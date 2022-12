Marsi Anikó a válásáról vallott: Nagyon hosszú folyamat volt, míg lehiggadtunk

Palik Lászlóval történő válása, valamint saját maga megítélése is szóba került a Ricsi kicsi konyhájának legújabb epizódjában, ahol Marsi Anikó egy meggyes piskótát készített el, karácsonyi kivitelezésben.

A TV2 híradósát a YouTube-csatorna vezetője sztárvendégként konferálta fel, ez azonban hamar kizökkentette Anikót, és meg is említette, hogy zavarba jött, ő ugyanis egyáltalán nem tekint magára sztárként.

Zavarba hozol vele, mert igazából nekem Jennifer Aniston a sztár, meg Brad Pitt, én őket azonosítom ezzel. De én nem vagyok az. Én csak egy mezei, szaladgálós, sütős-főzős anyuka vagyok

– magyarázta a híradós, aki ezek után hamar feloldódott, ennek köszönhetően pedig nem sokkal később a válása is szóba került. Mint arról korábban az Index is beszámolt, Marsi Anikó és Palik László kapcsolata ez év májusában ért hivatalosan véget, az egykori szerelmesek házassága azonban már korábban is megingott.

Az egyik legfőbb kiváltó ok a távolság volt, hiszen az Exatlon forgatása miatt Palik egymás után három évben is hónapokra Dominikára utazott. Az első két alkalommal Marsi ugyan elkísérte férjét, az utolsó alkalommal azonban már nem így tett, ez pedig elmondása szerint is mindenkit megviselt a családban.

Nehezebb volt a válás, mint az újbóli házasság

A főzős műsorban Marsi új férjéről is mesélt, és azt is elárulta, hogy a váláson sokkal többet gondolkodott, mint azon, hogy másodjára is férjhez menjen-e. Palik Lászlóhoz ugyanis 18 év és két közös gyermek köti, akik miatt már sosem fognak tudni teljesen elszakadni egymástól. Kiemelte, hogy szerinte ilyen esetekben a szülőknek úgy kell intézniük a sérelmeiket, hogy a gyerekek mindeközben a lehető legkevesebbet sérüljenek.

Ha azt látják, hogy anya és apa értelmes, felnőtt emberek módjára az ő érdekükben szót értenek egymással, és mindent meg tudnak beszélni, sőt! Ma már eljutottunk odáig, hogy olykor viccelődni is tudunk egymással újra, és ez nekik jó. Azt gondolom. Úgyhogy ez volt a cél. Nagyon hosszú folyamat volt, hogy lehiggadjunk, és mind a ketten megértsük, belássuk, hogy egyikünk sem szebb, mint a másik, okosabb, mint a másik, egyikünk sem szereti jobban a közös gyerekeinket, mint a másik. Pont ugyanannyira fontosak mind a kettőnknek, nagyon

– jelentette ki a műsorban, melyet alább nézhet vissza teljesen egészében:

(Borítókép: Marsi Anikó. Fotó: TV2 Sajtószoba)