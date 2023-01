A Sky News értesülései szerint a kerületi ügyész, Mary Carmack-Altwies további 317 750 dollár támogatást kapott a nagy horderejű ügy kivizsgálására.

A Baldwin által okozott végzetes baleset 2021 októberében történt, amikor Halyna Hutchins operatőr meghalt, miután a Santa Fében játszódó Bonanza Creek Ranchen egy westernfilm forgatása közben Alec Baldwin fegyvere elsült.

2022 októberében Baldwin és a Rust produkciós cég megegyezett az operatőr családjával, és bejelentették, hogy a film gyártása 2023-ban folytatódik, de Santa Fe kerületi ügyésze közölte, hogy a polgári megegyezés ellenére is folytatódik a nyomozás.

A vádemelés bejelentésére, amivel a hatóságok azt kívánják hangsúlyozni, hogysenki sem áll a törvény felett, még nincs kitűzött időpont, de januárra várható. Az ügyész megvizsgálta az összes új-mexikói törvényt, amely alkalmazható lehet az esetre.Ezek a nem szándékos emberölési esetek és halálos fegyver nem megfelelő használata miatt történt balesetnek minősülnek.

Az üggyel kapcsolatban több más polgári per is indult. Novemberben Baldwin saját keresetet nyújtott be a film fegyverfelelőse, Hannah Gutierrez-Reed és a stáb három másik tagja, köztük Dave Halls rendezőasszisztens ellen.

Egy 2021 decemberében adott tévéinterjúban Alec Baldwin azt mondta, a fegyver hibás volt, de az FBI törvényszéki vizsgálata során a revolver rendeltetésszerűen működött. A Rust forgatása hamarosan újraindul, de a helyszín most már nem Új-Mexikó, hanem Kalifornia.

(Borítókép: Alec Baldwin 2017. március 20-án. Fotó: Roy Rochlin / Getty Images)