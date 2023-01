Az RTL Lovas Rozival, a TV2 Korda Györggyel támad

Ugyan az olyan nagyszabású show-műsorok indulása, mint a Sztárban sztár vagy az X-Faktor még jócskán várat magára, év elején is készül újdonságokkal a két legnagyobb kereskedelmi csatorna – ha nem is ugyanabban az idősávban, a TV2-n érkezik a Sztárok a reptéren, az RTL-en pedig a Gólkirályság című heti sorozat.

Januárban sem lesz üresjárat a két legnagyobb kereskedelmi csatornánál, ami a nézettségi verseny év végi eredményeit látva egyáltalán nem meglepő. Bár az éves átlagot nézve az RTL 228 megnyert estével tavaly is megtartotta a főműsoridős vezető pozícióját a kiemelt kereskedelmi célcsoportban, az őszi szezonban a TV2 nemhogy felzárkózott mellé, de év végére meg is előzte a versenytársát.

Hogy ez miért alakult így, és vajon mennyire lehet tartós ez az átrendeződés, arról a TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor, valamint az RTL Magyarország programigazgató-vezérigazgató helyettese, Kolosi Péter decemberben részletesen kifejtette meglátásait az Indexnek, a piaci folyamatok értékelése során pedig az is egyértelművé vált, hogy a versenyhelyzet kiéleződése kifejezetten inspirálóan hat a konkurens csapatokra. Nem csoda hát, hogy már január első hetében újdonságokkal készülnek a csatornák.

Sztárok tömkelege

A TV2-nél továbbra is a szórakoztató műsorokra helyezik a hangsúlyt, és a december óta futó Szerencsekerék mellett már január 2-án elindították a Vigyázat, gyerekkel vagyok! című családi kvíz-show-t Ördög Nóra vezetésével. Január 8-án délelőtt egy újabb, hazai hírességeket felvonultató műsor debütál a csatornán: érkezik a Sztárok a reptéren, melynek első adásában Korda György és Balázs Klári fog megküzdeni a Nap Dolgozója díjért Cookyval és Szécsi Debórával. A formátumról egyelőre annyit lehet tudni, hogy ismert emberek állnak munkába majd hétről hétre a Liszt Ferenc Repülőtéren – hogy milyen arcok felbukkanására lehet számítani, az a műsor Instagram-, illetve Facebook-oldaláról kiderül.

Ahogy Fischer Gábor a TV2 Csoport programigazgatója korábban az Indexnek elmondta, nagy kereskedelmi csatornaként a fikciókról sem mondanak le teljesen – január 23-án indul a Hazatalálsz című napi sorozat, melynek három főszereplőjéhez – Törőcsik Franciskához, Hajmási Dávidhoz és Jaskó Bálinthoz – többek között Ábel Anita, Csapó Virág, Esztergályos Cecília, Jordán Tamás, Kamarás Iván, Kárász Zénó, Lékai-Kiss Ramóna, Nagy-Kálózy Eszter és Pindroch Csaba is csatlakozik.

Sorozatok és biznisz

Miközben az RTL-nél már tavaly év végén elstartolt a Drága örökösök című napi sorozat új évada, január 7-én Lovas Rozi főszereplésével érkezik A mi kis falunk alkotóinak vadonatúj heti szériája Gólkirályság címmel. Utóbbiban egy nagyközség nem túl sikeres focicsapatának mindennapjaiba kaphatnak bepillantást a nézők, amely – véletlenül – női edzőt szerződtet. A sorozatban Lovas Rozi mellett Hevér Gábor, Sarkadi Kiss János, Schmied Zoltán, Mészáros András, Sztarenki Dóra, Szinetár Dóra, Mohácsi Norbert, Márfi Márk és Kisari Zalán formálja meg a főbb karaktereket.

Másnap, azaz január 8-án négy sikeres széria után visszatér a Cápák között című üzleti show-műsor, ami tavaly év elején került át főműsoridőbe, ahol Kolosi Péter elmondása szerint nagyon szépen teljesített. Az új évadban a Cápák személye változatlan, befektetési kedvük viszont nagyobb, mint valaha – az üzletemberek, azaz Tomán Szabina, Balogh Péter, Balogh Levente, Lakatos István és Moldován András most is a saját pénzüket kockáztatva döntik el, hogy beszállnak-e a műsorba jelentkezők bizniszbe, vagy sem. A Cápák között házigazdája ezúttal is Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu lesz.

Az RTL Magyarország programigazgató vezérigazgató-helyettese egyébként decemberben azt mondta az Indexnek, úgy látják, bőven van érdeklődés üzleti realityre hazánkban, ezért – bár egyelőre az időpontját nem árulta el – nagyon örül, hogy a csatorna egyik nagy újdonságaként az Apprentice, azaz Az álommeló is elindul idén Balogh Levente vezetésével. Emellett a novemberben élesedett RTL+ streamingplatformon is folyamatosan szállítják az újdonságokat a sorozatok és a műsorok tekintetében.

(Borítókép: Korda György és Lovas Rozi. Fotó: Németh Kata / Index / RTL Sajtóklub)