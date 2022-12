Sylvester Stallonénál nem éppen úgy alakult a karácsony, ahogy azt tervezte

Manapság már szinte biztosra vehető, hogy karácsony körül minden családban több a bosszankodás, a folyamatos sürgés-forgás ugyanis teljesen kifárasztja az embereket – nemcsak fizikailag, de lelkileg is. Minden bizonnyal valami ilyen állhatott a háttérben Slyvester Stallone és családjának félresikerült karácsonyi összejövetelén is, ahol olyan történt, amire egyáltalán nem számítottak.

Nemrégiben még Slyvester Stallone és felesége, Jennifer Flavin válásától volt hangos a sajtó, így már az is felér egy karácsonyi csodával, hogy a páros együtt töltötte az ünnepet. Amilyen hirtelen jött azonban válásuk híre, olyan gyorsan gondolta meg magát a színész és kedvese is, a 76 éves Stallonét ugyanis olyannyira észhez térítette a szakítás szele, hogy belátta, munka helyett sokkal többet kell foglalkoznia a feleségével és lányaival, a kapcsolatok rendezésébe pedig azonnal bele is kezdett.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az 54 éves Flavin még augusztusban adta be a válókeresetet, egyesek szerint a pénz, mások szerint a színész kutyája miatt kirobbant balhé vezetett a döntésig.

Stallone egyébként akkor azt állította, mindössze másfelé haladt az életük, ezért döntöttek a különválás mellett.

Hiába azonban az ügyvédek felfogadása és a temérdek pletyka, a hollywoodi filmcsillag és feleségének házassága pont az egyik olyan lett a válás irányába sodródó temérdek kapcsolat közül, amely megúszta a szakítást – mindössze egy hónappal a válókereset beadása után a pár bejelentette, hogy mégis együtt maradnak.

Ennek köszönhető az is, hogy az idei karácsonyt is természetesen együtt ünnepelték, egy kis baki azonban mégis becsúszott az idilli napokba, közös lányuk, a húszéves Sophia karácsonyfája ugyanis elborult. A fiatal lány minderről Instagram-oldalán tájékoztatta követőit, aki egészen meglepettnek tűnik a feltöltött fotókon.

Azt ugyan nem tudni, hogy a fa miért borult el, az mégis egyértelmű, hogy Sophia nem számolt azzal, hogy méretes karácsonyfája vízszintesbe kerül.

(Borítókép: Sylvester Stallone 2022. november 11-én. Fotó: Jamie McCarthy/Getty Images)