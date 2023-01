Csaknem 100 millió dollárt ér Taylor Swift macskája

Taylor Swift macskája, az Olivia Benson névre hallgató skót fold a világ harmadik leggazdagabb háziállata a világon – derült ki az All About Cats új jelentése szerint. A New York Post cikke szerint a kis kedvenc lenyűgöző, mintegy 97 millió dolláros vagyont gyűjtött eddig össze.

A Grammy-díjas énekesnő nem is szégyelli megmutatni, mennyire szereti a milliókat érő macskáját, amely az Esküdt ellenségek (Law&Order) című sorozat Mariska Hargitay magyar származású színésznő által alakított karakteréről kapta a nevét.

De a kisállat Taylor Swift Blank Space és Me! című videóklipjeiben is feltűnt, valamint különböző reklámokban is szerepelt, ilyen volt többek között a Coca Cola 2014-es diétás italának kisfilmje is.

A világ leggazdagabb háziállatainak listáját a VI. Gunther névre hallgató németjuhász kutya vezeti 500 millió dolláros vagyonnal. Őt követi 100 millió dollárral Nala Cat, a sziámi és cirmos keverék influenszer macska. De olyan sztárok kis kedvencei is helyet kaptak a listán, mint Oprah Winfrey kutyái, vagy a néhai Betty White örökbe fogadott golden retrieverje.

(Borítókép: Taylor Swift 2019. március 14-én. Fotó: Axelle /Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)