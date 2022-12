Oda a 636 millió, elfogyott a lottónyertes győri házaspár pénze

Talán nincs is olyan magyarországi, aki ne hallott volna már az elmúlt években a győri Andraschek házaspár történetéről. László és Anikó korábban az Indexnek is nyilatkozott, mint akkor elárulták, a lottónyereményből évekkel ezelőtt ingatlanokat vettek maguknak és a gyerekeiknek is, vállalkozni is kezdtek, nyitottak egy kávézót, ám ez nem jött be, veszteségesnek bizonyult.

Ezek mellett a 636 milliós nyereményből futotta még egy hófehér luxus BMW-re is, melyhez sofőrt is fogadtak, nekik ugyanis nincs jogosítványuk, de mindenképp úgy érezték, hogy egyik helyről a másikra autóval kell eljutniuk. Az ingatlanok között továbbá egy 180 négyzetméteres, győri családi ház, valamint egy balatoni nyaraló is található,

ezektől azonban hamarosan kénytelenek lesznek megválni, a több száz millióból ugyanis semmi sem maradt,

így sokáig már fenntartani sem tudják a létesítményeket. Andraschek Anikó a napokban a Blikknek adott interjút, melyben elárulták, korántsem fényes a helyzetük, autójukat például három-négy hónapja adták el.

Mi egy nagy, több mint 180 négyzetméteres családi házban élünk Győr kertvárosi részében. Az alsó szinten van egy albérlőnk, s most azon gondolkodunk, hogy egy kisebbe költözünk, mert kettőnknek nagyon nagy ez az épület. Rengeteg munka rendben tartani, a villany- és a gázszámlákról nem is beszélve. A sokszorosukra nőttek

– magyarázta a korábbi milliomos, aki ma már annak is örül, hogy van, ahol álomra hajthatják a fejüket, és hogy a családtagjaikkal ott vannak egymásnak. Mint mondta, az egyetlen hiány az életében az, hogy még nincs unokája, de más már minden megadatott, ahogy a gazdagság, úgy a szegénység is.

(Borítókép: Andraschek László, hajléktalanból lett lottómilliomos és felesége, Anikó az Albaca nevű kávézójukban, Győrben 2015. március 8-án. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)