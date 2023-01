Állatok örökölhetik Betty White 28 milliárdos vagyonát

Betty White még 2021. december 31-én hunyt el Los Angeles-i otthonában, nem sokkal a századik születésnapja előtt. Az Öreglányok című sorozatnak köszönhetően világhírnévre szert tevő színésznő pályafutása alatt a szakma csúcsáig jutott, számos híres filmben szerepelt, köztük például a Nászajánlat, a Dennis, a komisz ismét pimasz és a Már megint Te?! című produkcióban. White háromszor ment férjhez, azonban utolsó párja, Allen Ludden műsorvezető 1981-ben bekövetkező halálát követően nem házasodott meg többé.

Ahogy arról korábbi ügynöke, Jeff Witjas beszámolt, nemcsak ő, hanem az állatvilág is nagyon hiányolja a színésznőt, mivel odáig volt az állatokért. Mint hozzátette, White sosem félt az elmúlástól, mivel abban bízott, hogy halála után újra férjével, Allen Luddennel lehet. Azonban mivel egy gyermeke sem született, kérdésessé vált, hogy tetemes vagyona vajon kire száll. A válasz nem is lehetne kézenfekvőbb.

Az állatokért mindent

A hírek szerint Betty White életében 75 millió dollár, azaz körülbelül 28,2 milliárd forint értékű vagyont halmozott fel. Bár korábbi férje, Allen Ludden révén volt három mostohagyermeke, saját gyermeke nem született, így törvényes örököse sem volt. Ugyan a hagyatékával kapcsolatos információk bizalmasnak minősülnek, egyes információk szerint egy részét jótékonysági célokra, állatszervezeteknek ajánlhatta fel.

Egy forrás korábbi nyilatkozatából ugyanakkor az olvasható ki, hogy a családtagok és a barátok mellett – akik minden bizonnyal szerepelnek a végrendeletében – öröksége nagy részét a kutyáira hagyhatta.

Betty úgy kényezteti a kedvenceit, mintha a gyerekei lennének. Általában egy tucat kutya rohangál körülötte, többet is nevel. Saját játszószobájuk van, házilag készített ételeket kapnak a legjobb húsokból és zöldségekből, valamint állatorvos és kozmetikus megy hozzájuk házhoz. Gondoskodott arról, hogy a végrendelete kikösse: a kutyáknak luxusnyakörve és póráza legyen. Plusz saját inas és házvezetőnő

– fejtette ki még korábban az informátor.

Már a házát is eladták

Betty White örökségének részét képezte egyébként brentwoodi otthona is, amelyet végül 2022 nyarán tudtak eladni 10,6 millió dollárért. A ház körülbelül 280 négyzetméteres, amelyben öt hálószoba mellett hat fürdőszoba és egy medence is helyet kapott. A hírek szerint ugyanakkor valószínűleg ledózerolják az épületet, és egy új házat húznak fel a helyére. Legalábbis erről árulkodik az ingatlanról szóló korábbi hirdetés, miszerint a vásárló a telken felépítheti álmai otthonát.

A színésznőre 1981-ben elhunyt néhai férje is gondolt, mivel a halálát követően pénzt hagyott rá, ahogy egyéb családtagjaira is. Sőt arról is rendelkezett, hogy a színésznő vészhelyzet esetén extra juttatásban részesüljön a hagyatékából. White kapta meg továbbá az autóit, részesedést a Los Angeles-i otthonából, valamint a bútorait és a ruháit is.

(Borítókép: Betty White 2015. június 15-én. Fotó: Amanda Edwards / Getty Images)