Jeremy Renner a kórházi ágyáról jelentkezett be

Kedd este közösségi oldalán jelentkezett be egy fotóval Jeremy Renner, aki még annyira kábult, hogy nem tud gépelni. Az 51 éves színész két műtéten esett át a balesetben szerzett sérülései miatt.

Mint arról beszámoltunk, Jeremy Renner színész súlyosan megsérült egy balesetben hókotrás közben a hétvégén. A színészt kritikus, de stabil állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol a hét elején több műtéten is átesett. Szóvivője közleménye szerint Renner a balesetben mellkasi traumát és ortopédiai sérüléseket szenvedett.

A Bosszúállók színésze kedd este kórházi ágyáról jelentkezett be az Instagramon. Bejegyzésében azt írta:

Köszönöm mindenkinek a kedves szavakat. Túlságosan kábult vagyok még ahhoz, hogy gépeljek. De szeretetet küldök mindannyiótoknak.

A színésznek a nevadai Washoe megyében van háza, ahol szilveszterkor nagy havazás volt. Az Instagramon több videót is közzétett magáról egy hókotró volánja mögött. A Washoe megyei seriff irodájának közleménye szerint vasárnap reggel riasztották őket a balesethez, amelynek egyetlen sérültje Renner volt.

A seriff azt is elmondta, hogy Renner egy kocsijával a hóban ragadt családtagját akarta kiszabadítani. Hat és fél tonnás hókotrójával sikerült is eltakarítani az utat, majd kiszállt a munkagépből, hogy beszéljen a kocsiban ülő családtagjával. A hókotró azonban gurulni kezdett, Renner megpróbálta megállítani, de az elütötte. A seriff hangsúlyozta, hogy a vizsgálat szerint baleset történt.

Az 51 éves Jeremy Renner, akit Oscar-díjra is jelöltek A bombák földjén és a Tolvajok városa című filmekben nyújtott alakításáért, több Marvel-filmben szerepelt, játszott két Mission: Impossible-filmben, továbbá az Oscar-díjjal is jutalmazott Érkezésben is.