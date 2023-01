Alázatos háziasszony lett Kulcsár Edinából G.w.M mellett?

A modell néhány rajongója szerint Kulcsár Edina viselkedése megváltozott az utóbbi egy évben, és ez néhány közösségi médiás posztjában is megmutatkozott.

Kulcsár Edina már tavaly februárban is beszélt arról, hogy elkezdte felvenni a roma szokásokat, amelyek szigorúan körülírják azt, hogy a nőnek mit szabad, és mit nem (bár ő maga azt mondta, hogy ezek számára maguktól értetődőek). Novemberben pedig G.w.M is beszélt egyszer arról, hogy milyen elvárásai lesznek felé például az étkezéseknél.

Mindemellett a modell több olyan posztot tett közzé az utóbbi egy évben, amely meglepőnek bizonyulhat. Volt olyan bejegyzése, amelyben

G.w.M lábkörmét vágta, miközben a férfi élő bejelentkezésben beszélgetett a rajongóival.

Legutóbb pedig, a napokban egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyen az éjjel közepén fogkefével súrolta a padlót. Mindezt néhány követője is szóvá tette már, utalva arra, hogy megváltozhatott az üzletasszony viselkedése G.w.M mellett, és olyan dolgokat is bevállal, amelyek akár megalázónak is tekinthetőek.

A Ripost minderről Hevesi Kriszta egyetemi adjunktust, szexuálpszichológust kérdezte meg, aki azt mondta: minden kapcsolatban máshogy alakul a „viszony, erotika és alá-fölé rendeltség. Van, aki felemel, van, aki elvár, és olyan is, aki esetleg megaláz vagy kihasznál. Valamiért azonban ez jó lehet az adott személynek, máskülönben változtatna.

Valami számára fontos dolgot kap cserébe, így például: nőtársai lojalitását, felmentést a felelősség alól vagy egy gyerekkorból ismerős helyzet visszaköszönését, ami ezáltal biztonságot jelent neki. Jelen esetben például egy új arcát ismerheti meg, vagy mutathatja meg a közösségi médiában

– mondta Hevesi Kriszta a bulvárlap szerint. Arra is utalt: lehet, hogy az adott személy (jelen esetben Kulcsár Edina) mindezt „természetesként éli meg adott férfi-nő viszonyon belül”.

Kulcsár Edina helyzete kissé eltér a megszokottól

A Bors ugyanebben a kérdésben Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus segítségét kérte. „Alapvetően egy aszimmetrikus kapcsolat is jól tud működni abban az esetben, ha mindkét fél elfogadja azt a szerepet, amibe belekerült. Egy kívülálló szemszögéből talán úgy tűnik, hogy a pár egyik tagja nem érzi jól magát, de ez nem feltétlenül van így – mondta, hozzáfűzve:

Ha valaki nem találja meg a helyét ebben a rendszerben, és nem tud azonosulni a szereposztással, valamint nagy a megfelelési vágy, akkor előbb vagy utóbb a feszültség felszínre kerül. Amennyiben a boldogság csak egy álca, és próbál megfelelni az elvárásoknak, akkor megjelennek különböző konfliktusok, amiket ha nem oldanak fel, szakítás lesz a végkifejlet.

A szakpszichológus azt is elismerte, hogy Kulcsár Edina helyzete kissé eltér a megszokottól, hiszen mivel az előző házasságából két gyermeke vele él, illetve Márktól várandós, már nem gondolhat csak saját magára, és bizonyos szinten az igényei, a boldogsága háttérbe szorulhat – vagyis sokkal nehezebben léphet ki a kapcsolatból, ha nem érzi benne jól magát.

Most még tart a rózsaszín köd, de ha elillan...

„Ha a nőt nem elégíti ki ez az új helyzet, a férfi ellenállásba fog ütközni. Az aranykalitka rövid távon szépnek és jónak tűnik, aki kívülről nézi, annak még szebb, de aki belül van, annak a szabályok, keretek és a bezártság elégedetlenséget fog okozni. Ami rövid távon érték és előny, az hosszú távon gyötrelemmé válik, ezért ebből pedig idővel ki fog törni. Az is kérdés, mennyire érzi magát erősnek és értékesnek, szerethetőnek, mert sokszor azért marad benne valaki egy rossz kapcsolatban, mert az elnyomás következtében önmagát leértékeli, és elhiszi, életképtelen a másik ember nélkül” – vázolta Makai Gábor, majd arra is utalt, hogy a szerelem kezdeti fázisában az intenzív érzelmek erőteljesen befolyásolják az ítélőképességet.

A rózsaszín köd akár egy év után is fennállhat. Ez nagymértékben torzíthatja a felek racionális és észszerű gondolkodását. Ha elillan, akkor fog kiderülni, hogy a két ember illeszkedik-e egymáshoz, vagy sem

– mondta a szakértő a Borsnak.

(Borítókép: Kulcsár Edina és G.w.M. Fotó: Szollár Zsófi / Index)