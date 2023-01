Kiderült, mi történt halála után Zámbó Jimmy hajával

Huszonkét évvel ezelőtt halt meg Zámbó Jimmy, aki egy baleset következtében véletlenül fejbe lőtte magát csepeli otthonában. Az énekest életveszélyes fejsérüléssel szállították kórházba, azonban már nem tudták megmenti az életét. Fia, Zámbó Krisztián most elmondta, mi történt édesapja hajával a halála után.

„Nehéz erről beszélni, mert a halálakor nagyobb bajunk is volt annál, mint hogy arról diskuráljunk, mi lett apu hajával. Persze az elmúlt közel két évtizedben én is olvastam különböző pletykákat, hogy Editnél van, meg le sem vágták neki” – mondta Zámbó Krisztián a Borsnak. Elárulta:

az igazság az, hogy Zámbó Jimmy haját le kellett borotválni az életmentő műtét miatt, és azt vele együtt el is temették.

Zámbó Krisztián szerint az édesapja mindig nagyon odafigyelt a hajára, és úgy hiszi, soha nem akart volna megválni tőle „Örökre a sírba vitte magával, és ez így is van rendjén” – tette hozzá. Majd azzal folytatta: a gyerekkorából is úgy emlékszik, hogy az apjának mindig is hosszú, göndör haja volt.

Reggelente az volt az első dolga, hogy a fürdőszobában beállítsa a haját a stílfésűvel. Jól emlékszem, hogyan csinálta. Lehajolt, előredobta a haját, és apró, pici mozdulatokkal feltupírozta. Főleg hátul, ott, ahol egy baleset miatt ritkábbak voltak a fürtjei

– idézte a lap a szintén énekes Zámbó Krisztiánt.

Arról is beszélt, hogy az apja az ő hajára is nagyon vigyázott, sosem engedte, hogy levágassa, hiába bántotta sokat a többi gyerek a hosszú haja miatt. Elmondása szerint a fiúk mindig szekálták, és kislánynak csúfolták, annak ellenére is, hogy az apja „igen kemény gyereknek” nevelte, és állítása szerint a magatartása sem volt túl példás.

Aztán egyszer, amikor apu amerikai turnéra ment, végül elmentem egy fodrászhoz, és levágattam. Mondanom sem kell, amikor hazajött, rögtön elsírta magát, de aztán megértette, és elfogadta a döntésemet

– mesélte Zámbó Krisztián.

(Borítókép: Zámbó Jimmy 1999. január 1-jén. Fotó: Földi Imre / MTI)