azért jó, mert a városunkba teljesen új emberek érkeznek, vagy térnek vissza, akiket nem ismerünk, vagy akikkel nincs lehetőségünk az év többi napján időt tölteni, emellett pedig vélhetően, amennyiben egyedül utaznak el, a családdal töltött idő mellett ők maguk is kikapcsolódásra, szórakozásra, azaz társaságra vágyhatnak. Emiatt a karácsony egy igazán termékeny időszak lehet, azonban az újév jó eséllyel még ezt is felülmúlja...

Ilyenkor ugyanis sokan összegzik a mögöttük lévő évet, és következtetéseket vonnak le, az új évre vonatkozóan pedig célokat és terveket tűznek ki maguk elé. Ennek köszönhetően mentálisan sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk ezen időszak alatt, ami miatt egyben nagyobb esélyünk van a pártalálásban is.

Tényleg boldog vagy a munkáddal? Továbbra is akarsz bulizni hétvégén, vagy inkább otthon maradsz, vacsorát főzöl, és tévéműsorokat nézel, miközben összebújva fekszel a kanapén életed szerelmével? Ezek mind olyan dolgok, amelyeken bizony gondolkodni kell, erre pedig az év vége talán a lehető legjobb alakalom. Sokan rájönnek, hogy nem akarnak még egy telet vagy egy évet egyedül tölteni, így miután tisztázzák a prioritásaikat, és hogy mit szeretnének valójában az élettől, rájönnek, hogy romantikus kapcsolatot keresnek, emiatt pedig az alkalmazásokhoz folyamodnak, hogy potenciális partnert találjanak – még ha ez sok esetben annyira nem is egyszerű.

Hiába forgalmas a karácsony, az új évben pörögnek fel igazán a társkeresők

Ugyan a karácsonyi időszak alatti ismerkedési szándék növekedése a társkereső applikációkon számokkal is kimutatható, mégsem ez a hét az, amelyen a leginkább pörgetik a Tindert és társait, a „Dating Sunday”, azaz csúnyán magyarra fordítva a „randevús vasárnap” minden másik napnál forgalmasabb a platformokon – írja a Stylist.

Ez a nap az első vasárnap az új évben, hiszen ezen a napon a januári párba állások 15 százaléka megtörténik, ami 2019-ben a Tinder esetében elképesztő, 44 millió egyezést – azaz kölcsönös jobbra húzást – jelentett egyetlen nap alatt.

A párkapcsolati szakértők szerint ez annak köszönhető, hogy itt az új év, és az emberek abban reménykednek, hogy ezzel új esélyekkel indulhatnak a pártalálásban is, amelyre egyben úgy érzik, készen is állnak, hiszen mind fizikálisan, mind mentálisan kipihenték magukat az ünnepi időszakban.

A másik ok az lehet, hogy miután az ünnepi időszakban párkapcsolatban élő barátokkal és családtagokkal szocializálódtak, az emberek vágyat érezhetnek arra, hogy új kapcsolatokat teremtsenek, és párt találjanak maguknak, azaz a társas kapcsolatok érzése az ünnepeket követően ne érjen véget. Fontos megemlíteni azt is, hogy január első hetében sokan még vagy már szabadságon vannak, így egy magányos vasárnap estén mi más elfoglaltsága lehetne valakinek, mint a társkereső applikációk lapozgatása. Böngészésre fel!

