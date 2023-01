Harry herceg ismét rárúgja az ajtót a királyi családra

A herceg két interjút is adott hamarosan megjelenő könyvével kapcsolatban, amelyek még tovább növelhetik a tátongó szakadékot közte és a családja között.

Hónapok óta a királyi család begyében lehet Harry herceg és Meghan Markle, mivel már a pár netflixes sorozatának megjelenését megelőzően is rajtuk csámcsogott a fél világ. A széria debütálása pedig csak rátett egy lapáttal az amúgy is kritikus helyzetre. A herceg a királyi kötelezettségeiről való lemondása óta eltávolodott családtagjaitól, különösen az édesapjától, III. Károly királytól és testvérétől, Vilmos hercegtől, akiket a sorozatban sem tüntetett fel túl jó színben.

Ugyan a sorozatot követő cikk- és kommentáradat már kezd alábbhagyni, újabb vészes korszak köszönthet a királyi családra. A herceg életrajzi könyve ugyanis január 10-én mutatkozik be angol nyelven, amiben terhelő vallomást tehet családtagjaira, köztük a királyra és a trónörökösre. A kötet megjelenése előtt azonban két, Harry herceggel készített interjú is a képernyőre kerül – az egyik az Egyesült Királyságban, a másik az Egyesült Államokban –, amelyeknek már megérkezett az előzetese. A királyi család legnagyobb bánatára.

Nem akarnak kibékülni

A herceg a CBS csatorna műsorvezetőjével, Anderson Cooperrel ült le beszélni egy interjú erejéig, amelyet a 60 Minutes műsorban láthatnak az amerikai tévénézők vasárnap este, két nappal a herceg életrajzi könyvének megjelenése előtt. Az interjú előzetese szerint a királyi sarj többek között arról számolt be, minden alkalommal, amikor privátban próbált elintézni valamit, a palota falain belül, végül kiszivárogtatták az információkat, vagy épp sztorikat kreáltak róla és a nejéről, Meghan Markle-ről.

A család mottója, hogy soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj, de ez csak egy mottó. Sok a panaszkodás és a magyarázkodás, ami kiszivárogtatásokon keresztül történik

– fejtette ki a herceg az interjúban.

Mint megjegyezte, gyakran fordul elő az, hogy egy-egy tudósítónak csepegtetnek ki információkat, akik a cikkek végére odabiggyesztik, megkeresték a Buckingham-palotát, hogy kommentálják a felreppent hírt, azonban valójában szántszándékkal szivárogtatták ki az információkat a Buckingham-palotából.

Amikor az elmúlt hat évben azt mondogatták nekünk: »Nem adhatunk ki egy közleményt, hogy megvédjünk titeket«, de a család más tagjaiért megteszik, akkor eljön az a pont, amikor a hallgatás már árulássá válik

– mondta.

Harry herceg a CBS mellett a brit ITV-csatornán is látható lesz vasárnap este, ugyanis az ITV News műsorvezetője, Tom Bradby is interjút készített vele. Mint az a beszélgetés előzeteséből kiderült, a herceg elmondása szerint a királyi család egyáltalán nem mutatott hajlandóságot a kibékülésre. A testvérével és az édesapjával való feszült kapcsolatáról is megszólalt, kijelentve, vissza akarja szerezni őket, mivel egyáltalán nem kellett ennek így lennie. Ahogy megjegyezte, a családját akarja, nem pedig egy intézményt.

(Borítókép: Harry herceg 2020. január 16-án. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)