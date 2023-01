Berki Krisztián édesanyja a gyámügyhöz fordul unokája miatt

Berki Krisztián édesanyja és özvegye a celeb halála óta nem ápolnak túl jó viszonyt egymással, ami részben arra eredeztethető vissza, hogy nagymama és unokája nem láthatják gyakran egymást. Már a korábbiakban is adódtak problémák, azonban Júlia asszonyt meglehetősen mélyen érintette, hogy sem a születésnapi, sem a karácsonyi ajándékát nem adhatta még oda unokájának. Mint arról a Borsnak beszámolt, szilveszterkor az volt az egyetlen kívánsága, hogy kapja vissza gyermekét.

Szürkék a napok, szürke volt ezért a szeretet ünnepe is, hisz minden nap ugyanolyan. Karácsony napján elmentem a fiamhoz a temetőbe. Nem mehettem hozzá vendégségbe úgy, mint eddig, csak a sírjához. Azt kívánom az új évre, hogy jöjjön haza Krisztián!

– fejtette ki a lapnak.

Júlia asszony mindemellett kiemelte, Berki Krisztián első feleségével, valamint közös gyermekükkel jó viszonyban van, gyakran láthatja őt, azonban második unokáját már annál ritkábban. Elmondása szerint idén karácsonykor kétszer hívta Berki Mazsit, aki fel sem vette a telefont neki, és nem is hívta vissza, így nem találkozhattak az ünnepek alatt.

A kislánnyal nagyon régen találkoztunk már, még a születésnapi ajándéka is itt van. Emma november ötödikén született, vagyis másfél hónappal az első születésnapja után sem láthattam

– magyarázta, hozzátéve, úgy döntött, mivel másképp nem jutnak dűlőre, jogi útra terelik az ügyet, hogy rendszeresebben találkozhassanak a nagyszülők unokájukkal.

Azt hiszem, hogy akármennyire is fáj a szívem, ez volt az utolsó hívás részemről. Ha a menyem nem akarja velünk tartani a kapcsolatot, én nem erőszakoskodom. Majd megoldjuk másként az unokám láthatását. Elmegyek a gyámügyre, és hivatalos útra terelem az ügyet. Pontosan tudom, hogy jogom van ehhez, és ezzel élni is kívánok. Az a kislány a fiam vére, a vér szerinti rokonom, a gyermekem egy darabkája. Nem engedhetem meg, hogy őt is elveszítsem