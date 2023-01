Nagy László csak a lánykéréskor látta meg a jegygyűrűt, amellyel megkérte párját

Sosem hallott, különleges részleteket árult el november végi, barcelonai lánykéréséről Nagy László és immáron menyasszonya, Sónyák Szilvia. A korábbi válogatott kézilabdázó elmondta, hogy ő maga is a lánykéréskor látta először a gyűrűt, párjához pedig nem is kérdést intézett, hanem sokkal inkább egy kijelentést tett előtte fél térdre ereszkedve.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, az előző év végén, november harmincadikán eljegyezte párját Nagy László, korábbi sokszoros magyar válogatott kézilabdázó, aki 2021 elején ismerte meg kedvesét, a korábbi fitneszmodell Sónyák Szilviát.

Ugyan a pár gondosan ügyel már megismerkedésük óta arra, hogy a média ne az ő magánéletükkel legyen elfoglalva, a korántsem hétköznapi lánykérésről most több részletet is megosztottak.

Benyúltam a farzsebembe, be volt már készítve a gyűrű, és akkor ő a két kezét az arca elé tette, és elkezdett pityeregni. Onnantól se kép, se hang

– emlékezett vissza a Tények kamerái előtt a barcelonai lánykérés pillanataira a 209-szeres válogatott exkézilabdázó.

Nagy Lászlóhoz hasonlóan immáron menyasszonya, Sónyák Szilvia is felidézte a lánykérést, ő azonban meglehetősen másik oldalát mesélte el a történteknek.

Mentünk egy kézilabdás rendezvényre Barcelonába, és nagyon siettünk, mert késésben voltunk. Erre mondja nekem, hogy »gyere már, csináljunk egy képet«. Odamentem, mire ő leültetett, és ekkor letérdelt elém

– mesélte saját szemszögéből a történteket a korábbi fitneszmodell.

A barcelonai lánykérés Nagy Lászlóék esetében nemhogy nem meglepő, de majdhogynem kötelező is volt, ugyanis az exkézilabdázó 12 évig játszott a katalánoknál, azóta is második otthonának tekinti Spanyolországot. „A gyűrű eredete is Barcelonához köt, hiszen nekem régről van ott egy ékszerboltos ismerősöm,

konkrétan a gyűrűt én is akkor láttam meg előszőr, amikor kivettem a dobozból, és a Szilvinek az ujjára húztam

– ecsetelte Nagy László.

A rendkívül biztosnak tűnő romantikus lánykérés ellenére Nagy László nem bízta a véletlenre a dolgot, így konkrét kérdés helyett sokkal inkább egy kijelentéssel kérte meg párja kezét, a „leszel a feleségem?” kérdés helyett ugyanis „a feleségem leszel” szavak hagyták el a térdelő korábbi kézilabdázó száját.

Nem adtam neki lehetőséget arra, hogy igennel vagy nemmel válaszoljon

– tette hozzá viccesen.

A párral készített teljes beszélgetés itt látható:

(Borítókép: Nagy László. Fotó: Illyés Tibor / MTI)