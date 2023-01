Dobosa halála után visszatér a Foo Fighters

Ahogyan arról az Index is beszámolt, ötvenéves korában, 2022. március 26-án elhunyt Taylor Hawkins, a Foo Fighters rockegyüttes dobosa. A zenész szervezetében tízféle szert is találtak a halálát követően, elvesztése után a banda az összes fellépését lemondta.

Nem kellett azonban sokáig kedvenceik nélkül maradniuk a zenekar rajongóinak, ugyanis szilveszterkor közösségi oldalain jelentette be a Foo Fighters, hogy 2023-ban újra színpadra lépnek.

Búcsúzunk a legnehezebb és legtragikusabb évtől. A Foo Fighters 27 éve alakult, hogy a zene gyógyító erejét képviseljük. Ez idő alatt a rajongóink egy világméretű közösséget építettek, amely segített nekünk túlélni a legsötétebb órákat is. Taylor nélkül soha nem váltunk volna azzá a zenekarrá, amivé váltunk, és tudjuk, hogy nélküle nem leszünk ugyanazok, mint voltunk. Tudjuk, hogy ti, a rajongók ugyanolyan sokat jelentettetek neki, mint amennyit ő jelentett nektek, és tudjuk azt is, hogy amikor legközelebb újra találkozunk – márpedig hamarosan fogunk –, akkor lélekben ő is velünk lesz minden este