Saját energiaitalra cserélheti a mikrofont Robbie Williams

Robbie Williams készen áll arra, hogy saját márkás termékeivel az energiaitalok piacán is maradandót alkosson – legalábbis láthatóan mindent megtesz azért, hogy a serkentőitalokkal is legalább olyan híressé váljon, mint mikrofonnal a kezében. De mégis honnan jött az elsőre meglehetősen elvetemültnek tűnő ötlet?

Ahogyan arról az Index is beszámolt, néhány angliai Aldi szupermarketben hatalmas tömegek taposták és lökdösték egymást, így próbálva hozzájutni a Prime Hydration nevű új energiaitalhoz, amelyet a népszerű youtuberek, a több mint tízmillió feliratkozóval rendelkező KSI és Logan Paul tulajdonol. Sikerüket látva kaphatott kedvet az energiaital-gyártáshoz a brit énekes is, aki már a múlt hónapban benyújtotta szabadalmi kérelmét, amelyben saját energiaitalainak védjegyezését kezdeményezte.

Robbie Williams rajongása az energiaitalok iránt nem is lehetne nagyobb, állítólag korábban volt, hogy napi 20 Red Bullt is legurított az énekes, így talán nem meglepő, hogy most ezen álmát is megvalósítaná.

A hírek szerint az énekes által piacra dobni tervezett márka „poralapú táplálékkiegészítő energiaital-keveréket”, „gyógyászati célra szánt elektrolititalokat” és „gyógyásványi italokat” is forgalmazna egyben. A vállalkozás így óriási bevételi forrás lehet az egykori Take That-sztár számára, aki már most sem mondhatja magát szegénynek, jelenleg körülbelül 200 millió fontos vagyonnal rendelkezik.

A Prime sikere nem maradt észrevétlen a showbiznisz többi embere előtt. Az energiaitalokban nagy üzlet van, különösen akkor, ha az interneten sikerül felhype-olni

– mondta egy, az énekeshez közel álló bennfentes a The Mirrornak.

Az énekes italai Rude Pump néven kerülnek majd a polcokra – hajazva az előadó 2006-os Rudebox című albumára. A szellemi tulajdonokat bejegyző hivatal jelenleg vizsgálja Williams kérelmét, amely jóváhagyása esetén a márka saját termékei 10 évig állhatnak majd érvényben – amely egyben a sport- és diétás italokra is vonatkozik.

Az új üzlet egyelőre nem tűnik úgy, hogy veszélyeztetné Robbie Williams zenei karrierjét – tavaly szeptemberben érkezett a hír, hogy a brit popsztár újra turnézni kezd, amely keretében 2023. március 14-én Budapestre is ellátogat.

Dwayne Johnson és 50 Cent is saját energiaitalt forgalmaz

A hírességek körében egyre többen vágnak bele a különböző energiaitalok gyártásába vagy forgalmazásába, korántsem Robbie Williams lesz az első, aki erre a bizniszre adja a fejét. Korábban a hollywoodi filmsztárrá nőtt egykori pankrátor, Dwayne Johnson, azaz a The Rock is saját serkentő hatású üdítő forgalmazásába kezdett.

Régebben már több sikeres üzletet is elindított Johnson, azaz az energiaital nem a The Rock-birodalom első terméke. A színész alapított már saját tequilacéget, befektetett egy víztársaságba, és több fagylaltipari együttműködésben is részt vett. Mégis a ZOA névre keresztelt energiaital az, amely láthatóan prioritást élvez Johnson életében. A termék gyakran látható az Instagramján, amint az edzések előtt és után előszeretettel issza. Energiaitala arról ismert, hogy az egyik legegészségesebb opciónak tartják a piacon, ugyanis támogatja az immunrendszert: C-vitamint, D-vitamint, B-vitamint, esszenciális aminókat, kurkumát, antioxidánsokat, acerolát, kolint, valamint zöldtea-kivonatokból és zöldkávé-babból származó koffeint is tartalmaz.

Johnsonhoz hasonlóan a kétezres évek egyik legnépszerűbb rappere, 50 Cent is saját energiaital gyártásába vágott még 2011-ben. A tavaly Budapesten is fellépő előadó neve az üzleti életben ekkor már nem számított újnak, elismert volt pénzügyileg kockázatos, de jövedelmező üzleti döntései miatt. Először azt követően került a címlapokra, hogy kriptovalutáért eladott egy albumot, amely végül több mint 7 millió dollár nyereséget hozott neki. Emellett számos márkát alapított, köztük a Le Chemin Du Roi, a Branson Cognac és a G-Unit márkák is az ő nevéhez fűződnek – ezek sikerén felbuzdulva hozta létre saját energiaitalát, a Street Kinget.

A Street King márka ugyan temérdek ízben kapható, beleértve a narancsot, a mangót és a szőlőt, mégsem ezzel váltotta ki 50 Cent a fogyasztók elismerését. A rapper ugyanis 2011-ben bejelentette, hogy az energiaital-márkából származó nyereséget több mint egymilliárd gyerek táplálására fordítja majd Afrikában. A Pure Growth Partnersszel együttműködve a két vállalat végül összefogott, hogy támogatást nyújtson azoknak az embereknek, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ez aztán a pozitív energiaital!

(Borítókép: Robbie Williams 2022. november 19-én. Fotó: Andreas Rentz / Getty Images)