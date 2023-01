Perre megy Zámbó Jimmy nővére a testvéréről készült sorozat miatt

Zámbó Jimmy nővére, Zámbó Marietta úgy döntött, beperli a Zámbó Jimmy életéről készült tízrészes sorozat készítőit és a streamingszolgáltatót. Teszi mindezt azért, mert véleménye szerint több családtagját és őt is méltatlan módon formálták meg a sorozatban játszó színészek.

„Édesanyánk a halála előtt másfél nappal látta azt az epizódot, amiben az ő karaktere szerepelt, és nagyon rosszul érintette az, amit látott. Teljesen tönkretették őt lelkileg. Úgy ábrázolták, mintha valami lepusztult, senkiházi proli lett volna, és ez abszurdum! Ezért pedig felelni fognak, erre megesküszöm! Személyiségi jogi pert indítok, és nem csak édesanyám, de a magam és Jimmyke nevében is, hiszen engem is úgy mutatnak be, mintha valami elvetemült idióta lennék, a testvérem nimbuszát pedig egyenesen a sárba tiporják” – jelentette ki Zámbó Marietta, akit a Bors szólaltatott meg.

Zámbó Jimmy nővére azt is nehezményezi, hogy a sorozatban egyetlenegyszer sem lehet hallani a legendás énekes hangját. Az már más kérdés, hogy mennyi esélye van a győzelemre a bíróságon, hiszen minden epizód elején kiírták a készítők, hogy fikciókkal, vagyis „valótlanságokkal” tupírozták fel a történteket – emlékeztet a bulvárlap.

Korábban Zámbó Krisztián is kritikus hangot ütött meg az alkotással szemben:

„Soha életében nem dohányzott a nagymamám. Csodálatosan szép lakása volt a nyolcadik kerületben. Szegénykém, mielőtt meghalt, másfél nappal előtte nézte meg a filmet. Meglátta magát, ahogy cigizik, mint az állat, és közben cuppogva eszi a csirkelábat, miközben egy úrihölgy volt. Kicsit ez úgy jött le nekem, hogy megnézte, és másfél nap múlva meghalt” – idézte Zámbó Krisztián legidősebb fiát a Bors.

