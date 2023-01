Lakatos Márk: Orbán Viktorral egy ágyban vagyok

Bécsbe utazott az ország egyik leghíresebb stylistja, Lakatos Márk, aki a város egyik legelőkelőbb szállodájának lakosztályában szállt meg – pontosan abban, amelyikben korábban Orbán Viktor is.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, július végén Orbán Viktor három minisztere, Gulyás Gergely, Nagy Márton és Szijjártó Péter társaságában utazott Bécsbe, ahol a miniszterelnök Karl Nehammer osztrák kancellárral tárgyalt. Orbán Viktor a város egyik legdrágább luxusszállodájában aludt – pontosan abban a lakosztályban, ahol most az RTL-es Reggeli egykori műsorvezetője, Lakatos Márk is megszállt.

A stylist, amikor ezt megtudta, nem tudta magában tartani az infót, így egyből telefonjához fordult, hogy megossza követőivel, milyen kiváltságos helyzetbe is került.

Mindig is Orbán Viktor ágyában szerettem volna aludni, és képzeljétek el, hogy kiderült, hogy itt, a Bristol Hotelben, ahol én is megszállok, ő is itt szállt meg akkor, amikor itt volt népes kis gyülekezetével legutóbb, ebben a csodálatos, elnöki lakosztályban. Úgyhogy nézzétek meg, Orbán Viktorral egy ágyban vagyok

– magyarázta azóta törölt TikTok-videójában Lakatos, melyet a Mandiner szemlézett.

Mindezek után a stylist a lakosztályt is bemutatta: „van neki kérem szépen saját dolgozószobája, óriási, fantasztikus fürdőszobája, saját gymje és szaunája, fantasztikus helyiségek, régi, csodálatos berendezés” – fogalmazott.

(Borítókép: Lakatos Márk. Fotó: Szollár Zsófi / Index)