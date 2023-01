Dr. Köbli-Sík Viktória még 2019-ben jelentette fel a Barátok közt atyjának is nevezett Kalamár Tamást és két társát, hogy ellopták a Szerelemkereső című könyvének történetét, felhasználva a 2017-es Oltári csajok című sorozathoz, anélkül hogy feltüntették volna, honnan származik a sztori. Kalamár Tamás és társai ellen végül 2021-ben emeltek vádat szerzőijog-sértés miatt, az írónő több mint százmillió forintra perelte őket.

Az ügyben ma délelőtt tartottak tárgyalást a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság épületében, ahol Kalamár Tamással ellentétben dr. Köbli-Sík Viktória nem tudott megjelenni, mert állítólag külföldön ragadt, a halasztásra vonatkozó kérelmét pedig nem fogadta el a bíróság – írja a Blikk. Az írónő ezért egy hetvenoldalas dokumentumot küldött a bíróságnak arról, milyen azonosságokra bukkant regénye és az Oltári csajok sorozat között, amelynek Kalamár Tamás volt a producere.

A hivatalos szakértői véleményezést a bíróság egy testületre bízta, amely négy, egymásnak ellentmondó véleményt fogalmazott meg, így a bíróság ismét felkérte a testületet, hogy egy újabb véleményezéssel oldják fel az ellentmondásokat. Az ötödik szakértői vélemény szerint

nincs átfedés a két mű karakterei között, illetve a történet szálai sem egyeznek meg.

Bár az ügyészség szerint nem lehet eltekinteni attól, hogy az első három szakértői vélemény ellentmond a másik kettőnek, a bíróság a bizonyítási eljárást befejezettnek tekintette.

A portál az ezek után következő perbeszédekből kiemelte, hogy az ügyész túlzónak tartotta a sértett százmillió forintos követelését, ehelyett 21 millió forint anyagi kárt állapított meg, továbbá – miután az első három szakvélemény szerint megtörtént a jogsértés – arra kérte a bíróságot, hogy Kalamár Tamást és a további két vádlottat mondja ki bűnösnek, és pénzbüntetést szabjon ki rájuk. A védelem ezzel szemben a vádlottak felmentését indítványozta, rámutatva, hogy a sértett az azonosságokat önkényesen válogatta össze, hozzátéve, hogy a legtöbb alkotásban, főleg ha ugyanabban a műfajban íródtak, fellelhetők hasonlóságok.

Ez az egész dolog, amit a sértett tett, nagyon káros, de nemcsak nekem, hanem a magyar televíziós iparnak. Ez az egész a pénzről szól, hogy ő százmillió forintot kapjon

– idézte a Blikk Kalamár Tamást, aki az utolsó szó jogán azt is hozzátette, hogy a 21 milliós összeget sem tartja jogosnak, mert egy ilyen regény, még ha nagyon sikeres is, akkor is csak egy–hárommillió forintot hozna.

Miért lenne erre nekünk szükségünk? Négy éve zajlik ez az ügy, felesleges stresszt okozva nekünk

– mondta Kalamár.

Ezek után ítéletet hirdetett a bíróság:

Kalamár Tamást és két társát felmentették az ügyben,

amit a három vádlott és a védelem elfogadott, az ügyész viszont az indoklás után fellebbezett.

