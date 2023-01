Galambos Lajos felkészült a börtönre

Mint megírtuk, Galambos Lajost 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték másodfokon decemberben, súlyosbítva ezzel az elsőfokú ítéletet. Ügyvédje, Fröhlich Krisztián később megerősítette, hogy az ítélet valóban jogerős, de 3-4 hónapba beletelhet, mire kijelölik a börtönt, és elvégzik a mindenféle szükséges teendőket.

A Story magazin most erről kérdezte meg Galambos Lajost, aki azt mondta, képtelen beletörődni a döntésbe, és továbbra is eltökélten harcol azért, hogy bebizonyítsa az ártatlanságát. „A helyzethez képest jól vagyok, de tény, hogy kaptam hideget-meleget, forrót meg jegeset az elmúlt években. Persze voltam én már ennél lejjebb is, a legelején például sokkal rosszabbul viseltem, de mára megedződtem, és erősebb vagyok, mint valaha” – fogalmazott. Hozzáfűzte azt is, hogy

sosem adom fel a harcot, és a végsőkig kitartok az igazam mellett. Hét év után sem veszítettem el a hitemet.

A zenész arról is beszélt, hogy szerinte kedvezőtlen lehetett számára az, hogy ismert emberként kellett a bíróság elé állnia. „Ahogyan mondani szokás, nagy fénynek nagy az árnyéka […]. Mindenki azt hiszi, hogy az ismert emberek kivételes bánásmódban részesülnek, ami részben igaz is, ugyanakkor számtalan hátránnyal is jár a népszerűség.”

Ilyen volt az is, amikor az ítélethirdetéskor azt mondta a bíró, velem akar példát statuálni

– mondta Galambos Lajos, utalva arra, hogy szerinte eddig is igazságtalanul bélyegezték meg a per miatt, de az igazi számlát csak most nyújtotta be az élet.

„Az elmúlt hét évben számtalanszor lebegtették a bűnösségemet, amivel azóta is mindennap együtt kell élnem. Ezt a bélyeget már soha nem fogom tudni lemosni magamról, de akárhogy is alakuljon, én nyugodt lelkiismerettel hajtom álomra a fejemet.

Ha megkapom a behívót, felállok, és emelt fővel bevonulok. Készen állok a megpróbáltatásokra, de senkinek nem adom meg azt az örömöt, hogy összetörten lásson, mert engem ennél sokkal keményebb fából faragtak

– ígérte az interjú végén a mulatós zenész.

Galambos Lajost ugyan elítélték a másodfokú perben, de a volt feleségét felmentették (módosítva ezzel az elsőfokú ítéletet). Az asszony mindemellett jelentős kártérítést követelt az Igazságügyi Minisztériumtól az ítélethirdetés után.

(Borítókép: Galambos Lajos. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)