Hogy miért fontos egy élelmiszernek olyan csomagolást tervezni, amely már önmagában is egy vagyont ér, az jó kérdés, de úgy látszik, igény az van rá, különben nem rukkolnának rendre elő a nagy gyártók ilyesféle limitált kiadásokkal. Az alábbiakban bemutatjuk a jelenleg a piacon elérhető, szerintünk a legklasszabbul kinéző tételeket, amelyeket egészen biztosan nem Magyarországon fognak csapra verni az idei szilveszter apropóján.

Hogy egy ital mitől lesz drága, az több tényezőtől függ. A vintage borok vagy pezsgők árát például nemcsak a ritkaságuk hajthatja fel, hanem hogy minden közrejátszott-e a szüretelés esztendőjében egy jó évjárat megszületéséhez. Ha tehát egy italból már csak az utolsó két palack áll rendelkezésre a francia forradalom idejéből, netán egy adott évben az időjárási viszonyok csak kevés palackot eredményeztek, vagy egy évjárat kiemelkedőnek bizonyult, ezek mind-mind növelik egy nedű értékét.

A nagy aukciósházaknak vannak kifejezetten olyan árverései, amelyeken különböző alkoholritkaságokra lehet licitálni. Ezeket a kiváló tételeket persze, általában nem isszák meg, hanem egy gyűjtemény becses darabjaivá avanzsálnak egy pincében vagy borhűtőben, netán befektetési célzattal veszik meg őket, mert egyszer majd busás haszonnal adnának rajtuk tovább. Nos, ebben a cikkben nem ezekről az italokról lesz szó.

Kommersz kreativitás és hype a tömegeknek

Elsősorban a nagy champagne-házak járnak abban az élen, hogy valami kreatív plusszal dobják a piacra a prémium, „lakossági” fogyasztásra szánt termékeiket. Gondolhatunk itt a különböző kollaborációkra – ezt a vonalat viszi például a Dom Pérignon is. Ők együttműködtek már többek közt Cicciolina volt férjével, a világhírű képzőművésszel, Jeff Koonsszal, az úgynevezett fraktális mintáiról híres Iris van Herpen divattervezővel vagy épp Lenny Kravitzcel.

Ilyenkor a palack címkéjével és papírdobozával játszanak, de sosem annyira, hogy a lakosság módosabb rétegei számára elérhetetlenné váljon a termék. Ez nem azt jelenti, hogy egy lady gagás Dom Pérignon olcsó lenne, egy palack a százezer forintot is meghaladja, de van az a réteg, amelyik ennyit még szó nélkül kifizet rá, ha akad egy különleges alkalom a láthatáron.

De ennél jóval olcsóbban is lehet vicces dizájnú, akár kifejezetten a fiatalokat megcélzó prémiumpezsgőt venni. A Veuve Clicquot két kilométerről is jól beazonosítható narancssárga csomagolásáról, legyen az egy neoprén „kabátka” vagy egy postaláda, netán útjelzőtábla formájú, perszonalizálható fémdoboz. A Piper-Heidsieck pedig a hölgyeket célozta rúzs vagy fagylalt formájú szezonális műanyag csomagolásával, amely egyúttal pezsgősvödörként is jól funkcionál.

Ezek az extrák segítenek kitűnni a tömegből az adott brandnek, és meg is dobják az eladásokat, hiszen ki szeretné egy snassz palackból locsolni a pezsgőt az „ereszd el a hajam” hangulatot vett partin, ha világítós üvegből is lehet?

Csecsebecsék csakis a leggazdagabbaknak

A fentebbi szint egy jobb gourmet-boltban is megkapható Londonban és Párizsban (de még Budapesten is), amiről azonban alább lesz szó, még a nagy világvárosokban sem elérhető a luxusáruházak food halljaiban, ezeket elő kell rendelni, esetleg már csak licitálni lehet rájuk.

Ha már említettük a Dom Pérignont, azért hozzá kell tenni, hogy nekik is van egy igazi különlegességük. A márka ugye az LVMH luxuskonszern tagja, így kéznél volt az egyik testvérbrandjük, a Bulgari. A tavaly tavasszal bemutatott, 2004-es szüretelésű vintage rozét tartalmazó, stilizált kígyóbőr mintásra csiszolt üvegnek az érdekessége, hogy a 4 szerencsés tulajdonos kapott hozzá egy gyémánttal és onixszal kirakott, kígyó alakú rózsaarany nyakéket is a római divatház Serpenti kollekciójából. Ebből tényleg csak 4 palack készült, amelyeket Milánóban, Londonban, Párizsban és Tokióban lehetett megvenni, darabját 100 millió forint felett.

Így itt maximum marad a várakozás, hogy egyszer a Sotheby's vagy a Christie's aukcióskatalógusában megpillantja az ember az egyiket.

Szintén ez a cégcsoport követte el a valaha volt legszebb konyakosüveget. Ennek megtervezésére a híres Frank O. Gehry építészt kérték fel, aki egy olyan palackot tervezett a Hennessy 150. születésnapjára, amely mintha gyűrt, aranyszínű papírból lenne (valójában aranyozott bronz) közel 6,5 millió forintért. Ennek egyébként készült egy barátibb verziója is, ami már 140 ezer forintért is hazavihető.

Pénz nem számít, csak legyen mit mutogatni

A fentebbi két példa annyiban különleges, hogy ezeket a kuriózumokat tényleg csak egy-két ember birtokolhatja, és maximum azok családjai és barátai nézhetik élőben. Az alábbiak szintén csak a gazdagok számára megvásárolhatók, de legalább ilyen szigorú mennyiségi korlátok nincsenek esetükben.

A Beluga Noble Vodka 2016-ban mutatta be limitált kiadását, a jelenleg több mint 4 millió forintos, 7 decis Epicure-t. Az ital pont ugyanaz egyébként, mint a 18 ezer forintos 1 literes üvegben, itt tényleg csak a csomagolást kell megfizetni. Azt ugyanis a híres Lalique kristálymanufaktúra készítette, a nőalakos, kézzel formált palack a párizsi szecesszió stílusát idézi.

A nagy brandek szívesen állnak össze művészekkel, mint látjuk, így tett a szintúgy már említett Veuve Clicquot is, amely 2012-es szüretelésű Grand Dame-ját úgy dobta piacra 2020-ban, hogy az arculatot a világhírű japán képzőművészre, Kuszama Jajoira bízta. A pöttyeiről ismert idős művésznő nemcsak a 90 ezres, boltokba szánt tétel kartondobozát és címkéjét kreálta meg, de az üveg köré megálmodott egy szobrászati alkotást is.

A palackot körbeölelő virágfüzérért további 82 millió forintot kell fizetnünk, ha igényt tartunk rá.

A kollaborációk számát még nagyon sokáig sorolhatnánk, a Bugatti autógyártó a Carbon champagne-házzal fogott össze idén, hogy sportkocsi formájú dobozokat tervezzen a palacknak, míg a Bentley a The Macallan whiskeyházzal együtt talált ki egy áramvonalas palacktartót.

Talán még egy példát hozzunk fel, ami az előbbi kettőhöz hasonlóan a 2022-es év újdonsága: a Chateau de Bligny champagne-ház a 2013-as grand cuveé-jét idén ősszel dobta a piacra 750 palack erejéig. A Fabergé-család leszármazottját, Theo Fabergét kérték fel, hogy tervezze meg a csomagolást. A pezsgő mellé így jár egy Fabergé-tojás alja, amelyben tökéletesen ül a palack. A színezüst, aranyozott tálka az üveg árát közel 2 millió forintra emelte.

Hogy van-e rá szükség a buborékos ital kortyolgatásához? Természetesen nincs.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Frank O. Gehry építész olyan palackot tervezett a Hennessy 150. születésnapjára, amely mintha gyűrt, aranyszínű papírból lenne)